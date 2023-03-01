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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 бер, 2023 18:45
stm написав:
бизнес будет юзать ChatGPT вместо "человеков".
Цікаво, кого по вашему може замінити ChatGPT? Копірайтерів і юристів?
До речі, можу розповісти саксесс сторі про заміну бізнесом людей.
Одне українське підприємство олігарха скоротило близько 2000 працівників, і зробило глибоку модернізацію і автоматизацію. Лишилось 400 людей, яким нічого не підвищували.
В результаті вийшло так, що місто через несприятливу демографію стало дуже великою дирою і майже було окуповано.
Востаннє редагувалось BIGor
в Сер 01 бер, 2023 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:52
Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
Актуально тільки для айті, і навіть для них- не завжди. Є процеси, які треба вирішувати на місці- у компанії- замовника. Наприклад, коли замовляють діджиталізацію якогось процесу- програмування- це тільки частина цього замовлення. Інженер теж віддалено не може працювати і т.і.
Я так бачу, ви прям у цій системі "варитеся". Але скажіть: якщо клієнт у Празі чи в Амстердамі, то яка різниця чи той інженер до нього полетить з офісу у Кракові чи зі свого дому у селі під Гданьськом?
У тих компаніях, де я працював останні роки, з дому працювали HR, бухгалтерія, Customer sevice (цих іноді таки загоняли у офіс), відділ закупок, податківці, відділ звітності, логістика, планування, відділ розрахунків, кеш-менеджмент і т.д. і т.п. Люди з одного відділу можуть бути розкидані по усьому світу: один у Польщі, другий у Німеччині, третій у США, а менеджер взагалі у Нідерландах. Про програмістів чи інших айтішників навіть і не згадую.
Faceless написав:
Якщо це перетвориться на масову тенденцію, то викобєнюваться вийде недовго
Якщо компанія відчує труднощі із набором людей у місці дислокації і через це почнуться проблеми у бізнесі, чи фінансовий відділ порахує "скільки мільйонів можна було б зекономити, якби площу і оренду за усі офіси скоротити вдвічі-втричі" - то ще подивимося, чиє кунг-фу виявиться сильнішим.
Ці закази виграють, зазвичай, потужні фірми, які мають декілька офісів з необхідною кількістю робітників необхідних спеціалізацій. Навіщо витрачати час і гроші на приїзд Єдуарда з Польщі, якщо є Фріц у Франкфурті.Чи, може, він буде за свої їхати? Навіть в страшний ковід наші бухгалтера ходили на роботу в офіс- по 1-2 людини в день, не весь відділ. Інакше- ніяк
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:10
Wisznia2021 написав:
Навіть в страшний ковід наші бухгалтера ходили на роботу в офіс- по 1-2 людини в день, не весь відділ. Інакше- ніяк
А навіщо це у еру інтернета? У нас в одній пострадянській країні до офісу приходили хіба що дівчата, які сканували паперові документи для завантаження у систему. В більш розвинених країнах, підозрюю, взагалі ніхто не ходив (ну може офіс-менеджер).
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Додано: Сер 01 бер, 2023 22:27
BIGor написав: stm написав:
бизнес будет юзать ChatGPT вместо "человеков".
Цікаво, кого по вашему може замінити ChatGPT? Копірайтерів і юристів?
До речі, можу розповісти саксесс сторі про заміну бізнесом людей.
Одне українське підприємство олігарха скоротило близько 2000 працівників, і зробило глибоку модернізацію і автоматизацію. Лишилось 400 людей, яким нічого не підвищували.
В результаті вийшло так, що місто через несприятливу демографію стало дуже великою дирою і майже було окуповано.
Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть
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Додано: Сер 01 бер, 2023 22:31
украинских беженцев в Польше обязали с марта платить за размещение в центрах проживания, - Interia
Беженцы, проживающие в коллективных средствах размещения, чье пребывание в Польше превышает 120 дней, будут покрывать 50% стоимости проживания, расходы на проживание и питание (не более 40 злотых в сутки).
На сегодня, по данным польских властей, в стране находится более миллиона украинцев.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 22:41
stm написав:
Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть
Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT
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Додано: Сер 01 бер, 2023 22:46
Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
Навіть в страшний ковід наші бухгалтера ходили на роботу в офіс- по 1-2 людини в день, не весь відділ. Інакше- ніяк
А навіщо це у еру інтернета? У нас в одній пострадянській країні до офісу приходили хіба що дівчата, які сканували паперові документи для завантаження у систему. В більш розвинених країнах, підозрюю, взагалі ніхто не ходив (ну може офіс-менеджер).
Якщо перевірка чи діло в суді, як приклад. Я ж кажу: не ходити в офіс можуть тільки айті, якщо є систаналітік.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 22:50
slonomag написав: stm написав:
Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть
Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT
Именно, но там много что происходит, режиссеры, дизайнеры, уже завалили детский журнал историями из ChatGPT и он перестал принимать рассказы, фото сделанное чайником на ChatGPT выиграло конкурс
так что сеньеров конечно не заменит, но даже мидлам нормально прилетит. Хотя первую функцию, о которой я с улыбкой подумала только на арену вышли слухи про эту базу - хакнуть, чату уже замкнули ибо таки успешно проверили и всё получилось )))
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Додано: Сер 01 бер, 2023 23:15
slonomag написав: stm написав:
Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть
Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT
хачу "убійцу Фейсбука", і гопчат за 5 секунд видає код ... і акуртовий знайомий замість 300куїв в рік розносить піццу (не буде ж супермоск таким займатися) за 40к до податків
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Додано: Сер 01 бер, 2023 23:20
stm написав: slonomag написав: stm написав:
Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть
Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT
Именно, но там много что происходит, режиссеры, дизайнеры, уже завалили детский журнал историями из ChatGPT и он перестал принимать рассказы, фото сделанное чайником на ChatGPT выиграло конкурс
так что сеньеров конечно не заменит, но даже мидлам нормально прилетит. Хотя первую функцию, о которой я с улыбкой подумала только на арену вышли слухи про эту базу - хакнуть, чату уже замкнули ибо таки успешно проверили и всё получилось )))
я не сумніваюся, що stm бландінка
з.і.
гопчат, напиши покращену версію самого себе... бдих-бдих... рекурсія
ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.
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