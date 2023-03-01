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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 438439440441 Додано: Вів 28 лют, 2023 22:21 Hotab написав: airmax78 ,



Ей уже должны.





Подросток? Знакомо)))



Что касается 35% планирует назад … Как только 65% потеряют выплаты, сразу засобираются. Подросток? Знакомо)))Что касается 35% планирует назад … Как только 65% потеряют выплаты, сразу засобираются.

airmax78 Повідомлень: 41980 З нами з: 25.10.12 Подякував: 955 раз. Подякували: 5152 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 22:26 stm написав: antey1969 написав: Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.

Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.

Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%. Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%.

Antey, зачем далеко ходить. Скажите честно Вы планируете оставаться там где есть? Antey, зачем далеко ходить. Скажите честно Вы планируете оставаться там где есть?

Пока в сомнениях. Все же в Киеве остались бетоноактивы.

Если продлится дольше чем до осени, буду потихоньку обосновываться. Пока в сомнениях. Все же в Киеве остались бетоноактивы.Если продлится дольше чем до осени, буду потихоньку обосновываться. antey1969 1

Повідомлень: 11772 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1612 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 22:31 airmax78 написав: Hotab написав: airmax78 ,



Ей уже должны.





Подросток? Знакомо)))



Что касается 35% планирует назад … Как только 65% потеряют выплаты, сразу засобираются. Подросток? Знакомо)))Что касается 35% планирует назад … Как только 65% потеряют выплаты, сразу засобираются.



Евроньюз утверждает, что порядка 65% наших уже вышли на работу. При этом 61% не хотят идти на языковые курсы.

Цифры из сегодняшних новостей Евроньюза.

Насколько мне известно, цифры по Германии намного скромнее - на работу вышли порядка 15% из числа трудоспособных.

Но и на языковые курсы идет гораздо больше 40% трудоспособных, дабы не лишиться выплат. Евроньюз утверждает, что порядка 65% наших уже вышли на работу. При этом 61% не хотят идти на языковые курсы.Цифры из сегодняшних новостей Евроньюза.Насколько мне известно, цифры по Германии намного скромнее - на работу вышли порядка 15% из числа трудоспособных.Но и на языковые курсы идет гораздо больше 40% трудоспособных, дабы не лишиться выплат. Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 28 лют, 2023 22:36, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 11772 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1612 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 22:37 antey1969 написав: stm написав: antey1969 написав: Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.

Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.

Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%. Евроньюз сегодня озвучил статистику по беженцам из Украины.Всего выехало 13.5 млн, вернулось назад около 5.5 млн.Из оставшихся 8 млн, согласно опросу, планируют вернуться на Родину около 35%.

Antey, зачем далеко ходить. Скажите честно Вы планируете оставаться там где есть? Antey, зачем далеко ходить. Скажите честно Вы планируете оставаться там где есть?

Пока в сомнениях. Все же в Киеве остались бетоноактивы.

Если продлится дольше чем до осени, буду потихоньку обосновываться. Пока в сомнениях. Все же в Киеве остались бетоноактивы.Если продлится дольше чем до осени, буду потихоньку обосновываться.

Я это и замечаю. Люди с активами в сомнениях, люди без гроша за спиной в предвкушении постоянства оплаты комнаты и повышения доходов от работы посыльным. Просто мои активные покупки для жизни уже прекратились и я в последнее время стала замечать, что продавцы в магазинах-украинки, которые были приобретением магазина ИМХО куда-то исчезают, а на их место приходят менее "дружелюбные" и опрятные местные. Не знаю, может к Вам перебираются... Я это и замечаю. Люди с активами в сомнениях, люди без гроша за спиной в предвкушении постоянства оплаты комнаты и повышения доходов от работы посыльным. Просто мои активные покупки для жизни уже прекратились и я в последнее время стала замечать, что продавцы в магазинах-украинки, которые были приобретением магазина ИМХО куда-то исчезают, а на их место приходят менее "дружелюбные" и опрятные местные. Не знаю, может к Вам перебираются... stm

Повідомлень: 3649 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 22:42 beee написав: но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.

напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку но почему-то новые поколения европейцев - квартиросъёмщики, где треть населения не имеет собственности и этот процент растёт.напишите конкретно здесь, кто взял ипотеку

В німецькій мові є дієслово pendeln, яке все і пояснює. Треба жити( так зручніше) біля роботи. А робота може бути- сьогодні на півночі країни, через рік- на півдні, а ще через рік- в Амстердамі. Чи на неділю сам катайся на роботу( родину не бачиш), чи з родиною переїзжай, знімай,- теж гемор. Таке життЯ...і де в цьому житті місце купівлі житла?- під аренду тільки, чи як ближче до пенсії. Але, це- якщо білий комірець. В німецькій мові є дієслово pendeln, яке все і пояснює. Треба жити( так зручніше) біля роботи. А робота може бути- сьогодні на півночі країни, через рік- на півдні, а ще через рік- в Амстердамі. Чи на неділю сам катайся на роботу( родину не бачиш), чи з родиною переїзжай, знімай,- теж гемор. Таке життЯ...і де в цьому житті місце купівлі житла?- під аренду тільки, чи як ближче до пенсії. Але, це- якщо білий комірець. Wisznia2021 Повідомлень: 266 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 22:43 Re: Еміграція, заробітчанство боюсь при окончании специального статуса пребывания украинцев в европе по временному закону, вечеринка закончится и нужно будет оплачивать чек. все эти миллионы быстренько попросят- пора домой.

останется рабочий класс, студенты, обслуга разная. им зашибись - работаешь, режим, социалка. но как показала практика, 10 лет вкалывания и работник приезжает обратно полуразобранный в батьківську хату.



останутся люди готовившиеся к эмиграции.



когда у людей в бахмуте спрашивают, почему не уезжаете, они отвечают, что выезжали в днепр, слонянились без денег и вернулись обратно. beee

Повідомлень: 413 З нами з: 17.12.22 Подякував: 28 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 01:05 Wisznia2021 написав: В німецькій мові є дієслово pendeln, яке все і пояснює. Треба жити( так зручніше) біля роботи. А робота може бути- сьогодні на півночі країни, через рік- на півдні, а ще через рік- в Амстердамі. Чи на неділю сам катайся на роботу( родину не бачиш), чи з родиною переїзжай, знімай,- теж гемор. Таке життЯ...і де в цьому житті місце купівлі житла?- під аренду тільки, чи як ближче до пенсії. Але, це- якщо білий комірець. В німецькій мові є дієслово pendeln, яке все і пояснює. Треба жити( так зручніше) біля роботи. А робота може бути- сьогодні на півночі країни, через рік- на півдні, а ще через рік- в Амстердамі. Чи на неділю сам катайся на роботу( родину не бачиш), чи з родиною переїзжай, знімай,- теж гемор. Таке життЯ...і де в цьому житті місце купівлі житла?- під аренду тільки, чи як ближче до пенсії. Але, це- якщо білий комірець.

Ковід усе змінив. Тепер білі комірці працюють дистанційно, а компанії позбуваються зайвих офісних площ. Ковід усе змінив. Тепер білі комірці працюють дистанційно, а компанії позбуваються зайвих офісних площ. Gastarbaiter Повідомлень: 2404 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 01:28 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: В німецькій мові є дієслово pendeln, яке все і пояснює. Треба жити( так зручніше) біля роботи. А робота може бути- сьогодні на півночі країни, через рік- на півдні, а ще через рік- в Амстердамі. Чи на неділю сам катайся на роботу( родину не бачиш), чи з родиною переїзжай, знімай,- теж гемор. Таке життЯ...і де в цьому житті місце купівлі житла?- під аренду тільки, чи як ближче до пенсії. Але, це- якщо білий комірець. В німецькій мові є дієслово pendeln, яке все і пояснює. Треба жити( так зручніше) біля роботи. А робота може бути- сьогодні на півночі країни, через рік- на півдні, а ще через рік- в Амстердамі. Чи на неділю сам катайся на роботу( родину не бачиш), чи з родиною переїзжай, знімай,- теж гемор. Таке життЯ...і де в цьому житті місце купівлі житла?- під аренду тільки, чи як ближче до пенсії. Але, це- якщо білий комірець.

Ковід усе змінив. Тепер білі комірці працюють дистанційно, а компанії позбуваються зайвих офісних площ. Ковід усе змінив. Тепер білі комірці працюють дистанційно, а компанії позбуваються зайвих офісних площ. Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад" Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад" Faceless

Модератор Повідомлень: 32744 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7691 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 438439440441 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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