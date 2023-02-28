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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 435436437438>
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 00:16

  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство.

Я вже казав, що за останні 5 років зарплати зросли десь на 30-50%, а оренда у 2 рази. Тож ті, хто вліз тоді "па 5000", зараз явно у плюсі у порівнянні із тими, хто тільки буде влізати "па 12000".

То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама?

за 10 років Польща має амбіції догнати ФРН,
може не наздожене, але дельта буде менша,
тенденція, однако
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 05:17

  Gastarbaiter написав:А яка альтернатива для понаїхів? Орендувати за 2-3 тисячі з перспективою щорічного підвищення?


З приводу іпотеки та її доцільності два реальних приклади:
1) Рік 2000, США. У минулому м.н.с. України стає на ноги (після року роботи підвищили зарплатню в страховій компанії відразу в 2 рази) та перше, що купує: Honda Accord (в Україні у батька був майже новий Запорожець ЗАЗ-968). Друге, що купує через рік чи два: це квартиру («кондомініум») в кредит на 30 років. Не пам‘ятаю, які відсотки, але точно пам’ятаю, що до кінця виплат реально буде виплачено 100% ціни нерухомості. Я тоді тому у минулому м.н.с говорю, що це ж катастрофа, вас обкрадають, караул, ви переплатите аж 100%!! А він дуже спокійно сказав, що все порахував: долар теж інфляційний інструмент і кожного разу, кожного місяця і кожного року буде легше виплачувати «за своє», а не за орендоване. Так і вийшло… і пройшло вже 20 років, і живе в своїй квартирі, і зарплатня у порівнянні із збільшенню після 1 року роботи в 2 рази вже збільшилася теж майже в 2 рази, і ринкова ціна його кондомініуму вже зовсім не та, що була в 2004 році…

2) В червні 2020 року в Туреччині почала діяти пільгова Програма кредитування житла. Тоді хтось думав, що то грабіжницькі відсотки: 0,64% на місяць або 7,68% річних - на 15 років з відтермінуванням виплати на перші 12 місяців.
Ми з приятелями порахували, що при таких умовах виплата за кредитом за квартиру 1+1 буде складати близько 1800 лір на місяць, що майже дорівнювало сумі орендної плати за таку квартиру.
Тобто саме те, що написано вище: навіщо платити гроші лендлордам, якщо краще платити самому собі та жити по-людськи зараз, а не колись.
Так і вийшло: на сьогодні 1800 лір перетворилися на 1/5 мінімалки, а ринкова ціна квартир виросла (в перерахунку на валюту) в 2,5…3 (!) рази.
Так що з калькулятором в руках в іпотеку можна входити.
Особливо, якщо знати місця, де входити…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 07:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Ипотека - явление интересное, конечно. Говорил с бортпроводницей бывшей, собрались брать в ипотеку хату в пригороде Праги за 380 куе. На 30 или 40 лет, это уже и значения не имеет. Кредиторы разрешают это до возраста 35 лет, видимо, что-то подозревая.
Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.
На одном из каналов, 65 летний собственник дома хвастается, что за всю жизнь почти выплатил дом, осталось каких-то несчастных 5 лет. Достижение всей жизни - выплатить ипотеку)
beee
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 08:04

  beee написав:Ипотека - явление интересное, конечно. Говорил с бортпроводницей бывшей, собрались брать в ипотеку хату в пригороде Праги за 380 куе. На 30 или 40 лет, это уже и значения не имеет. Кредиторы разрешают это до возраста 35 лет, видимо, что-то подозревая.
Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.
На одном из каналов, 65 летний собственник дома хвастается, что за всю жизнь почти выплатил дом, осталось каких-то несчастных 5 лет. Достижение всей жизни - выплатить ипотеку)

А що краще жити під мостом в коробці? Чи п'ятьма поколіннями в одній квартирі? Було б цікаво, як цей чолов'яга відлистував би лендлордам орендну плату у 65 років... Не відлистав - на вулицю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 08:15

  flyman написав:за 10 років Польща має амбіції догнати ФРН,
може не наздожене, але дельта буде менша,
тенденція, однако

Та не наздожене, дуже далеко, треба щоб змінилися покоління.
Не знаю, щодо Німеччини, але щодо Нідерландів Польща зараз на рівні 1983 року. Нижче в статті є фото.
https://varlamov.ru/2929845.html
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 08:21

Re: Еміграція, заробітчанство

beee написав:Ипотека - явление интересное, конечно. Говорил с бортпроводницей бывшей, собрались брать в ипотеку хату в пригороде Праги за 380 куе. На 30 или 40 лет, это уже и значения не имеет. Кредиторы разрешают это до возраста 35 лет, видимо, что-то подозревая.
Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.
На одном из каналов, 65 летний собственник дома хвастается, что за всю жизнь почти выплатил дом, осталось каких-то несчастных 5 лет. Достижение всей жизни - выплатить ипотеку)


Насправді, якщо умови входу правильні, то не треба лякатися тих шалених строків. Гроші, будь-які, з часом знецінюються, з ними й борг і платіж, а номінальні доходи ростуть.
Головне, на що я вказував - не втрачати голову, і не лізти в петлю, беручи щось посереднє на межі своєї платоспроможності, ризикуючи не дочекатися того знецінення, і дефолтнути після кількох років недожиття, працюючи тільки на той борг
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 09:16

  Faceless написав:Насправді, якщо умови входу правильні, то не треба лякатися тих шалених строків. Гроші, будь-які, з часом знецінюються, з ними й борг і платіж, а номінальні доходи ростуть.
Головне, на що я вказував - не втрачати голову, і не лізти в петлю, беручи щось посереднє на межі своєї платоспроможності, ризикуючи не дочекатися того знецінення, і дефолтнути після кількох років недожиття, працюючи тільки на той борг

Не все так погано: рік тому спитав у одногрупника/однокласника сина, який мешкає вже років 6 в Швеції, яку частку свого доходу він платить за 3-к квартиру, взяту в кредит - в Стокгольмі.
Його моє питання поставило в тупік: ВІН НАВІТЬ НЕ ЗАДУМУВАВСЯ.
Через добу написав, що моє питання було і для нього цікавим: порахував, що десь 6,5% від доходу на місяць.
Ну точно не працює не іпотеку...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 09:45

akurt
В последнем вашем ответе две переменные: доход одноклассника Вашего сына и цена 3К в Стокгольме. Аренда там 3К явно не тысячу евро стоит. А ипотека пусть немного меньше, пусть те 3К будут совсем на окраине и совсем махонькие. Так он что, плюс-минус 16куевро после налогов на руки получает? Нетипичная зарплата для Европы, ой нетипичная. 200куе в год там не только лишь все могут себе позволить
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 09:45

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:
  Faceless написав:Насправді, якщо умови входу правильні, то не треба лякатися тих шалених строків. Гроші, будь-які, з часом знецінюються, з ними й борг і платіж, а номінальні доходи ростуть.
Головне, на що я вказував - не втрачати голову, і не лізти в петлю, беручи щось посереднє на межі своєї платоспроможності, ризикуючи не дочекатися того знецінення, і дефолтнути після кількох років недожиття, працюючи тільки на той борг

Не все так погано: рік тому спитав у одногрупника/однокласника сина, який мешкає вже років 6 в Швеції, яку частку свого доходу він платить за 3-к квартиру, взяту в кредит - в Стокгольмі.
Його моє питання поставило в тупік: ВІН НАВІТЬ НЕ ЗАДУМУВАВСЯ.
Через добу написав, що моє питання було і для нього цікавим: порахував, що десь 6,5% від доходу на місяць.
Ну точно не працює не іпотеку...
Я ж і кажу про правильні умови входу. Почалося то обговорення з сферичного коня в вакуумі, де за якусь 1к, ймовірно ще не готову, пропонувалося віддавати 50% бюджету всієї сім'ї, і радісні вигуки, як можна роками жити вдвох на одну мінімалку
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 09:59

  барабашов написав:akurt
В последнем вашем ответе две переменные: доход одноклассника Вашего сына и цена 3К в Стокгольме. Аренда там 3К явно не тысячу евро стоит. А ипотека пусть немного меньше, пусть те 3К будут совсем на окраине и совсем махонькие. Так он что, плюс-минус 16куевро после налогов на руки получает? Нетипичная зарплата для Европы, ой нетипичная. 200куе в год там не только лишь все могут себе позволить

А кто говорил, что занимается уборкой квартир?
Программист после одного из универов Украины.
Последних данных не спрашивал по зарплате, работает по специальности.
барабашов! Я кстати сделал доброе дело - приятель работает в металле доцентом - имеет изданную книгу что то типа "Информатика для студентов" - так я ему переправил заметки двух разных программистов - один из Швеции, второй из США - о разнице в подходе и приемах по программированию. Вроде как использовал в учебном процессе. А то в некоторых универах вашего города еще учат студентов двоичной системе... Отстали на много десятилетий... но учат и учат... Типа профессоры... Типа что-то знают... Вот там через недельку начинаются "Дни открытых дверей" так заманивают и кофе-брейками, и танцами, и розыгрышами призов...
akurt
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