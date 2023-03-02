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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 442443444445>
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:49

  stm написав:
  BIGor написав:
  stm написав:бизнес будет юзать ChatGPT вместо "человеков".

Цікаво, кого по вашему може замінити ChatGPT? Копірайтерів і юристів?
До речі, можу розповісти саксесс сторі про заміну бізнесом людей.
Одне українське підприємство олігарха скоротило близько 2000 працівників, і зробило глибоку модернізацію і автоматизацію. Лишилось 400 людей, яким нічого не підвищували.
В результаті вийшло так, що місто через несприятливу демографію стало дуже великою дирою і майже було окуповано.

Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть ;)

Займаєтесь професійно програмуванням? Просто виглядає що Ви дуже далекі від того...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:11

  flyman написав:ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.


Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.
Очевидно, що сценарій не збувся.
Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:29

  detroytred написав:
  flyman написав:ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.


Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.
Очевидно, що сценарій не збувся.
Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум.

Стаття в педивікії є навіть:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bullshit_Jobs
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:53

  BIGor написав:А за амазон пишуть, що заганяють в стойло на гібрид - на декілька днів в тиждень - сама недолуга система.

За свіжими даними від співробітників Amazon - обов"язково будуть працювати в офісах ("по-старому") з травня 2023 року...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:04

  stm написав:
  flyman написав:я не сумніваюся, що stm бландінка

з.і.
гопчат, напиши покращену версію самого себе... бдих-бдих... рекурсія

ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.

Флай, вас не заменит ни один ИИ - это 100%, творчество и неординарность мышления, как пример, окружение Киева кавалирками близкими к рейковому транспорту - это не запрограммировать ;)

ПС: у меня ещё и глаза как небо голубые )

тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 бер, 2023 11:13, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:06

  detroytred написав:
  flyman написав:ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.


Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.
Очевидно, що сценарій не збувся.
Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум.

пора давно переходити на 4 денний робочий тиждень по 6 годин.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:11

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.


Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.
Очевидно, що сценарій не збувся.
Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум.

пора давно переходити на 4 денний робочий тиждень по 6 годин.

Колись працював в одній державній організації, там цілком достатньо було дводенного робочого тижня по 4 год. 😏 Ось зараз шукаю подібну роботу, але такі вакансії, як правило, на сайтах або біржі праці не викладуть.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:12

flyman ,


тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100"


Давно доказано, что у ж̶и̶в̶у̶щ̶и̶х̶ ̶н̶а̶ ̶1̶0̶0̶$̶ ̶в̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц несчастных людей глаза из голубых превращаются в серые и тусклые. Жди китаезок, разделяющих твои ценности. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:15

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.


Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.
Очевидно, що сценарій не збувся.
Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум.

пора давно переходити на 4 денний робочий тиждень по 6 годин.

И на одноразовое питание (всмысле одну еду есть только один раз)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:19

  Hotab написав:flyman ,


тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100"


Давно доказано, что у ж̶и̶в̶у̶щ̶и̶х̶ ̶н̶а̶ ̶1̶0̶0̶$̶ ̶в̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц несчастных людей глаза из голубых превращаются в серые и тусклые. Жди китаезок, разделяющих твои ценности. :mrgreen:

Китаезок живущих на 100 долл уже не осталось. Нужно срочно выписывать северных кореянок или жительниц Тибета
antey1969
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