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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:28
flyman написав: BIGor написав: beee написав:
но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.
напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку
Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.
думаєш, що при 4% буде дешевше ?
через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"
Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 19:02
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.
думаєш, що при 4% буде дешевше ?
через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"
Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію.
Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.
А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 19:45
flyman написав: flyman написав: BIGor написав:
Скоро тільки кішки родяться, для початку треба хоч 6 міс. часового побиту + легалізувати кошти з України на внесок. Та і зараз не дуже вигідно брати при ставках 9% річних.
думаєш, що при 4% буде дешевше ?
через 5 років Бігор напише: "дуже дороге житло в Польщі, пересіченому нереально його купити - іпотечне рабство"
Ну в мене впринципі гроші і без іпотеки є на купівлю, бо збирав же на 2к в Києві, але ці гроші місцеві банки не візьмуть без стосу паперів перекладених на польську. Беее підтвердить. Так що там як бог подасть, можливо обійдеться і без іпотеки, а можливо плюнемо на похмурість клімату і поідемо далі в Іспанію.
Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.
А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів.
Та нє.
Я готівку заніс без проблем в банк зі СПЕЦІАЛЬНИМ ПЕРЕКЛАДОМ ДОГОВОРУ ПРОДАЖУ МАЙНА В УКРАЇНІ. Переклад повинен бути сертифікований в Польщі печаткою для банку.
У мене цих договорів хватає, тому і проблем не було.
Я ж писав вже.
По 5-10 тисяч не проканає (при отриманні права власності можуть спитати)
Востаннє редагувалось beee
в Вів 28 лют, 2023 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 19:53
flyman написав:
Якщо аудитор з великої 4ки уважно читав, то від Веее була інформація, якщо занести в офіс забудовнику готівку, то стосу паперів не потрібно, на відміну від банківського переказу з банку в який ту готівку занести.
А можна ще через 10 банків по 5-10куе. Але ж аудитори великої четвірки не шукають легких шляхів.
Там в тебе в підвалі дуже волого, погано діє на пам'ять
Да і аудитом вже давно не займаюсь.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 19:53
beee написав:
По 5-10 тисяч не проканає (при отриманні права власності можуть спитати)
Строк давності коли можуть спитати за походження грошей біля 5 років...
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Додано: Вів 28 лют, 2023 20:17
Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.
Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.
Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:30
antey1969 написав:
Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.
Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.
Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%.
Antey, зачем далеко ходить. Скажите честно Вы планируете оставаться там где есть?
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:41
antey1969 написав:
Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.
Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.
Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%.
это год прошёл---а какой будет ответ через 2 или 4(как Пентагон вангует)((((
если будет возможность воссоединение семей а не пошли все вон потому что война закончилась-это очень печально для нас....
А мне кажется европа будет оставлять людей -ведь если человек к примеру тут всё потерял как его выгонишь и куда это не по европейски.Будут оставлять наших.
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konstantin kirovograd
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Додано: Вів 28 лют, 2023 22:07
konstantin kirovograd написав: antey1969 написав:
Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.
Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.
Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%.
это год прошёл---а какой будет ответ через 2 или 4(как Пентагон вангует)((((
если будет возможность воссоединение семей а не пошли все вон потому что война закончилась-это очень печально для нас....
А мне кажется европа будет оставлять людей -ведь если человек к примеру тут всё потерял как его выгонишь и куда это не по европейски.Будут оставлять наших.
Вопрос даже не в том: оставлять не оставлять. Вопрос в том: будут ли продолжать платить шаровые деньги. Потому что как только платить перестанут - все кто не нашел работу вынуждены будут сами решать что делать дальше.
PS Эта шара, кстати, действует очень разлагающе на неокрепшие умы. Смотрю по дочке сестры своей жены. Ей уже должны.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 22:19
airmax78
,
Ей уже должны.
Подросток? Знакомо)))
Что касается 35% планирует назад … Как только 65% потеряют выплаты и шаровое жилье, сразу тоже засобираются.
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