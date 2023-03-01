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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 440441442443 Додано: Сер 01 бер, 2023 18:45 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: бизнес будет юзать ChatGPT вместо "человеков". бизнес будет юзать ChatGPT вместо "человеков".

Цікаво, кого по вашему може замінити ChatGPT? Копірайтерів і юристів?

До речі, можу розповісти саксесс сторі про заміну бізнесом людей.

Одне українське підприємство олігарха скоротило близько 2000 працівників, і зробило глибоку модернізацію і автоматизацію. Лишилось 400 людей, яким нічого не підвищували.

В результаті вийшло так, що місто через несприятливу демографію стало дуже великою дирою і майже було окуповано. Цікаво, кого по вашему може замінити ChatGPT? Копірайтерів і юристів?До речі, можу розповісти саксесс сторі про заміну бізнесом людей.Одне українське підприємство олігарха скоротило близько 2000 працівників, і зробило глибоку модернізацію і автоматизацію. Лишилось 400 людей, яким нічого не підвищували.В результаті вийшло так, що місто через несприятливу демографію стало дуже великою дирою і майже було окуповано. Востаннє редагувалось BIGor в Сер 01 бер, 2023 18:53, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 7320 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1102 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 18:52 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Актуально тільки для айті, і навіть для них- не завжди. Є процеси, які треба вирішувати на місці- у компанії- замовника. Наприклад, коли замовляють діджиталізацію якогось процесу- програмування- це тільки частина цього замовлення. Інженер теж віддалено не може працювати і т.і. Актуально тільки для айті, і навіть для них- не завжди. Є процеси, які треба вирішувати на місці- у компанії- замовника. Наприклад, коли замовляють діджиталізацію якогось процесу- програмування- це тільки частина цього замовлення. Інженер теж віддалено не може працювати і т.і.

Я так бачу, ви прям у цій системі "варитеся". Але скажіть: якщо клієнт у Празі чи в Амстердамі, то яка різниця чи той інженер до нього полетить з офісу у Кракові чи зі свого дому у селі під Гданьськом?

У тих компаніях, де я працював останні роки, з дому працювали HR, бухгалтерія, Customer sevice (цих іноді таки загоняли у офіс), відділ закупок, податківці, відділ звітності, логістика, планування, відділ розрахунків, кеш-менеджмент і т.д. і т.п. Люди з одного відділу можуть бути розкидані по усьому світу: один у Польщі, другий у Німеччині, третій у США, а менеджер взагалі у Нідерландах. Про програмістів чи інших айтішників навіть і не згадую.

Faceless написав: Якщо це перетвориться на масову тенденцію, то викобєнюваться вийде недовго Якщо це перетвориться на масову тенденцію, то викобєнюваться вийде недовго

Якщо компанія відчує труднощі із набором людей у місці дислокації і через це почнуться проблеми у бізнесі, чи фінансовий відділ порахує "скільки мільйонів можна було б зекономити, якби площу і оренду за усі офіси скоротити вдвічі-втричі" - то ще подивимося, чиє кунг-фу виявиться сильнішим. Я так бачу, ви прям у цій системі "варитеся". Але скажіть: якщо клієнт у Празі чи в Амстердамі, то яка різниця чи той інженер до нього полетить з офісу у Кракові чи зі свого дому у селі під Гданьськом?У тих компаніях, де я працював останні роки, з дому працювали HR, бухгалтерія, Customer sevice (цих іноді таки загоняли у офіс), відділ закупок, податківці, відділ звітності, логістика, планування, відділ розрахунків, кеш-менеджмент і т.д. і т.п. Люди з одного відділу можуть бути розкидані по усьому світу: один у Польщі, другий у Німеччині, третій у США, а менеджер взагалі у Нідерландах. Про програмістів чи інших айтішників навіть і не згадую.Якщо компанія відчує труднощі із набором людей у місці дислокації і через це почнуться проблеми у бізнесі, чи фінансовий відділ порахує "скільки мільйонів можна було б зекономити, якби площу і оренду за усі офіси скоротити вдвічі-втричі" - то ще подивимося, чиє кунг-фу виявиться сильнішим.

Ці закази виграють, зазвичай, потужні фірми, які мають декілька офісів з необхідною кількістю робітників необхідних спеціалізацій. Навіщо витрачати час і гроші на приїзд Єдуарда з Польщі, якщо є Фріц у Франкфурті.Чи, може, він буде за свої їхати? Навіть в страшний ковід наші бухгалтера ходили на роботу в офіс- по 1-2 людини в день, не весь відділ. Інакше- ніяк Ці закази виграють, зазвичай, потужні фірми, які мають декілька офісів з необхідною кількістю робітників необхідних спеціалізацій. Навіщо витрачати час і гроші на приїзд Єдуарда з Польщі, якщо є Фріц у Франкфурті.Чи, може, він буде за свої їхати? Навіть в страшний ковід наші бухгалтера ходили на роботу в офіс- по 1-2 людини в день, не весь відділ. Інакше- ніяк Wisznia2021 Повідомлень: 269 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 19:10 Wisznia2021 написав: Навіть в страшний ковід наші бухгалтера ходили на роботу в офіс- по 1-2 людини в день, не весь відділ. Інакше- ніяк Навіть в страшний ковід наші бухгалтера ходили на роботу в офіс- по 1-2 людини в день, не весь відділ. Інакше- ніяк

А навіщо це у еру інтернета? У нас в одній пострадянській країні до офісу приходили хіба що дівчата, які сканували паперові документи для завантаження у систему. В більш розвинених країнах, підозрюю, взагалі ніхто не ходив (ну може офіс-менеджер). А навіщо це у еру інтернета? У нас в одній пострадянській країні до офісу приходили хіба що дівчата, які сканували паперові документи для завантаження у систему. В більш розвинених країнах, підозрюю, взагалі ніхто не ходив (ну може офіс-менеджер). Gastarbaiter Повідомлень: 2407 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 367 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 22:27 BIGor написав: stm написав: бизнес будет юзать ChatGPT вместо "человеков". бизнес будет юзать ChatGPT вместо "человеков".

Цікаво, кого по вашему може замінити ChatGPT? Копірайтерів і юристів?

До речі, можу розповісти саксесс сторі про заміну бізнесом людей.

Одне українське підприємство олігарха скоротило близько 2000 працівників, і зробило глибоку модернізацію і автоматизацію. Лишилось 400 людей, яким нічого не підвищували.

В результаті вийшло так, що місто через несприятливу демографію стало дуже великою дирою і майже було окуповано. Цікаво, кого по вашему може замінити ChatGPT? Копірайтерів і юристів?До речі, можу розповісти саксесс сторі про заміну бізнесом людей.Одне українське підприємство олігарха скоротило близько 2000 працівників, і зробило глибоку модернізацію і автоматизацію. Лишилось 400 людей, яким нічого не підвищували.В результаті вийшло так, що місто через несприятливу демографію стало дуже великою дирою і майже було окуповано.

Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть stm

Повідомлень: 3652 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 601 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 22:31 украинских беженцев в Польше обязали с марта платить за размещение в центрах проживания, - Interia



Беженцы, проживающие в коллективных средствах размещения, чье пребывание в Польше превышает 120 дней, будут покрывать 50% стоимости проживания, расходы на проживание и питание (не более 40 злотых в сутки).



На сегодня, по данным польских властей, в стране находится более миллиона украинцев.



vitaliian

Повідомлень: 17001 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2114 раз. Подякували: 3003 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 22:41 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть

Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT slonomag Повідомлень: 218 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 22:46 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Навіть в страшний ковід наші бухгалтера ходили на роботу в офіс- по 1-2 людини в день, не весь відділ. Інакше- ніяк Навіть в страшний ковід наші бухгалтера ходили на роботу в офіс- по 1-2 людини в день, не весь відділ. Інакше- ніяк

А навіщо це у еру інтернета? У нас в одній пострадянській країні до офісу приходили хіба що дівчата, які сканували паперові документи для завантаження у систему. В більш розвинених країнах, підозрюю, взагалі ніхто не ходив (ну може офіс-менеджер). А навіщо це у еру інтернета? У нас в одній пострадянській країні до офісу приходили хіба що дівчата, які сканували паперові документи для завантаження у систему. В більш розвинених країнах, підозрюю, взагалі ніхто не ходив (ну може офіс-менеджер).

Якщо перевірка чи діло в суді, як приклад. Я ж кажу: не ходити в офіс можуть тільки айті, якщо є систаналітік. Якщо перевірка чи діло в суді, як приклад. Я ж кажу: не ходити в офіс можуть тільки айті, якщо є систаналітік. Wisznia2021 Повідомлень: 269 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 22:50 slonomag написав: stm написав: Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть

Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT

Именно, но там много что происходит, режиссеры, дизайнеры, уже завалили детский журнал историями из ChatGPT и он перестал принимать рассказы, фото сделанное чайником на ChatGPT выиграло конкурс так что сеньеров конечно не заменит, но даже мидлам нормально прилетит. Хотя первую функцию, о которой я с улыбкой подумала только на арену вышли слухи про эту базу - хакнуть, чату уже замкнули ибо таки успешно проверили и всё получилось ))) Именно, но там много что происходит, режиссеры, дизайнеры, уже завалили детский журнал историями из ChatGPT и он перестал принимать рассказы, фото сделанное чайником на ChatGPT выиграло конкурстак что сеньеров конечно не заменит, но даже мидлам нормально прилетит. Хотя первую функцию, о которой я с улыбкой подумала только на арену вышли слухи про эту базу - хакнуть, чату уже замкнули ибо таки успешно проверили и всё получилось ))) stm

Повідомлень: 3652 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 601 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 23:15 даст іст фантастішь slonomag написав: stm написав: Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть

Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT

хачу "убійцу Фейсбука", і гопчат за 5 секунд видає код ... і акуртовий знайомий замість 300куїв в рік розносить піццу (не буде ж супермоск таким займатися) за 40к до податків хачу "убійцу Фейсбука", і гопчат за 5 секунд видає код ... і акуртовий знайомий замість 300куїв в рік розносить піццу (не буде ж супермоск таким займатися) за 40к до податків flyman

Повідомлень: 30838 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1451 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 23:20 stm написав: slonomag написав: stm написав: Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть

Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT

Именно, но там много что происходит, режиссеры, дизайнеры, уже завалили детский журнал историями из ChatGPT и он перестал принимать рассказы, фото сделанное чайником на ChatGPT выиграло конкурс так что сеньеров конечно не заменит, но даже мидлам нормально прилетит. Хотя первую функцию, о которой я с улыбкой подумала только на арену вышли слухи про эту базу - хакнуть, чату уже замкнули ибо таки успешно проверили и всё получилось ))) Именно, но там много что происходит, режиссеры, дизайнеры, уже завалили детский журнал историями из ChatGPT и он перестал принимать рассказы, фото сделанное чайником на ChatGPT выиграло конкурстак что сеньеров конечно не заменит, но даже мидлам нормально прилетит. Хотя первую функцию, о которой я с улыбкой подумала только на арену вышли слухи про эту базу - хакнуть, чату уже замкнули ибо таки успешно проверили и всё получилось )))

я не сумніваюся, що stm бландінка



з.і.

гопчат, напиши покращену версію самого себе... бдих-бдих... рекурсія



ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували. я не сумніваюся, що stm бландінказ.і.гопчат, напиши покращену версію самого себе... бдих-бдих... рекурсіяви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували. flyman

Повідомлень: 30838 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1451 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 440441442443 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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