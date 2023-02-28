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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 437438439440
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:02

  flyman написав:
  BIGor написав:
  beee написав:но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.
напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку

Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.

думаєш, що при 4% буде дешевше ?

через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"

І поїде далі в пошуках щасливої долі. Знаю кейси, коли іноземці ( французи, італійці) брали в своїх банках іпотеку за менші проценти на купівлю польської нерухомості.
gonchik74
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