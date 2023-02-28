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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 436437438439> Додано: Вів 28 лют, 2023 10:16 beee написав: Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.

Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.

Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток. Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток. Gastarbaiter Повідомлень: 2403 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 10:21 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: beee написав: Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.

Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.

Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток. Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток.



Якщо це ануїтет, і пройшло недостатньо багато часу - зменшення боргу мінімальне. Якщо ціни росли не надто жваво, то при продажі як застави виручка мінус всілякі збори може бути навіть менше за залишок боргу.

П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор Якщо це ануїтет, і пройшло недостатньо багато часу - зменшення боргу мінімальне. Якщо ціни росли не надто жваво, то при продажі як застави виручка мінус всілякі збори може бути навіть менше за залишок боргу.П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор Faceless

Модератор Повідомлень: 32741 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7689 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 10:27 Re: Еміграція, заробітчанство Я конечно же согласен со всеми вами. Лучше за своё платить, чем в никуда за аренду.

Пока не пришла эпидемия, война или другой форс мажор. А заболел, что делать? Прошла мода, я не знаю, на айти спецов, кризис beee

Повідомлень: 405 З нами з: 17.12.22 Подякував: 27 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 10:31 Re: Еміграція, заробітчанство beee написав: Пока не пришла эпидемия, война или другой форс мажор. А заболел, что делать? Прошла мода, я не знаю, на айти спецов, кризис Пока не пришла эпидемия, война или другой форс мажор. А заболел, что делать? Прошла мода, я не знаю, на айти спецов, кризис

А якщо оренда - що зміниться? З кризою чи втратою роботи зникне необхідність орендувати? А якщо оренда - що зміниться? З кризою чи втратою роботи зникне необхідність орендувати? Faceless

Модератор Повідомлень: 32741 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7689 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 10:36 beee написав: Я конечно же согласен со всеми вами. Лучше за своё платить, чем в никуда за аренду.

Пока не пришла эпидемия, война или другой форс мажор. А заболел, что делать? Прошла мода, я не знаю, на айти спецов, кризис Я конечно же согласен со всеми вами. Лучше за своё платить, чем в никуда за аренду.Пока не пришла эпидемия, война или другой форс мажор. А заболел, что делать? Прошла мода, я не знаю, на айти спецов, кризис

Эпидемия, война - тут явно государство предложит какие-то механизмы. От форс-мажора личного есть страховка.

В любом случае, выселить вас из собственной квартиры будет сложнее, чем из арендованной. Эпидемия, война - тут явно государство предложит какие-то механизмы. От форс-мажора личного есть страховка.В любом случае, выселить вас из собственной квартиры будет сложнее, чем из арендованной. Gastarbaiter Повідомлень: 2403 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 10:45 BIGor написав: beee написав: Ипотека - явление интересное, конечно. Говорил с бортпроводницей бывшей, собрались брать в ипотеку хату в пригороде Праги за 380 куе. На 30 или 40 лет, это уже и значения не имеет. Кредиторы разрешают это до возраста 35 лет, видимо, что-то подозревая.

Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.

На одном из каналов, 65 летний собственник дома хвастается, что за всю жизнь почти выплатил дом, осталось каких-то несчастных 5 лет. Достижение всей жизни - выплатить ипотеку) Ипотека - явление интересное, конечно. Говорил с бортпроводницей бывшей, собрались брать в ипотеку хату в пригороде Праги за 380 куе. На 30 или 40 лет, это уже и значения не имеет. Кредиторы разрешают это до возраста 35 лет, видимо, что-то подозревая.Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.На одном из каналов, 65 летний собственник дома хвастается, что за всю жизнь почти выплатил дом, осталось каких-то несчастных 5 лет. Достижение всей жизни - выплатить ипотеку)

А що краще жити під мостом в коробці? Чи п'ятьма поколіннями в одній квартирі? Було б цікаво, як цей чолов'яга відлистував би лендлордам орендну плату у 65 років... Не відлистав - на вулицю. А що краще жити під мостом в коробці? Чи п'ятьма поколіннями в одній квартирі? Було б цікаво, як цей чолов'яга відлистував би лендлордам орендну плату у 65 років... Не відлистав - на вулицю.

У вас якісь крайнощі. Або коробка під мостом або іпотека в подарунок внукам.

Чому не розглядається варіант піднапрягтися на рік два, пожити без надлишків, але назбирати або на пасивний дохід, або на щось простеньке, не на Печерську У вас якісь крайнощі. Або коробка під мостом або іпотека в подарунок внукам.Чому не розглядається варіант піднапрягтися на рік два, пожити без надлишків, але назбирати або на пасивний дохід, або на щось простеньке, не на Печерську flyman

Повідомлень: 30812 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1451 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 10:48 Faceless написав: Gastarbaiter написав: beee написав: Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.

Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.

Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток. Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток.



Якщо це ануїтет, і пройшло недостатньо багато часу - зменшення боргу мінімальне. Якщо ціни росли не надто жваво, то при продажі як застави виручка мінус всілякі збори може бути навіть менше за залишок боргу.

П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор Якщо це ануїтет, і пройшло недостатньо багато часу - зменшення боргу мінімальне. Якщо ціни росли не надто жваво, то при продажі як застави виручка мінус всілякі збори може бути навіть менше за залишок боргу.П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор

незначні гроши, якщо порівнювати з Канадаю незначні гроши, якщо порівнювати з Канадаю flyman

Повідомлень: 30812 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1451 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 10:57 Faceless написав: П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор

Не тільки в Канаді: в США власник нерухомості платить щомісяця податок 1% від ціни - за рік набігає непогана сума...

В жовтні я стояв перед будинком, купленим людьми у передмісті Сан Францисько - здається за 4 500 000 доларів, то рахували: 1% в місяць - 4 500 доларів, а за рік 54 000 доларів.

Це тільки податок на нерухомість. Не тільки в Канаді: в США власник нерухомості платить щомісяця податок 1% від ціни - за рік набігає непогана сума...В жовтні я стояв перед будинком, купленим людьми у передмісті Сан Францисько - здається за 4 500 000 доларів, то рахували: 1% в місяць - 4 500 доларів, а за рік 54 000 доларів.Це тільки податок на нерухомість. akurt

Повідомлень: 7407 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2974 раз. Подякували: 986 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 11:29 akurt написав: Faceless написав: П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор

Не тільки в Канаді: в США власник нерухомості платить щомісяця податок 1% від ціни - за рік набігає непогана сума...

В жовтні я стояв перед будинком, купленим людьми у передмісті Сан Францисько - здається за 4 500 000 доларів, то рахували: 1% в місяць - 4 500 доларів, а за рік 54 000 доларів.

Це тільки податок на нерухомість. Не тільки в Канаді: в США власник нерухомості платить щомісяця податок 1% від ціни - за рік набігає непогана сума...В жовтні я стояв перед будинком, купленим людьми у передмісті Сан Францисько - здається за 4 500 000 доларів, то рахували: 1% в місяць - 4 500 доларів, а за рік 54 000 доларів.Це тільки податок на нерухомість.

Налог на недвижимое имущество

Налог на недвижимость в США относится к числу местных, и он определяется правительством каждого штата по собственному усмотрению. В Калифорнии он взимается в размере 1,25% от стоимости объекта за год. Местные власти предусмотрели особый порядок уплаты — двумя платежами, каждые полгода. Он ориентирован не только на резидентов, но и на иностранных субъектов, если они являются владельцами недвижимого имущества в штате Калифорния. Налог на недвижимое имуществоНалог на недвижимость в США относится к числу местных, и он определяется правительством каждого штата по собственному усмотрению. В Калифорнии он взимается в размере 1,25% от стоимости объекта за год. Местные власти предусмотрели особый порядок уплаты — двумя платежами, каждые полгода. Он ориентирован не только на резидентов, но и на иностранных субъектов, если они являются владельцами недвижимого имущества в штате Калифорния. Bolt Повідомлень: 1645 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 11:42 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: У вас якісь крайнощі. Або коробка під мостом або іпотека в подарунок внукам.

Чому не розглядається варіант піднапрягтися на рік два, пожити без надлишків, але назбирати або на пасивний дохід, або на щось простеньке, не на Печерську У вас якісь крайнощі. Або коробка під мостом або іпотека в подарунок внукам.Чому не розглядається варіант піднапрягтися на рік два, пожити без надлишків, але назбирати або на пасивний дохід, або на щось простеньке, не на Печерську

Ну незнаю, у меня сейчас тоже эта дилемма. Есть квартира 150к, 1/3 сразу, остаток или в ипотеку на 20 лет под 4%, или в течении 3х лет по 3к/месяц. При ипотеке это будет около 600евро в месяц. И вроде хочется по быстрому отстреляться за 3 года и забыть, но с другой стороны 600евро/месяц это вроде как и не накладно, меньше стоимости аренды, а лет через 10 с учетом инфляции, может вообще будет пара походов в магазин, тоесть вообще не заметно для семейного бюджета. И смысл тогда сейчас 3 года в 0 жить, если можно по чуть-чуть до пенсии платить и не напрягаться... Ну незнаю, у меня сейчас тоже эта дилемма. Есть квартира 150к, 1/3 сразу, остаток или в ипотеку на 20 лет под 4%, или в течении 3х лет по 3к/месяц. При ипотеке это будет около 600евро в месяц. И вроде хочется по быстрому отстреляться за 3 года и забыть, но с другой стороны 600евро/месяц это вроде как и не накладно, меньше стоимости аренды, а лет через 10 с учетом инфляции, может вообще будет пара походов в магазин, тоесть вообще не заметно для семейного бюджета. И смысл тогда сейчас 3 года в 0 жить, если можно по чуть-чуть до пенсии платить и не напрягаться... slonomag Повідомлень: 217 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 436437438439> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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