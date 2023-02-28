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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 438439440441
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:21

  Hotab написав:airmax78 ,

Ей уже должны.


Подросток? Знакомо)))

Что касается 35% планирует назад … Как только 65% потеряют выплаты, сразу засобираются.

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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:25

  konstantin kirovograd написав:
  antey1969 написав:Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.
Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.
Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%.

это год прошёл---а какой будет ответ через 2 или 4(как Пентагон вангует)((((
если будет возможность воссоединение семей а не пошли все вон потому что война закончилась-это очень печально для нас....
А мне кажется европа будет оставлять людей -ведь если человек к примеру тут всё потерял как его выгонишь и куда это не по европейски.Будут оставлять наших.

Європу більше хвилюють "притіснення" геїв, чим те що порушені базові права М1860
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:26

  stm написав:
  antey1969 написав:Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.
Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.
Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%.

Antey, зачем далеко ходить. Скажите честно Вы планируете оставаться там где есть?

Пока в сомнениях. Все же в Киеве остались бетоноактивы.
Если продлится дольше чем до осени, буду потихоньку обосновываться.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:31

  airmax78 написав:
  Hotab написав:airmax78 ,

Ей уже должны.


Подросток? Знакомо)))

Что касается 35% планирует назад … Как только 65% потеряют выплаты, сразу засобираются.

Зображення

Евроньюз утверждает, что порядка 65% наших уже вышли на работу. При этом 61% не хотят идти на языковые курсы.
Цифры из сегодняшних новостей Евроньюза.
Насколько мне известно, цифры по Германии намного скромнее - на работу вышли порядка 15% из числа трудоспособных.
Но и на языковые курсы идет гораздо больше 40% трудоспособных, дабы не лишиться выплат.
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 28 лют, 2023 22:36, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:34

flyman ,

притіснення" геїв, чим те що порушені базові права М1860


То може камінгаут спасе? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:37

  antey1969 написав:
  stm написав:
  antey1969 написав:Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.
Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.
Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%.

Antey, зачем далеко ходить. Скажите честно Вы планируете оставаться там где есть?

Пока в сомнениях. Все же в Киеве остались бетоноактивы.
Если продлится дольше чем до осени, буду потихоньку обосновываться.

Я это и замечаю. Люди с активами в сомнениях, люди без гроша за спиной в предвкушении постоянства оплаты комнаты и повышения доходов от работы посыльным. Просто мои активные покупки для жизни уже прекратились и я в последнее время стала замечать, что продавцы в магазинах-украинки, которые были приобретением магазина ИМХО куда-то исчезают, а на их место приходят менее "дружелюбные" и опрятные местные. Не знаю, может к Вам перебираются...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:42

  beee написав:но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.
напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку

В німецькій мові є дієслово pendeln, яке все і пояснює. Треба жити( так зручніше) біля роботи. А робота може бути- сьогодні на півночі країни, через рік- на півдні, а ще через рік- в Амстердамі. Чи на неділю сам катайся на роботу( родину не бачиш), чи з родиною переїзжай, знімай,- теж гемор. Таке життЯ...і де в цьому житті місце купівлі житла?- під аренду тільки, чи як ближче до пенсії. Але, це- якщо білий комірець.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:43

Re: Еміграція, заробітчанство

боюсь при окончании специального статуса пребывания украинцев в европе по временному закону, вечеринка закончится и нужно будет оплачивать чек. все эти миллионы быстренько попросят- пора домой.
останется рабочий класс, студенты, обслуга разная. им зашибись - работаешь, режим, социалка. но как показала практика, 10 лет вкалывания и работник приезжает обратно полуразобранный в батьківську хату.

останутся люди готовившиеся к эмиграции.

когда у людей в бахмуте спрашивают, почему не уезжаете, они отвечают, что выезжали в днепр, слонянились без денег и вернулись обратно.
beee
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