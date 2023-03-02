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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 441442443444
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 01:15

  flyman написав:я не сумніваюся, що stm бландінка

з.і.
гопчат, напиши покращену версію самого себе... бдих-бдих... рекурсія

ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.

Флай, вас не заменит ни один ИИ - это 100%, творчество и неординарность мышления, как пример, окружение Киева кавалирками близкими к рейковому транспорту - это не запрограммировать ;)

ПС: у меня ещё и глаза как небо голубые )
stm
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