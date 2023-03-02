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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 442443444445> Додано: Чет 02 бер, 2023 08:49 stm написав: BIGor написав: stm написав: бизнес будет юзать ChatGPT вместо "человеков". бизнес будет юзать ChatGPT вместо "человеков".

Цікаво, кого по вашему може замінити ChatGPT? Копірайтерів і юристів?

До речі, можу розповісти саксесс сторі про заміну бізнесом людей.

Одне українське підприємство олігарха скоротило близько 2000 працівників, і зробило глибоку модернізацію і автоматизацію. Лишилось 400 людей, яким нічого не підвищували.

В результаті вийшло так, що місто через несприятливу демографію стало дуже великою дирою і майже було окуповано. Цікаво, кого по вашему може замінити ChatGPT? Копірайтерів і юристів?До речі, можу розповісти саксесс сторі про заміну бізнесом людей.Одне українське підприємство олігарха скоротило близько 2000 працівників, і зробило глибоку модернізацію і автоматизацію. Лишилось 400 людей, яким нічого не підвищували.В результаті вийшло так, що місто через несприятливу демографію стало дуже великою дирою і майже було окуповано.

Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть Не хочу Вас расстраивать, но и ИТ эта весчь заменить может. Кто умеет грамотно задавать вопрос, тот получит 100% рабочий код. Поэтому очень интересно посмотреть

Займаєтесь професійно програмуванням? Просто виглядає що Ви дуже далекі від того... Займаєтесь професійно програмуванням? Просто виглядає що Ви дуже далекі від того... BIGor

Повідомлень: 7321 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1102 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 10:11 flyman написав: ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували. ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.



Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.

Очевидно, що сценарій не збувся.

Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум. Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.Очевидно, що сценарій не збувся.Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум. detroytred

Повідомлень: 26209 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2129 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 10:29 detroytred написав: flyman написав: ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували. ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.



Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.

Очевидно, що сценарій не збувся.

Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум. Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.Очевидно, що сценарій не збувся.Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум.

Стаття в педивікії є навіть:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bullshit_Jobs Стаття в педивікії є навіть: Bolt Повідомлень: 1660 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 10:53 BIGor написав: А за амазон пишуть, що заганяють в стойло на гібрид - на декілька днів в тиждень - сама недолуга система. А за амазон пишуть, що заганяють в стойло на гібрид - на декілька днів в тиждень - сама недолуга система.

За свіжими даними від співробітників Amazon - обов"язково будуть працювати в офісах ("по-старому") з травня 2023 року... За свіжими даними від співробітників Amazon - обов"язково будуть працювати в офісах ("по-старому") з травня 2023 року... akurt

Повідомлень: 7412 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2976 раз. Подякували: 986 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 11:04 stm написав: flyman написав: я не сумніваюся, що stm бландінка



з.і.

гопчат, напиши покращену версію самого себе... бдих-бдих... рекурсія



ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували. я не сумніваюся, що stm бландінказ.і.гопчат, напиши покращену версію самого себе... бдих-бдих... рекурсіяви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.

Флай, вас не заменит ни один ИИ - это 100%, творчество и неординарность мышления, как пример, окружение Киева кавалирками близкими к рейковому транспорту - это не запрограммировать



ПС: у меня ещё и глаза как небо голубые ) Флай, вас не заменит ни один ИИ - это 100%, творчество и неординарность мышления, как пример, окружение Киева кавалирками близкими к рейковому транспорту - это не запрограммироватьПС: у меня ещё и глаза как небо голубые )

тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140) тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140) Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 бер, 2023 11:13, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 30843 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1452 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 11:06 detroytred написав: flyman написав: ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували. ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.



Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.

Очевидно, що сценарій не збувся.

Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум. Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.Очевидно, що сценарій не збувся.Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум.

пора давно переходити на 4 денний робочий тиждень по 6 годин. пора давно переходити на 4 денний робочий тиждень по 6 годин. flyman

Повідомлень: 30843 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1452 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 11:11 flyman написав: detroytred написав: flyman написав: ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували. ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.



Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.

Очевидно, що сценарій не збувся.

Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум. Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.Очевидно, що сценарій не збувся.Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум.

пора давно переходити на 4 денний робочий тиждень по 6 годин. пора давно переходити на 4 денний робочий тиждень по 6 годин.

Колись працював в одній державній організації, там цілком достатньо було дводенного робочого тижня по 4 год. 😏 Ось зараз шукаю подібну роботу, але такі вакансії, як правило, на сайтах або біржі праці не викладуть. Колись працював в одній державній організації, там цілком достатньо було дводенного робочого тижня по 4 год. 😏 Ось зараз шукаю подібну роботу, але такі вакансії, як правило, на сайтах або біржі праці не викладуть. Bolt Повідомлень: 1660 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 11:12 flyman ,





тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100"





Давно доказано, что у ж̶и̶в̶у̶щ̶и̶х̶ ̶н̶а̶ ̶1̶0̶0̶$̶ ̶в̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц несчастных людей глаза из голубых превращаются в серые и тусклые. Жди китаезок, разделяющих твои ценности. Давно доказано, что у ж̶и̶в̶у̶щ̶и̶х̶ ̶н̶а̶ ̶1̶0̶0̶$̶ ̶в̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц несчастных людей глаза из голубых превращаются в серые и тусклые. Жди китаезок, разделяющих твои ценности. Hotab

Повідомлень: 8650 З нами з: 15.02.09 Подякував: 555 раз. Подякували: 1922 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 11:15 flyman написав: detroytred написав: flyman написав: ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували. ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.



Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.

Очевидно, що сценарій не збувся.

Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум. Саме так. Колись Кейнс прогнозував 3-4 годинну робочу неділю.Очевидно, що сценарій не збувся.Бо був замінений на "зображення" корисної праці безробітними, так як соціум.

пора давно переходити на 4 денний робочий тиждень по 6 годин. пора давно переходити на 4 денний робочий тиждень по 6 годин.

И на одноразовое питание (всмысле одну еду есть только один раз) И на одноразовое питание (всмысле одну еду есть только один раз) vitaliian

Повідомлень: 17001 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2114 раз. Подякували: 3003 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 11:19 Hotab написав: flyman ,





тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100"





Давно доказано, что у ж̶и̶в̶у̶щ̶и̶х̶ ̶н̶а̶ ̶1̶0̶0̶$̶ ̶в̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц несчастных людей глаза из голубых превращаются в серые и тусклые. Жди китаезок, разделяющих твои ценности. Давно доказано, что у ж̶и̶в̶у̶щ̶и̶х̶ ̶н̶а̶ ̶1̶0̶0̶$̶ ̶в̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц несчастных людей глаза из голубых превращаются в серые и тусклые. Жди китаезок, разделяющих твои ценности.

Китаезок живущих на 100 долл уже не осталось. Нужно срочно выписывать северных кореянок или жительниц Тибета Китаезок живущих на 100 долл уже не осталось. Нужно срочно выписывать северных кореянок или жительниц Тибета antey1969 1

Повідомлень: 11773 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1612 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 442443444445> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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