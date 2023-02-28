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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 435436437438
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:16

  beee написав:Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.

Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:21

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  beee написав:Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.

Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток.


Якщо це ануїтет, і пройшло недостатньо багато часу - зменшення боргу мінімальне. Якщо ціни росли не надто жваво, то при продажі як застави виручка мінус всілякі збори може бути навіть менше за залишок боргу.
П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:27

Re: Еміграція, заробітчанство

Я конечно же согласен со всеми вами. Лучше за своё платить, чем в никуда за аренду.
Пока не пришла эпидемия, война или другой форс мажор. А заболел, что делать? Прошла мода, я не знаю, на айти спецов, кризис
beee
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  beee написав:Пока не пришла эпидемия, война или другой форс мажор. А заболел, что делать? Прошла мода, я не знаю, на айти спецов, кризис

А якщо оренда - що зміниться? З кризою чи втратою роботи зникне необхідність орендувати?
Faceless
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