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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 440441442443
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  stm написав:бизнес будет юзать ChatGPT вместо "человеков".

Цікаво, кого по вашему може замінити ChatGPT? Копірайтерів і юристів?
До речі, можу розповісти саксесс сторі про заміну бізнесом людей.
Одне українське підприємство олігарха скоротило близько 2000 працівників, і зробило глибоку модернізацію і автоматизацію. Лишилось 400 людей, яким нічого не підвищували.
В результаті вийшло так, що місто через несприятливу демографію стало дуже великою дирою і майже було окуповано.
Востаннє редагувалось BIGor в Сер 01 бер, 2023 18:53, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:52

  Gastarbaiter написав:
  Wisznia2021 написав:Актуально тільки для айті, і навіть для них- не завжди. Є процеси, які треба вирішувати на місці- у компанії- замовника. Наприклад, коли замовляють діджиталізацію якогось процесу- програмування- це тільки частина цього замовлення. Інженер теж віддалено не може працювати і т.і.

Я так бачу, ви прям у цій системі "варитеся". Але скажіть: якщо клієнт у Празі чи в Амстердамі, то яка різниця чи той інженер до нього полетить з офісу у Кракові чи зі свого дому у селі під Гданьськом?
У тих компаніях, де я працював останні роки, з дому працювали HR, бухгалтерія, Customer sevice (цих іноді таки загоняли у офіс), відділ закупок, податківці, відділ звітності, логістика, планування, відділ розрахунків, кеш-менеджмент і т.д. і т.п. Люди з одного відділу можуть бути розкидані по усьому світу: один у Польщі, другий у Німеччині, третій у США, а менеджер взагалі у Нідерландах. Про програмістів чи інших айтішників навіть і не згадую.
  Faceless написав:Якщо це перетвориться на масову тенденцію, то викобєнюваться вийде недовго

Якщо компанія відчує труднощі із набором людей у місці дислокації і через це почнуться проблеми у бізнесі, чи фінансовий відділ порахує "скільки мільйонів можна було б зекономити, якби площу і оренду за усі офіси скоротити вдвічі-втричі" - то ще подивимося, чиє кунг-фу виявиться сильнішим.

Ці закази виграють, зазвичай, потужні фірми, які мають декілька офісів з необхідною кількістю робітників необхідних спеціалізацій. Навіщо витрачати час і гроші на приїзд Єдуарда з Польщі, якщо є Фріц у Франкфурті.Чи, може, він буде за свої їхати? Навіть в страшний ковід наші бухгалтера ходили на роботу в офіс- по 1-2 людини в день, не весь відділ. Інакше- ніяк
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:10

  Wisznia2021 написав:Навіть в страшний ковід наші бухгалтера ходили на роботу в офіс- по 1-2 людини в день, не весь відділ. Інакше- ніяк

А навіщо це у еру інтернета? У нас в одній пострадянській країні до офісу приходили хіба що дівчата, які сканували паперові документи для завантаження у систему. В більш розвинених країнах, підозрюю, взагалі ніхто не ходив (ну може офіс-менеджер).
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:27

  BIGor написав:
  stm написав:бизнес будет юзать ChatGPT вместо "человеков".

Цікаво, кого по вашему може замінити ChatGPT? Копірайтерів і юристів?
До речі, можу розповісти саксесс сторі про заміну бізнесом людей.
Одне українське підприємство олігарха скоротило близько 2000 працівників, і зробило глибоку модернізацію і автоматизацію. Лишилось 400 людей, яким нічого не підвищували.
В результаті вийшло так, що місто через несприятливу демографію стало дуже великою дирою і майже було окуповано.

Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:31

украинских беженцев в Польше обязали с марта платить за размещение в центрах проживания, - Interia

Беженцы, проживающие в коллективных средствах размещения, чье пребывание в Польше превышает 120 дней, будут покрывать 50% стоимости проживания, расходы на проживание и питание (не более 40 злотых в сутки).

На сегодня, по данным польских властей, в стране находится более миллиона украинцев.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  stm написав:Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть

Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:46

  Gastarbaiter написав:
  Wisznia2021 написав:Навіть в страшний ковід наші бухгалтера ходили на роботу в офіс- по 1-2 людини в день, не весь відділ. Інакше- ніяк

А навіщо це у еру інтернета? У нас в одній пострадянській країні до офісу приходили хіба що дівчата, які сканували паперові документи для завантаження у систему. В більш розвинених країнах, підозрюю, взагалі ніхто не ходив (ну може офіс-менеджер).

Якщо перевірка чи діло в суді, як приклад. Я ж кажу: не ходити в офіс можуть тільки айті, якщо є систаналітік.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:50

  slonomag написав:
  stm написав:Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть

Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT :)

Именно, но там много что происходит, режиссеры, дизайнеры, уже завалили детский журнал историями из ChatGPT и он перестал принимать рассказы, фото сделанное чайником на ChatGPT выиграло конкурс ;) так что сеньеров конечно не заменит, но даже мидлам нормально прилетит. Хотя первую функцию, о которой я с улыбкой подумала только на арену вышли слухи про эту базу - хакнуть, чату уже замкнули ибо таки успешно проверили и всё получилось )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:15

даст іст фантастішь

  slonomag написав:
  stm написав:Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть

Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT :)

хачу "убійцу Фейсбука", і гопчат за 5 секунд видає код ... і акуртовий знайомий замість 300куїв в рік розносить піццу (не буде ж супермоск таким займатися) за 40к до податків
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:20

  stm написав:
  slonomag написав:
  stm написав:Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть

Разве что какой-то примитив. Посмотрел бы я как он решит проблему совместимости чтобы приложение работало от андроид 6 до андроид 13 (например). Или так оптимизировал базу и запросы чтобы сайт с миллионами посещений работал на хостинге за 10уе в месяц. И в перспективе так себе ситуация получается - в целях экономии заменяем джунов ChatGPT, учиться до хотя бы миддла без практики проблематично, и через 10 лет сидит кучка старых синьеров которые успели выучиться до появления ChatGPT, а новых нормальных программистов нет и не предвидится так как джуны, которые должны были за это время выучиться заменил ChatGPT :)

Именно, но там много что происходит, режиссеры, дизайнеры, уже завалили детский журнал историями из ChatGPT и он перестал принимать рассказы, фото сделанное чайником на ChatGPT выиграло конкурс ;) так что сеньеров конечно не заменит, но даже мидлам нормально прилетит. Хотя первую функцию, о которой я с улыбкой подумала только на арену вышли слухи про эту базу - хакнуть, чату уже замкнули ибо таки успешно проверили и всё получилось )))

я не сумніваюся, що stm бландінка

з.і.
гопчат, напиши покращену версію самого себе... бдих-бдих... рекурсія

ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.
flyman
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