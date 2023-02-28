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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лют, 2023 10:16
beee написав:
Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.
Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 28 лют, 2023 10:21
Gastarbaiter написав: beee написав:
Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.
Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток.
Якщо це ануїтет, і пройшло недостатньо багато часу - зменшення боргу мінімальне. Якщо ціни росли не надто жваво, то при продажі як застави виручка мінус всілякі збори може бути навіть менше за залишок боргу.
П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор
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Faceless
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Додано: Вів 28 лют, 2023 10:27
Я конечно же согласен со всеми вами. Лучше за своё платить, чем в никуда за аренду.
Пока не пришла эпидемия, война или другой форс мажор. А заболел, что делать? Прошла мода, я не знаю, на айти спецов, кризис
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beee
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Додано: Вів 28 лют, 2023 10:31
beee написав:
Пока не пришла эпидемия, война или другой форс мажор. А заболел, что делать? Прошла мода, я не знаю, на айти спецов, кризис
А якщо оренда - що зміниться? З кризою чи втратою роботи зникне необхідність орендувати?
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Додано: Вів 28 лют, 2023 10:36
beee написав:
Я конечно же согласен со всеми вами. Лучше за своё платить, чем в никуда за аренду.
Пока не пришла эпидемия, война или другой форс мажор. А заболел, что делать? Прошла мода, я не знаю, на айти спецов, кризис
Эпидемия, война - тут явно государство предложит какие-то механизмы. От форс-мажора личного есть страховка.
В любом случае, выселить вас из собственной квартиры будет сложнее, чем из арендованной.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 28 лют, 2023 10:45
BIGor написав: beee написав:
Ипотека - явление интересное, конечно. Говорил с бортпроводницей бывшей, собрались брать в ипотеку хату в пригороде Праги за 380 куе. На 30 или 40 лет, это уже и значения не имеет. Кредиторы разрешают это до возраста 35 лет, видимо, что-то подозревая.
Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.
На одном из каналов, 65 летний собственник дома хвастается, что за всю жизнь почти выплатил дом, осталось каких-то несчастных 5 лет. Достижение всей жизни - выплатить ипотеку)
А що краще жити під мостом в коробці? Чи п'ятьма поколіннями в одній квартирі? Було б цікаво, як цей чолов'яга відлистував би лендлордам орендну плату у 65 років... Не відлистав - на вулицю.
У вас якісь крайнощі. Або коробка під мостом або іпотека в подарунок внукам.
Чому не розглядається варіант піднапрягтися на рік два, пожити без надлишків, але назбирати або на пасивний дохід, або на щось простеньке, не на Печерську
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flyman
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Додано: Вів 28 лют, 2023 10:48
Faceless написав: Gastarbaiter написав: beee написав:
Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.
Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток.
Якщо це ануїтет, і пройшло недостатньо багато часу - зменшення боргу мінімальне. Якщо ціни росли не надто жваво, то при продажі як застави виручка мінус всілякі збори може бути навіть менше за залишок боргу.
П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор
незначні гроши, якщо порівнювати з Канадаю
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Додано: Вів 28 лют, 2023 10:57
Faceless написав:
П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор
Не тільки в Канаді: в США власник нерухомості платить щомісяця податок 1% від ціни - за рік набігає непогана сума...
В жовтні я стояв перед будинком, купленим людьми у передмісті Сан Францисько - здається за 4 500 000 доларів, то рахували: 1% в місяць - 4 500 доларів, а за рік 54 000 доларів.
Це тільки податок на нерухомість.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 11:29
akurt написав: Faceless написав:
П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор
Не тільки в Канаді: в США власник нерухомості платить щомісяця податок 1% від ціни - за рік набігає непогана сума...
В жовтні я стояв перед будинком, купленим людьми у передмісті Сан Францисько - здається за 4 500 000 доларів, то рахували: 1% в місяць - 4 500 доларів, а за рік 54 000 доларів.
Це тільки податок на нерухомість.
Налог на недвижимое имущество
Налог на недвижимость в США относится к числу местных, и он определяется правительством каждого штата по собственному усмотрению. В Калифорнии он взимается в размере 1,25% от стоимости объекта за год. Местные власти предусмотрели особый порядок уплаты — двумя платежами, каждые полгода. Он ориентирован не только на резидентов, но и на иностранных субъектов, если они являются владельцами недвижимого имущества в штате Калифорния.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 11:42
flyman написав:
У вас якісь крайнощі. Або коробка під мостом або іпотека в подарунок внукам.
Чому не розглядається варіант піднапрягтися на рік два, пожити без надлишків, але назбирати або на пасивний дохід, або на щось простеньке, не на Печерську
Ну незнаю, у меня сейчас тоже эта дилемма. Есть квартира 150к, 1/3 сразу, остаток или в ипотеку на 20 лет под 4%, или в течении 3х лет по 3к/месяц. При ипотеке это будет около 600евро в месяц. И вроде хочется по быстрому отстреляться за 3 года и забыть, но с другой стороны 600евро/месяц это вроде как и не накладно, меньше стоимости аренды, а лет через 10 с учетом инфляции, может вообще будет пара походов в магазин, тоесть вообще не заметно для семейного бюджета. И смысл тогда сейчас 3 года в 0 жить, если можно по чуть-чуть до пенсии платить и не напрягаться...
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