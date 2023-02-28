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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:02
flyman написав: BIGor написав: beee написав:
но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.
напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку
Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.
думаєш, що при 4% буде дешевше ?
через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"
І поїде далі в пошуках щасливої долі. Знаю кейси, коли іноземці ( французи, італійці) брали в своїх банках іпотеку за менші проценти на купівлю польської нерухомості.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:28
flyman написав: BIGor написав: beee написав:
но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.
напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку
Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.
думаєш, що при 4% буде дешевше ?
через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"
Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 19:02
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.
думаєш, що при 4% буде дешевше ?
через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"
Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію.
Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.
А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 19:45
flyman написав: flyman написав: BIGor написав:
Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.
думаєш, що при 4% буде дешевше ?
через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"
Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію.
Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.
А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів.
Та нє.
Я готівку заніс без проблем в банк зі СПЕЦІАЛЬНИМ ПЕРЕКЛАДОМ ДОГОВОРУ ПРОДАЖУ МАЙНА В УКРАЇНІ. Переклад повинен бути сертифікований в Польщі печаткою для банку.
У мене цих договорів хватає, тому і проблем не було.
Я ж писав вже.
По 5-10 тисяч не проканає (при отриманні права власності можуть спитати)
Востаннє редагувалось beee
в Вів 28 лют, 2023 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 19:53
flyman написав:
Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.
А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів.
Там в тебе в підвалі дуже волого, погано діє на пам'ять
Да і аудитом вже давно не займаюсь.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 19:53
beee написав:
По 5-10 тисяч не проканає (при отриманні права власності можуть спитати)
Строк давності коли можуть спитати за походження грошей біля 5 років...
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Додано: Вів 28 лют, 2023 20:17
Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.
Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.
Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%.
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