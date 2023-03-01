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Wisznia2021 написав:В німецькій мові є дієслово pendeln, яке все і пояснює. Треба жити( так зручніше) біля роботи. А робота може бути- сьогодні на півночі країни, через рік- на півдні, а ще через рік- в Амстердамі. Чи на неділю сам катайся на роботу( родину не бачиш), чи з родиною переїзжай, знімай,- теж гемор. Таке життЯ...і де в цьому житті місце купівлі житла?- під аренду тільки, чи як ближче до пенсії. Але, це- якщо білий комірець.
Ковід усе змінив. Тепер білі комірці працюють дистанційно, а компанії позбуваються зайвих офісних площ.
Faceless написав:Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад"
У окремих компаній можуть бути свої "закідони". Але тоді треба приваблювати працівників іншими плюшками. Я навіть не знаю, на скільки більше мені треба запропонувати, щоб я погодився щоденно бути в офісі. І це у моїй місцевості. Якби мова йшла про інший регіон та переїзд, то, мабуть, не менше +50%. Останні 2 компанії, в яких працював, до ковіда орендували по 2 поверхи в будівлях. Зараз один з них стоїть пустий і там, і там. Як тільки закінчиться умова, другий поверх орендувати вже ніхто не планує.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 01 бер, 2023 09:09, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад"
У окремих компаній можуть бути свої "закідони". Але тоді треба приваблювати працівників іншими плюшками. Я навіть не знаю, на скільки більше мені треба запропонувати, щоб я погодився щоденно бути в офісі. І це у моїй місцевості. Якби мова йшла про інший регіон та переїзд, то, мабуть, не менше +50%.
Якщо це перетвориться на масову тенденцію, то викобєнюваться вийде недовго
Faceless написав:Щось тіко Амазон вирішив "вернути все взад"
У окремих компаній можуть бути свої "закідони". Але тоді треба приваблювати працівників іншими плюшками. Я навіть не знаю, на скільки більше мені треба запропонувати, щоб я погодився щоденно бути в офісі. І це у моїй місцевості. Якби мова йшла про інший регіон та переїзд, то, мабуть, не менше +50%.
Якщо це перетвориться на масову тенденцію, то викобєнюваться вийде недовго
Ну тут вже хазяїн фірми вирішує, звичайно як нас позвуть в офіс - моя продуктивність очевидно знизиться, але до того треба філософськи відноситись. А звичайно WFH рулить. А за амазон пишуть, що заганяють в стойло на гібрид - на декілька днів в тиждень - сама недолуга система.
Gastarbaiter написав:У окремих компаній можуть бути свої "закідони". Але тоді треба приваблювати працівників іншими плюшками. Я навіть не знаю, на скільки більше мені треба запропонувати, щоб я погодився щоденно бути в офісі. І це у моїй місцевості. Якби мова йшла про інший регіон та переїзд, то, мабуть, не менше +50%.
Якщо це перетвориться на масову тенденцію, то викобєнюваться вийде недовго
Ну тут вже хазяїн фірми вирішує, звичайно як нас позвуть в офіс - моя продуктивність очевидно знизиться, але до того треба філософськи відноситись. А звичайно WFH рулить. А за амазон пишуть, що заганяють в стойло на гібрид - на декілька днів в тиждень - сама недолуга система.
Не скажу про Амазони, але вна неньці приходять пропозиції в охфіс в таких екзотичних для ІТ місцях: Ужгород, Іф.Франківськ, Буковель ...
С утра связался с одним из офисов AMAZON - в США - сотрудник наш украинец, на хорошей позиции. Прислал ссылку на статью выше и спросил, что на самом деле. Ответ: "Это даже хорошо: буду ездить на работу." «Та все нормально. Я даже рад, а то так дома скиснуть можно…»
Востаннє редагувалось akurt в Сер 01 бер, 2023 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Wisznia2021 написав:В німецькій мові є дієслово pendeln, яке все і пояснює. Треба жити( так зручніше) біля роботи. А робота може бути- сьогодні на півночі країни, через рік- на півдні, а ще через рік- в Амстердамі. Чи на неділю сам катайся на роботу( родину не бачиш), чи з родиною переїзжай, знімай,- теж гемор. Таке життЯ...і де в цьому житті місце купівлі житла?- під аренду тільки, чи як ближче до пенсії. Але, це- якщо білий комірець.
Ковід усе змінив. Тепер білі комірці працюють дистанційно, а компанії позбуваються зайвих офісних площ.
Актуально тільки для айті, і навіть для них- не завжди. Є процеси, які треба вирішувати на місці- у компанії- замовника. Наприклад, коли замовляють діджиталізацію якогось процесу- програмування- це тільки частина цього замовлення. Інженер теж віддалено не може працювати і т.і.
Wisznia2021 написав:Актуально тільки для айті, і навіть для них- не завжди. Є процеси, які треба вирішувати на місці- у компанії- замовника. Наприклад, коли замовляють діджиталізацію якогось процесу- програмування- це тільки частина цього замовлення. Інженер теж віддалено не може працювати і т.і.
Я так бачу, ви прям у цій системі "варитеся". Але скажіть: якщо клієнт у Празі чи в Амстердамі, то яка різниця чи той інженер до нього полетить з офісу у Кракові чи зі свого дому у селі під Гданьськом? У тих компаніях, де я працював останні роки, з дому працювали HR, бухгалтерія, Customer sevice (цих іноді таки загоняли у офіс), відділ закупок, податківці, відділ звітності, логістика, планування, відділ розрахунків, кеш-менеджмент і т.д. і т.п. Люди з одного відділу можуть бути розкидані по усьому світу: один у Польщі, другий у Німеччині, третій у США, а менеджер взагалі у Нідерландах. Про програмістів чи інших айтішників навіть і не згадую.
Faceless написав:Якщо це перетвориться на масову тенденцію, то викобєнюваться вийде недовго
Якщо компанія відчує труднощі із набором людей у місці дислокації і через це почнуться проблеми у бізнесі, чи фінансовий відділ порахує "скільки мільйонів можна було б зекономити, якби площу і оренду за усі офіси скоротити вдвічі-втричі" - то ще подивимося, чиє кунг-фу виявиться сильнішим.