Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 10:16
Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток.
Додано: Вів 28 лют, 2023 10:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Якщо це ануїтет, і пройшло недостатньо багато часу - зменшення боргу мінімальне. Якщо ціни росли не надто жваво, то при продажі як застави виручка мінус всілякі збори може бути навіть менше за залишок боргу.
П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор
Додано: Вів 28 лют, 2023 10:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Я конечно же согласен со всеми вами. Лучше за своё платить, чем в никуда за аренду.
Пока не пришла эпидемия, война или другой форс мажор. А заболел, что делать? Прошла мода, я не знаю, на айти спецов, кризис
Додано: Вів 28 лют, 2023 10:31
Re: Еміграція, заробітчанство
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