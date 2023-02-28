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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 438439440441> Додано: Вів 28 лют, 2023 18:28 flyman написав: BIGor написав: beee написав: но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.

напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку

Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних. Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.

думаєш, що при 4% буде дешевше ?



через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство" думаєш, що при 4% буде дешевше ?через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"

Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію. Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію. BIGor

Повідомлень: 7313 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 19:02 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних. Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.

думаєш, що при 4% буде дешевше ?



через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство" думаєш, що при 4% буде дешевше ?через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"

Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію. Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію.

Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.

А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів. Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів. flyman

Повідомлень: 30820 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1451 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 19:45 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: flyman написав: BIGor написав: Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних. Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.

думаєш, що при 4% буде дешевше ?



через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"

Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію. думаєш, що при 4% буде дешевше ?через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію.

Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.

А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів. Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів. Та нє.

Я готівку заніс без проблем в банк зі СПЕЦІАЛЬНИМ ПЕРЕКЛАДОМ ДОГОВОРУ ПРОДАЖУ МАЙНА В УКРАЇНІ. Переклад повинен бути сертифікований в Польщі печаткою для банку.

У мене цих договорів хватає, тому і проблем не було.

Я ж писав вже.

По 5-10 тисяч не проканає (при отриманні права власності можуть спитати)

Та нє.Я готівку заніс без проблем в банк зі СПЕЦІАЛЬНИМ ПЕРЕКЛАДОМ ДОГОВОРУ ПРОДАЖУ МАЙНА В УКРАЇНІ. Переклад повинен бути сертифікований в Польщі печаткою для банку.У мене цих договорів хватає, тому і проблем не було.Я ж писав вже.По 5-10 тисяч не проканає (при отриманні права власності можуть спитати) Востаннє редагувалось beee в Вів 28 лют, 2023 19:55, всього редагувалось 1 раз. beee

Повідомлень: 413 З нами з: 17.12.22 Подякував: 28 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 19:53 flyman написав: Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.

А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів. Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів.

Там в тебе в підвалі дуже волого, погано діє на пам'ять Да і аудитом вже давно не займаюсь. Там в тебе в підвалі дуже волого, погано діє на пам'ятьДа і аудитом вже давно не займаюсь. BIGor

Повідомлень: 7313 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 19:53 Re: Еміграція, заробітчанство beee написав: По 5-10 тисяч не проканає (при отриманні права власності можуть спитати) По 5-10 тисяч не проканає (при отриманні права власності можуть спитати)

Строк давності коли можуть спитати за походження грошей біля 5 років... Строк давності коли можуть спитати за походження грошей біля 5 років... BIGor

Повідомлень: 7313 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 20:17 Re: Еміграція, заробітчанство Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.

Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.

Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%. antey1969 1

Повідомлень: 11772 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1612 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 21:30 antey1969 написав: Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.

Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.

Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%. Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%.

Antey, зачем далеко ходить. Скажите честно Вы планируете оставаться там где есть? Antey, зачем далеко ходить. Скажите честно Вы планируете оставаться там где есть? stm

Повідомлень: 3649 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 601 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 21:41 antey1969 написав: Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.

Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.

Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%. Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%.

это год прошёл---а какой будет ответ через 2 или 4(как Пентагон вангует)((((

если будет возможность воссоединение семей а не пошли все вон потому что война закончилась-это очень печально для нас....

А мне кажется европа будет оставлять людей -ведь если человек к примеру тут всё потерял как его выгонишь и куда это не по европейски.Будут оставлять наших. это год прошёл---а какой будет ответ через 2 или 4(как Пентагон вангует)((((если будет возможность воссоединение семей а не пошли все вон потому что война закончилась-это очень печально для нас....А мне кажется европа будет оставлять людей -ведь если человек к примеру тут всё потерял как его выгонишь и куда это не по европейски.Будут оставлять наших. konstantin kirovograd

Повідомлень: 1196 З нами з: 20.01.09 Подякував: 25 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 22:07 konstantin kirovograd написав: antey1969 написав: Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.

Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.

Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%. Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%.

это год прошёл---а какой будет ответ через 2 или 4(как Пентагон вангует)((((

если будет возможность воссоединение семей а не пошли все вон потому что война закончилась-это очень печально для нас....

А мне кажется европа будет оставлять людей -ведь если человек к примеру тут всё потерял как его выгонишь и куда это не по европейски.Будут оставлять наших. это год прошёл---а какой будет ответ через 2 или 4(как Пентагон вангует)((((если будет возможность воссоединение семей а не пошли все вон потому что война закончилась-это очень печально для нас....А мне кажется европа будет оставлять людей -ведь если человек к примеру тут всё потерял как его выгонишь и куда это не по европейски.Будут оставлять наших.

Вопрос даже не в том: оставлять не оставлять. Вопрос в том: будут ли продолжать платить шаровые деньги. Потому что как только платить перестанут - все кто не нашел работу вынуждены будут сами решать что делать дальше.

PS Эта шара, кстати, действует очень разлагающе на неокрепшие умы. Смотрю по дочке сестры своей жены. Ей уже должны. Вопрос даже не в том: оставлять не оставлять. Вопрос в том: будут ли продолжать платить шаровые деньги. Потому что как только платить перестанут - все кто не нашел работу вынуждены будут сами решать что делать дальше.PS Эта шара, кстати, действует очень разлагающе на неокрепшие умы. Смотрю по дочке сестры своей жены. Ей уже должны. airmax78 Повідомлень: 41979 З нами з: 25.10.12 Подякував: 955 раз. Подякували: 5152 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 22:19 airmax78 ,



Ей уже должны.





Подросток? Знакомо)))



Что касается 35% планирует назад … Как только 65% потеряют выплаты и шаровое жилье, сразу тоже засобираются. Подросток? Знакомо)))Что касается 35% планирует назад … Как только 65% потеряют выплаты и шаровое жилье, сразу тоже засобираются. Hotab

Повідомлень: 8649 З нами з: 15.02.09 Подякував: 555 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 438439440441> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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