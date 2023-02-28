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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 434435436437
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 00:16

  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство.

Я вже казав, що за останні 5 років зарплати зросли десь на 30-50%, а оренда у 2 рази. Тож ті, хто вліз тоді "па 5000", зараз явно у плюсі у порівнянні із тими, хто тільки буде влізати "па 12000".

То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама?

за 10 років Польща має амбіції догнати ФРН,
може не наздожене, але дельта буде менша,
тенденція, однако
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 05:17

  Gastarbaiter написав:А яка альтернатива для понаїхів? Орендувати за 2-3 тисячі з перспективою щорічного підвищення?


З приводу іпотеки та її доцільності два реальних приклади:
1) Рік 2000, США. У минулому м.н.с. України стає на ноги (після року роботи підвищили зарплатню в страховій компанії відразу в 2 рази) та перше, що купує: Honda Accord (в Україні у батька був майже новий Запорожець ЗАЗ-968). Друге, що купує через рік чи два: це квартиру («кондомініум») в кредит на 30 років. Не пам‘ятаю, які відсотки, але точно пам’ятаю, що до кінця виплат реально буде виплачено 100% ціни нерухомості. Я тоді тому у минулому м.н.с говорю, що це ж катастрофа, вас обкрадають, караул, ви переплатите аж 100%!! А він дуже спокійно сказав, що все порахував: долар теж інфляційний інструмент і кожного разу, кожного місяця і кожного року буде легше виплачувати «за своє», а не за орендоване. Так і вийшло… і пройшло вже 20 років, і живе в своїй квартирі, і зарплатня у порівнянні із збільшенню після 1 року роботи в 2 рази вже збільшилася теж майже в 2 рази, і ринкова ціна його кондомініуму вже зовсім не та, що була в 2004 році…

2) В червні 2020 року в Туреччині почала діяти пільгова Програма кредитування житла. Тоді хтось думав, що то грабіжницькі відсотки: 0,64% на місяць або 7,68% річних - на 15 років з відтермінуванням виплати на перші 12 місяців.
Ми з приятелями порахували, що при таких умовах виплата за кредитом за квартиру 1+1 буде складати близько 1800 лір на місяць, що майже дорівнювало сумі орендної плати за таку квартиру.
Тобто саме те, що написано вище: навіщо платити гроші лендлордам, якщо краще платити самому собі та жити по-людськи зараз, а не колись.
Так і вийшло: на сьогодні 1800 лір перетворилися на 1/5 мінімалки, а ринкова ціна квартир виросла (в перерахунку на валюту) в 2,5…3 (!) рази.
Так що з калькулятором в руках в іпотеку можна входити.
Особливо, якщо знати місця, де входити…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 07:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Ипотека - явление интересное, конечно. Говорил с бортпроводницей бывшей, собрались брать в ипотеку хату в пригороде Праги за 380 куе. На 30 или 40 лет, это уже и значения не имеет. Кредиторы разрешают это до возраста 35 лет, видимо, что-то подозревая.
Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.
На одном из каналов, 65 летний собственник дома хвастается, что за всю жизнь почти выплатил дом, осталось каких-то несчастных 5 лет. Достижение всей жизни - выплатить ипотеку)
beee
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 08:04

  beee написав:Ипотека - явление интересное, конечно. Говорил с бортпроводницей бывшей, собрались брать в ипотеку хату в пригороде Праги за 380 куе. На 30 или 40 лет, это уже и значения не имеет. Кредиторы разрешают это до возраста 35 лет, видимо, что-то подозревая.
Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.
На одном из каналов, 65 летний собственник дома хвастается, что за всю жизнь почти выплатил дом, осталось каких-то несчастных 5 лет. Достижение всей жизни - выплатить ипотеку)

А що краще жити під мостом в коробці? Чи п'ятьма поколіннями в одній квартирі? Було б цікаво, як цей чолов'яга відлистував би лендлордам орендну плату у 65 років... Не відлистав - на вулицю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 08:15

  flyman написав:за 10 років Польща має амбіції догнати ФРН,
може не наздожене, але дельта буде менша,
тенденція, однако

Та не наздожене, дуже далеко, треба щоб змінилися покоління.
Не знаю, щодо Німеччини, але щодо Нідерландів Польща зараз на рівні 1983 року. Нижче в статті є фото.
https://varlamov.ru/2929845.html
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 08:21

Re: Еміграція, заробітчанство

beee написав:Ипотека - явление интересное, конечно. Говорил с бортпроводницей бывшей, собрались брать в ипотеку хату в пригороде Праги за 380 куе. На 30 или 40 лет, это уже и значения не имеет. Кредиторы разрешают это до возраста 35 лет, видимо, что-то подозревая.
Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.
На одном из каналов, 65 летний собственник дома хвастается, что за всю жизнь почти выплатил дом, осталось каких-то несчастных 5 лет. Достижение всей жизни - выплатить ипотеку)


Насправді, якщо умови входу правильні, то не треба лякатися тих шалених строків. Гроші, будь-які, з часом знецінюються, з ними й борг і платіж, а номінальні доходи ростуть.
Головне, на що я вказував - не втрачати голову, і не лізти в петлю, беручи щось посереднє на межі своєї платоспроможності, ризикуючи не дочекатися того знецінення, і дефолтнути після кількох років недожиття, працюючи тільки на той борг
Faceless
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