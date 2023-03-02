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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 бер, 2023 08:49
stm написав: BIGor написав: stm написав:
бизнес будет юзать ChatGPT вместо "человеков".
Цікаво, кого по вашему може замінити ChatGPT? Копірайтерів і юристів?
До речі, можу розповісти саксесс сторі про заміну бізнесом людей.
Одне українське підприємство олігарха скоротило близько 2000 працівників, і зробило глибоку модернізацію і автоматизацію. Лишилось 400 людей, яким нічого не підвищували.
В результаті вийшло так, що місто через несприятливу демографію стало дуже великою дирою і майже було окуповано.
Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть
Займаєтесь професійно програмуванням? Просто виглядає що Ви дуже далекі від того...
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:11
flyman написав:
ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.
Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.
Очевидно, що сценарій не збувся.
Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум.
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