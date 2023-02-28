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Gastarbaiter написав:А яка альтернатива для понаїхів? Орендувати за 2-3 тисячі з перспективою щорічного підвищення?
З приводу іпотеки та її доцільності два реальних приклади: 1) Рік 2000, США. У минулому м.н.с. України стає на ноги (після року роботи підвищили зарплатню в страховій компанії відразу в 2 рази) та перше, що купує: Honda Accord (в Україні у батька був майже новий Запорожець ЗАЗ-968). Друге, що купує через рік чи два: це квартиру («кондомініум») в кредит на 30 років. Не пам‘ятаю, які відсотки, але точно пам’ятаю, що до кінця виплат реально буде виплачено 100% ціни нерухомості. Я тоді тому у минулому м.н.с говорю, що це ж катастрофа, вас обкрадають, караул, ви переплатите аж 100%!! А він дуже спокійно сказав, що все порахував: долар теж інфляційний інструмент і кожного разу, кожного місяця і кожного року буде легше виплачувати «за своє», а не за орендоване. Так і вийшло… і пройшло вже 20 років, і живе в своїй квартирі, і зарплатня у порівнянні із збільшенню після 1 року роботи в 2 рази вже збільшилася теж майже в 2 рази, і ринкова ціна його кондомініуму вже зовсім не та, що була в 2004 році…
2) В червні 2020 року в Туреччині почала діяти пільгова Програма кредитування житла. Тоді хтось думав, що то грабіжницькі відсотки: 0,64% на місяць або 7,68% річних - на 15 років з відтермінуванням виплати на перші 12 місяців. Ми з приятелями порахували, що при таких умовах виплата за кредитом за квартиру 1+1 буде складати близько 1800 лір на місяць, що майже дорівнювало сумі орендної плати за таку квартиру. Тобто саме те, що написано вище: навіщо платити гроші лендлордам, якщо краще платити самому собі та жити по-людськи зараз, а не колись. Так і вийшло: на сьогодні 1800 лір перетворилися на 1/5 мінімалки, а ринкова ціна квартир виросла (в перерахунку на валюту) в 2,5…3 (!) рази. Так що з калькулятором в руках в іпотеку можна входити. Особливо, якщо знати місця, де входити…
Ипотека - явление интересное, конечно. Говорил с бортпроводницей бывшей, собрались брать в ипотеку хату в пригороде Праги за 380 куе. На 30 или 40 лет, это уже и значения не имеет. Кредиторы разрешают это до возраста 35 лет, видимо, что-то подозревая. Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет. На одном из каналов, 65 летний собственник дома хвастается, что за всю жизнь почти выплатил дом, осталось каких-то несчастных 5 лет. Достижение всей жизни - выплатить ипотеку)
beee написав:Ипотека - явление интересное, конечно. Говорил с бортпроводницей бывшей, собрались брать в ипотеку хату в пригороде Праги за 380 куе. На 30 или 40 лет, это уже и значения не имеет. Кредиторы разрешают это до возраста 35 лет, видимо, что-то подозревая. Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет. На одном из каналов, 65 летний собственник дома хвастается, что за всю жизнь почти выплатил дом, осталось каких-то несчастных 5 лет. Достижение всей жизни - выплатить ипотеку)
А що краще жити під мостом в коробці? Чи п'ятьма поколіннями в одній квартирі? Було б цікаво, як цей чолов'яга відлистував би лендлордам орендну плату у 65 років... Не відлистав - на вулицю.
beee написав:Ипотека - явление интересное, конечно. Говорил с бортпроводницей бывшей, собрались брать в ипотеку хату в пригороде Праги за 380 куе. На 30 или 40 лет, это уже и значения не имеет. Кредиторы разрешают это до возраста 35 лет, видимо, что-то подозревая. Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет. На одном из каналов, 65 летний собственник дома хвастается, что за всю жизнь почти выплатил дом, осталось каких-то несчастных 5 лет. Достижение всей жизни - выплатить ипотеку)
Насправді, якщо умови входу правильні, то не треба лякатися тих шалених строків. Гроші, будь-які, з часом знецінюються, з ними й борг і платіж, а номінальні доходи ростуть. Головне, на що я вказував - не втрачати голову, і не лізти в петлю, беручи щось посереднє на межі своєї платоспроможності, ризикуючи не дочекатися того знецінення, і дефолтнути після кількох років недожиття, працюючи тільки на той борг