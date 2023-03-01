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Wisznia2021 написав:В німецькій мові є дієслово pendeln, яке все і пояснює. Треба жити( так зручніше) біля роботи. А робота може бути- сьогодні на півночі країни, через рік- на півдні, а ще через рік- в Амстердамі. Чи на неділю сам катайся на роботу( родину не бачиш), чи з родиною переїзжай, знімай,- теж гемор. Таке життЯ...і де в цьому житті місце купівлі житла?- під аренду тільки, чи як ближче до пенсії. Але, це- якщо білий комірець.
Ковід усе змінив. Тепер білі комірці працюють дистанційно, а компанії позбуваються зайвих офісних площ.
Faceless написав:Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад"
У окремих компаній можуть бути свої "закідони". Але тоді треба приваблювати працівників іншими плюшками. Я навіть не знаю, на скільки більше мені треба запропонувати, щоб я погодився щоденно бути в офісі. І це у моїй місцевості. Якби мова йшла про інший регіон та переїзд, то, мабуть, не менше +50%. Останні 2 компанії, в яких працював, до ковіда орендували по 2 поверхи в будівлях. Зараз один з них стоїть пустий і там, і там. Як тільки закінчиться умова, другий поверх орендувати вже ніхто не планує.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 01 бер, 2023 09:09, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад"
У окремих компаній можуть бути свої "закідони". Але тоді треба приваблювати працівників іншими плюшками. Я навіть не знаю, на скільки більше мені треба запропонувати, щоб я погодився щоденно бути в офісі. І це у моїй місцевості. Якби мова йшла про інший регіон та переїзд, то, мабуть, не менше +50%.
Якщо це перетвориться на масову тенденцію, то викобєнюваться вийде недовго
Faceless написав:Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад"
У окремих компаній можуть бути свої "закідони". Але тоді треба приваблювати працівників іншими плюшками. Я навіть не знаю, на скільки більше мені треба запропонувати, щоб я погодився щоденно бути в офісі. І це у моїй місцевості. Якби мова йшла про інший регіон та переїзд, то, мабуть, не менше +50%.
Якщо це перетвориться на масову тенденцію, то викобєнюваться вийде недовго
Ну тут вже хазяїн фірми вирішує, звичайно як нас позвуть в офіс - моя продуктивність очевидно знизиться, але до того треба філософськи відноситись. А звичайно WFH рулить. А за амазон пишуть, що заганяють в стойло на гібрид - на декілька днів в тиждень - сама недолуга система.
Gastarbaiter написав:У окремих компаній можуть бути свої "закідони". Але тоді треба приваблювати працівників іншими плюшками. Я навіть не знаю, на скільки більше мені треба запропонувати, щоб я погодився щоденно бути в офісі. І це у моїй місцевості. Якби мова йшла про інший регіон та переїзд, то, мабуть, не менше +50%.
Якщо це перетвориться на масову тенденцію, то викобєнюваться вийде недовго
Ну тут вже хазяїн фірми вирішує, звичайно як нас позвуть в офіс - моя продуктивність очевидно знизиться, але до того треба філософськи відноситись. А звичайно WFH рулить. А за амазон пишуть, що заганяють в стойло на гібрид - на декілька днів в тиждень - сама недолуга система.
Не скажу про Амазони, але вна неньці приходять пропозиції в охфіс в таких екзотичних для ІТ місцях: Ужгород, Іф.Франківськ, Буковель ...
С утра связался с одним из офисов AMAZON - в США - сотрудник наш украинец, на хорошей позиции. Прислал ссылку на статью выше и спросил, что на самом деле.
Вот тезисы ответа. - раньше я спал до 9-00, с 9-00 до 9-30 пытался проснуться, в 9-30 уже сидел с наушниками перед выданным для работы МакБук: начинался «митинг». - после митинга думал, чтобы «похавать». Звонил в доставку - ждал, когда что то привезут похавать. За доставку платил 10$. - после того, как поел, начинал думать: начать работать или куда-то «смотаться». Сразу и не придумаешь, - честно и добросовестно работал: не знаю сколько и как. Но работу надо выполнять. - до двух ночи играл с приятелями из Украины по сети в любимую игру.
Варианты: после митинга быстро быстро одевал шорты, мятую футболку и стоптанные - но кожаные шлепанцы, прыгал в свое авто и через 20 минут был в офисе Амазон: там будет сегодня ланч (креветки и прочая диетическая фигня). Честно и напряжено работал до 17-00. Через 20-25 минут был дома и думал, что заказать на доставку. Такое - с выездом в офис - было 2-3 раза в неделю.
Наконец-то будет порядок в моей жизни: теперь я каждый рабочий день буду в 9-30 на работе и днем будет ланч: креветки и всякая фигня. Это даже хорошо (цитата без шуток): «Та все нормально. Я даже рад, а то так дома скиснуть можно…»
Wisznia2021 написав:В німецькій мові є дієслово pendeln, яке все і пояснює. Треба жити( так зручніше) біля роботи. А робота може бути- сьогодні на півночі країни, через рік- на півдні, а ще через рік- в Амстердамі. Чи на неділю сам катайся на роботу( родину не бачиш), чи з родиною переїзжай, знімай,- теж гемор. Таке життЯ...і де в цьому житті місце купівлі житла?- під аренду тільки, чи як ближче до пенсії. Але, це- якщо білий комірець.
Ковід усе змінив. Тепер білі комірці працюють дистанційно, а компанії позбуваються зайвих офісних площ.
Актуально тільки для айті, і навіть для них- не завжди. Є процеси, які треба вирішувати на місці- у компанії- замовника. Наприклад, коли замовляють діджиталізацію якогось процесу- програмування- це тільки частина цього замовлення. Інженер теж віддалено не може працювати і т.і.