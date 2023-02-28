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#<1 ... 437438439440 Додано: Вів 28 лют, 2023 18:02 flyman написав: BIGor написав: beee написав: но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.

напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку

Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних. Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.

думаєш, що при 4% буде дешевше ?



через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство" думаєш, що при 4% буде дешевше ?через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"

І поїде далі в пошуках щасливої долі. Знаю кейси, коли іноземці ( французи, італійці) брали в своїх банках іпотеку за менші проценти на купівлю польської нерухомості. І поїде далі в пошуках щасливої долі. Знаю кейси, коли іноземці ( французи, італійці) брали в своїх банках іпотеку за менші проценти на купівлю польської нерухомості. gonchik74

Повідомлень: 191 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 18:28 flyman написав: BIGor написав: beee написав: но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.

напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку

Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних. Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.

думаєш, що при 4% буде дешевше ?



через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство" думаєш, що при 4% буде дешевше ?через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"

Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію. Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію. BIGor

Повідомлень: 7311 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1538 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 19:02 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних. Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.

думаєш, що при 4% буде дешевше ?



через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство" думаєш, що при 4% буде дешевше ?через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"

Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію. Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію.

Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.

А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів. Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів. flyman

Повідомлень: 30819 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1451 раз. Подякували: 2621 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 19:45 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: flyman написав: BIGor написав: Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних. Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.

думаєш, що при 4% буде дешевше ?



через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"

Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію. думаєш, що при 4% буде дешевше ?через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію.

Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.

А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів. Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів. Та нє.

Я готівку заніс без проблем в банк зі СПЕЦІАЛЬНИМ ПЕРЕКЛАДОМ ДОГОВОРУ ПРОДАЖУ МАЙНА В УКРАЇНІ. Переклад повинен бути сертифікований в Польщі печаткою для банку.

У мене цих договорів хватає, тому і проблем не було.

Я ж писав вже десять разів одне і теж Та нє.Я готівку заніс без проблем в банк зі СПЕЦІАЛЬНИМ ПЕРЕКЛАДОМ ДОГОВОРУ ПРОДАЖУ МАЙНА В УКРАЇНІ. Переклад повинен бути сертифікований в Польщі печаткою для банку.У мене цих договорів хватає, тому і проблем не було.Я ж писав вже десять разів одне і теж beee

Повідомлень: 412 З нами з: 17.12.22 Подякував: 27 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 437438439440 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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