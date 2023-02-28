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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 436437438439>
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:16

  beee написав:Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.

Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:21

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  beee написав:Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.

Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток.


Якщо це ануїтет, і пройшло недостатньо багато часу - зменшення боргу мінімальне. Якщо ціни росли не надто жваво, то при продажі як застави виручка мінус всілякі збори може бути навіть менше за залишок боргу.
П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:27

Re: Еміграція, заробітчанство

Я конечно же согласен со всеми вами. Лучше за своё платить, чем в никуда за аренду.
Пока не пришла эпидемия, война или другой форс мажор. А заболел, что делать? Прошла мода, я не знаю, на айти спецов, кризис
beee
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  beee написав:Пока не пришла эпидемия, война или другой форс мажор. А заболел, что делать? Прошла мода, я не знаю, на айти спецов, кризис

А якщо оренда - що зміниться? З кризою чи втратою роботи зникне необхідність орендувати?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:36

  beee написав:Я конечно же согласен со всеми вами. Лучше за своё платить, чем в никуда за аренду.
Пока не пришла эпидемия, война или другой форс мажор. А заболел, что делать? Прошла мода, я не знаю, на айти спецов, кризис

Эпидемия, война - тут явно государство предложит какие-то механизмы. От форс-мажора личного есть страховка.
В любом случае, выселить вас из собственной квартиры будет сложнее, чем из арендованной.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:45

  BIGor написав:
  beee написав:Ипотека - явление интересное, конечно. Говорил с бортпроводницей бывшей, собрались брать в ипотеку хату в пригороде Праги за 380 куе. На 30 или 40 лет, это уже и значения не имеет. Кредиторы разрешают это до возраста 35 лет, видимо, что-то подозревая.
Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.
На одном из каналов, 65 летний собственник дома хвастается, что за всю жизнь почти выплатил дом, осталось каких-то несчастных 5 лет. Достижение всей жизни - выплатить ипотеку)

А що краще жити під мостом в коробці? Чи п'ятьма поколіннями в одній квартирі? Було б цікаво, як цей чолов'яга відлистував би лендлордам орендну плату у 65 років... Не відлистав - на вулицю.

У вас якісь крайнощі. Або коробка під мостом або іпотека в подарунок внукам.
Чому не розглядається варіант піднапрягтися на рік два, пожити без надлишків, але назбирати або на пасивний дохід, або на щось простеньке, не на Печерську
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:48

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  beee написав:Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.

Ну а даже если уверенности в будущем нет на 100%? Так или иначе, а какую-то часть ты уже выплатил к моменту наступления черной полосы. Банк продал квартиру, забрал свою часть, тебе вернул остаток.


Якщо це ануїтет, і пройшло недостатньо багато часу - зменшення боргу мінімальне. Якщо ціни росли не надто жваво, то при продажі як застави виручка мінус всілякі збори може бути навіть менше за залишок боргу.
П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор

незначні гроши, якщо порівнювати з Канадаю
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:57

  Faceless написав:П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор

Не тільки в Канаді: в США власник нерухомості платить щомісяця податок 1% від ціни - за рік набігає непогана сума...
В жовтні я стояв перед будинком, купленим людьми у передмісті Сан Францисько - здається за 4 500 000 доларів, то рахували: 1% в місяць - 4 500 доларів, а за рік 54 000 доларів.
Це тільки податок на нерухомість.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:29

  akurt написав:
  Faceless написав:П.С. До речі, як у Польщі з оподаткуванням нерухомості? Бо, наприклад, у тій же Канаді це суттєвий фактор

Не тільки в Канаді: в США власник нерухомості платить щомісяця податок 1% від ціни - за рік набігає непогана сума...
В жовтні я стояв перед будинком, купленим людьми у передмісті Сан Францисько - здається за 4 500 000 доларів, то рахували: 1% в місяць - 4 500 доларів, а за рік 54 000 доларів.
Це тільки податок на нерухомість.

Налог на недвижимое имущество
Налог на недвижимость в США относится к числу местных, и он определяется правительством каждого штата по собственному усмотрению. В Калифорнии он взимается в размере 1,25% от стоимости объекта за год. Местные власти предусмотрели особый порядок уплаты — двумя платежами, каждые полгода. Он ориентирован не только на резидентов, но и на иностранных субъектов, если они являются владельцами недвижимого имущества в штате Калифорния.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:У вас якісь крайнощі. Або коробка під мостом або іпотека в подарунок внукам.
Чому не розглядається варіант піднапрягтися на рік два, пожити без надлишків, але назбирати або на пасивний дохід, або на щось простеньке, не на Печерську

Ну незнаю, у меня сейчас тоже эта дилемма. Есть квартира 150к, 1/3 сразу, остаток или в ипотеку на 20 лет под 4%, или в течении 3х лет по 3к/месяц. При ипотеке это будет около 600евро в месяц. И вроде хочется по быстрому отстреляться за 3 года и забыть, но с другой стороны 600евро/месяц это вроде как и не накладно, меньше стоимости аренды, а лет через 10 с учетом инфляции, может вообще будет пара походов в магазин, тоесть вообще не заметно для семейного бюджета. И смысл тогда сейчас 3 года в 0 жить, если можно по чуть-чуть до пенсии платить и не напрягаться...
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