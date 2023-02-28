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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 436437438439
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:03

  akurt написав:Не тільки в Канаді: в США власник нерухомості платить щомісяця податок 1% від ціни - за рік набігає непогана сума...
В жовтні я стояв перед будинком, купленим людьми у передмісті Сан Францисько - здається за 4 500 000 доларів, то рахували: 1% в місяць - 4 500 доларів, а за рік 54 000 доларів.
Це тільки податок на нерухомість.


В Калифорнии он взимается в размере 1,25% от стоимости объекта за год.


Турецкие проценты

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anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:08

  akurt написав:
  барабашов написав:akurt
В последнем вашем ответе две переменные: доход одноклассника Вашего сына и цена 3К в Стокгольме. Аренда там 3К явно не тысячу евро стоит. А ипотека пусть немного меньше, пусть те 3К будут совсем на окраине и совсем махонькие. Так он что, плюс-минус 16куевро после налогов на руки получает? Нетипичная зарплата для Европы, ой нетипичная. 200куе в год там не только лишь все могут себе позволить

А кто говорил, что занимается уборкой квартир?
Программист после одного из универов Украины.
Последних данных не спрашивал по зарплате, работает по специальности.

Для силиконовой долины доход норм
Но там же платят 200куе/год не за онлайн коды с Пхукета допустим, а за кабинет начальничка и проживание там же, а Вы там только налог на домик в столетней ипотеке огласили - 54куе/год
В 25 начальничком только Шаурма при папе Игоре и прочая золотая донецкая молодёжь становилась(у нас), в Швеции иммигрантам наверно по другому устраиваться надо
Так что там либо далеко не 6,5% ипотека, либо далеко не 3К, либо вам лапши немного поднавешали
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:10

anduzenko
Акурт посчитал правильно, а нолик перед единицей забыл поставить
1,25% в год от 4,5лямов зелени
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:58

Если быть точным, то нельзя считать ни 1,25%, ни 1% - каждый населенный пункт устанавливает свою ставку налога: может быть и 0,71%, и 0,99%. Для моего конкретного примера: налог 0,95% в год. Я выше написал 1% в месяц - барабашов заметил описку - молодец! - нет, не в месяц, в год.
Я пытался показать цифру в месяц - нашим людям так понятнее.
Например, расчет для того домовладения, о котором я писал:
Зображення
К этим цифрам еще добавляются некоторые платежи (например, обязательные страховки).
И вот там же еще интересный расчет ДЛЯ СРАВНЕНИЯ (штат, конкретный город, в целом по стране):
Зображення
https://smartasset.com/taxes/california ... VNpyxye1u4
akurt
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  #<1 ... 436437438439
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