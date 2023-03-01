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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 439440441442 Додано: Сер 01 бер, 2023 08:20 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: В німецькій мові є дієслово pendeln, яке все і пояснює. Треба жити( так зручніше) біля роботи. А робота може бути- сьогодні на півночі країни, через рік- на півдні, а ще через рік- в Амстердамі. Чи на неділю сам катайся на роботу( родину не бачиш), чи з родиною переїзжай, знімай,- теж гемор. Таке життЯ...і де в цьому житті місце купівлі житла?- під аренду тільки, чи як ближче до пенсії. Але, це- якщо білий комірець. В німецькій мові є дієслово pendeln, яке все і пояснює. Треба жити( так зручніше) біля роботи. А робота може бути- сьогодні на півночі країни, через рік- на півдні, а ще через рік- в Амстердамі. Чи на неділю сам катайся на роботу( родину не бачиш), чи з родиною переїзжай, знімай,- теж гемор. Таке життЯ...і де в цьому житті місце купівлі житла?- під аренду тільки, чи як ближче до пенсії. Але, це- якщо білий комірець.

Ковід усе змінив. Тепер білі комірці працюють дистанційно, а компанії позбуваються зайвих офісних площ. Ковід усе змінив. Тепер білі комірці працюють дистанційно, а компанії позбуваються зайвих офісних площ. Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад" Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад"

Ну я там бачу, що це витребеньки СЕО, люди недовольні

https://www.cnbc.com/2023/02/21/amazon- ... olicy.html

Цікаво, хто переможе - робітничий клас чи капіталісти? Ну я там бачу, що це витребеньки СЕО, люди недовольніЦікаво, хто переможе - робітничий клас чи капіталісти? BIGor

Повідомлень: 7316 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 08:34 BIGor написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав:

Ковід усе змінив. Тепер білі комірці працюють дистанційно, а компанії позбуваються зайвих офісних площ. Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад" Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад"

Ну я там бачу, що це витребеньки СЕО, люди недовольні

https://www.cnbc.com/2023/02/21/amazon- ... olicy.html

Цікаво, хто переможе - робітничий клас чи капіталісти? Ну я там бачу, що це витребеньки СЕО, люди недовольніЦікаво, хто переможе - робітничий клас чи капіталісти?

То все дитячий садок, порівняно з тим, як Маск Твітер оптимізує. То все дитячий садок, порівняно з тим, як Маск Твітер оптимізує. Bolt Повідомлень: 1647 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 09:05 Faceless написав: Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад" Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад"

У окремих компаній можуть бути свої "закідони". Але тоді треба приваблювати працівників іншими плюшками. Я навіть не знаю, на скільки більше мені треба запропонувати, щоб я погодився щоденно бути в офісі. І це у моїй місцевості. Якби мова йшла про інший регіон та переїзд, то, мабуть, не менше +50%.

Останні 2 компанії, в яких працював, до ковіда орендували по 2 поверхи в будівлях. Зараз один з них стоїть пустий і там, і там. Як тільки закінчиться умова, другий поверх орендувати вже ніхто не планує. У окремих компаній можуть бути свої "закідони". Але тоді треба приваблювати працівників іншими плюшками. Я навіть не знаю, на скільки більше мені треба запропонувати, щоб я погодився щоденно бути в офісі. І це у моїй місцевості. Якби мова йшла про інший регіон та переїзд, то, мабуть, не менше +50%.Останні 2 компанії, в яких працював, до ковіда орендували по 2 поверхи в будівлях. Зараз один з них стоїть пустий і там, і там. Як тільки закінчиться умова, другий поверх орендувати вже ніхто не планує. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 01 бер, 2023 09:09, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2405 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 09:06 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Faceless написав: Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад" Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад"

У окремих компаній можуть бути свої "закідони". Але тоді треба приваблювати працівників іншими плюшками. Я навіть не знаю, на скільки більше мені треба запропонувати, щоб я погодився щоденно бути в офісі. І це у моїй місцевості. Якби мова йшла про інший регіон та переїзд, то, мабуть, не менше +50%. У окремих компаній можуть бути свої "закідони". Але тоді треба приваблювати працівників іншими плюшками. Я навіть не знаю, на скільки більше мені треба запропонувати, щоб я погодився щоденно бути в офісі. І це у моїй місцевості. Якби мова йшла про інший регіон та переїзд, то, мабуть, не менше +50%. Якщо це перетвориться на масову тенденцію, то викобєнюваться вийде недовго Якщо це перетвориться на масову тенденцію, то викобєнюваться вийде недовго Faceless

Модератор Повідомлень: 32745 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7691 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 439440441442 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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