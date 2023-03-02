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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:38
antey1969 написав: Hotab написав:flyman
,
тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100"
Давно доказано, что у ж̶и̶в̶у̶щ̶и̶х̶ ̶н̶а̶ ̶1̶0̶0̶$̶ ̶в̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц несчастных людей глаза из голубых превращаются в серые и тусклые. Жди китаезок, разделяющих твои ценности.
Китаезок живущих на 100 долл уже не осталось. Нужно срочно выписывать северных кореянок или жительниц Тибета
$100 - це "базовий дохід" від альфи/сігми за "гарні очі",
хоче більшого - хай іде працювати
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