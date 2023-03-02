RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 442443444445
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:38

  antey1969 написав:
  Hotab написав:flyman ,


тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100"


Давно доказано, что у ж̶и̶в̶у̶щ̶и̶х̶ ̶н̶а̶ ̶1̶0̶0̶$̶ ̶в̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц несчастных людей глаза из голубых превращаются в серые и тусклые. Жди китаезок, разделяющих твои ценности. :mrgreen:

Китаезок живущих на 100 долл уже не осталось. Нужно срочно выписывать северных кореянок или жительниц Тибета

$100 - це "базовий дохід" від альфи/сігми за "гарні очі",
хоче більшого - хай іде працювати
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30843
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 442443444445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Ltava, Vadim_ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6602)
02.03.2023 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.