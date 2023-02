Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Не тільки в Канаді: в США власник нерухомості платить щомісяця податок 1% від ціни - за рік набігає непогана сума...

В жовтні я стояв перед будинком, купленим людьми у передмісті Сан Францисько - здається за 4 500 000 доларів, то рахували: 1% в місяць - 4 500 доларів, а за рік 54 000 доларів.

Це тільки податок на нерухомість.

В Калифорнии он взимается в размере 1,25% от стоимости объекта за год.



А кто говорил, что занимается уборкой квартир?

Программист после одного из универов Украины.

Для силиконовой долины доход норм

Но там же платят 200куе/год не за онлайн коды с Пхукета допустим, а за кабинет начальничка и проживание там же, а Вы там только налог на домик в столетней ипотеке огласили - 54куе/год

В 25 начальничком только Шаурма при папе Игоре и прочая золотая донецкая молодёжь становилась(у нас), в Швеции иммигрантам наверно по другому устраиваться надо

Акурт посчитал правильно, а нолик перед единицей забыл поставить

1,25% в год от 4,5лямов зелени

Я пытался показать цифру в месяц - нашим людям так понятнее.

Например, расчет для того домовладения, о котором я писал:



К этим цифрам еще добавляются еще некоторые платежи (например, обязательные страховки - The average cost of homeowners insurance in California is $1,380 per year - и это именно "average", то есть в каждом конкретном случае может быть гораздо выше).



Смотрю на неё, думаю, етить колотить, пророк Моисей прямо, так уверенны в своём будущем на десятки лет.

У вас якісь крайнощі. Або коробка під мостом або іпотека в подарунок внукам.

Для пасивного доходу треба спочатку позбутися лендлорда Після купівля квартири тільки можна буде думати.

Які ще біженці поїдуть в Україну???

З тих, хто втік від війни в 2022 - сюди повернеться максимум 1/3.

В Києві майже не видно молоді.

В основному на вулицях пенсіонери і предпенсіонери.



Слава слугам нароту і особисто зе-денту, зя старанну підготовку до війни!



Як було 200 оренд, так і буде 200 оренд.

думаєш, що при 4% буде дешевше ?



