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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 437438439440
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:02

  flyman написав:
  BIGor написав:
  beee написав:но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.
напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку

Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.

думаєш, що при 4% буде дешевше ?

через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"

І поїде далі в пошуках щасливої долі. Знаю кейси, коли іноземці ( французи, італійці) брали в своїх банках іпотеку за менші проценти на купівлю польської нерухомості.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:28

  flyman написав:
  BIGor написав:
  beee написав:но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.
напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку

Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.

думаєш, що при 4% буде дешевше ?

через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"

Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:02

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.

думаєш, що при 4% буде дешевше ?

через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"

Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію.

Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.
А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:45

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.

думаєш, що при 4% буде дешевше ?

через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"
Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію.

Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.
А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів.
Та нє.
Я готівку заніс без проблем в банк зі СПЕЦІАЛЬНИМ ПЕРЕКЛАДОМ ДОГОВОРУ ПРОДАЖУ МАЙНА В УКРАЇНІ. Переклад повинен бути сертифікований в Польщі печаткою для банку.
У мене цих договорів хватає, тому і проблем не було.
Я ж писав вже.
По 5-10 тисяч не проканає (при отриманні права власності можуть спитати)
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Востаннє редагувалось beee в Вів 28 лют, 2023 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:53

  flyman написав:Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.
А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів.

Там в тебе в підвалі дуже волого, погано діє на пам'ять :D Да і аудитом вже давно не займаюсь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  beee написав:По 5-10 тисяч не проканає (при отриманні права власності можуть спитати)

Строк давності коли можуть спитати за походження грошей біля 5 років...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:17

Re: Еміграція, заробітчанство

Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.
Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.
Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%.
antey1969
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