RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 439440441442
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 08:20

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  Wisznia2021 написав:В німецькій мові є дієслово pendeln, яке все і пояснює. Треба жити( так зручніше) біля роботи. А робота може бути- сьогодні на півночі країни, через рік- на півдні, а ще через рік- в Амстердамі. Чи на неділю сам катайся на роботу( родину не бачиш), чи з родиною переїзжай, знімай,- теж гемор. Таке життЯ...і де в цьому житті місце купівлі житла?- під аренду тільки, чи як ближче до пенсії. Але, це- якщо білий комірець.

Ковід усе змінив. Тепер білі комірці працюють дистанційно, а компанії позбуваються зайвих офісних площ.
Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад"

Ну я там бачу, що це витребеньки СЕО, люди недовольні
https://www.cnbc.com/2023/02/21/amazon- ... olicy.html
Цікаво, хто переможе - робітничий клас чи капіталісти?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7316
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1101 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 08:34

  BIGor написав:
  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
Ковід усе змінив. Тепер білі комірці працюють дистанційно, а компанії позбуваються зайвих офісних площ.
Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад"

Ну я там бачу, що це витребеньки СЕО, люди недовольні
https://www.cnbc.com/2023/02/21/amazon- ... olicy.html
Цікаво, хто переможе - робітничий клас чи капіталісти?

То все дитячий садок, порівняно з тим, як Маск Твітер оптимізує.
Bolt
 
Повідомлень: 1647
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:05

  Faceless написав:Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад"

У окремих компаній можуть бути свої "закідони". Але тоді треба приваблювати працівників іншими плюшками. Я навіть не знаю, на скільки більше мені треба запропонувати, щоб я погодився щоденно бути в офісі. І це у моїй місцевості. Якби мова йшла про інший регіон та переїзд, то, мабуть, не менше +50%.
Останні 2 компанії, в яких працював, до ковіда орендували по 2 поверхи в будівлях. Зараз один з них стоїть пустий і там, і там. Як тільки закінчиться умова, другий поверх орендувати вже ніхто не планує.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 01 бер, 2023 09:09, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2405
З нами з: 26.02.18
Подякував: 612 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад"

У окремих компаній можуть бути свої "закідони". Але тоді треба приваблювати працівників іншими плюшками. Я навіть не знаю, на скільки більше мені треба запропонувати, щоб я погодився щоденно бути в офісі. І це у моїй місцевості. Якби мова йшла про інший регіон та переїзд, то, мабуть, не менше +50%.
Якщо це перетвориться на масову тенденцію, то викобєнюваться вийде недовго
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32745
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1373 раз.
Подякували: 7691 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 439440441442
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: striped, vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.