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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 443444445446> Додано: Чет 02 бер, 2023 11:38 antey1969 написав: Hotab написав: flyman ,





тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100"





Давно доказано, что у ж̶и̶в̶у̶щ̶и̶х̶ ̶н̶а̶ ̶1̶0̶0̶$̶ ̶в̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц несчастных людей глаза из голубых превращаются в серые и тусклые. Жди китаезок, разделяющих твои ценности. Давно доказано, что у ж̶и̶в̶у̶щ̶и̶х̶ ̶н̶а̶ ̶1̶0̶0̶$̶ ̶в̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц несчастных людей глаза из голубых превращаются в серые и тусклые. Жди китаезок, разделяющих твои ценности.

Китаезок живущих на 100 долл уже не осталось. Нужно срочно выписывать северных кореянок или жительниц Тибета Китаезок живущих на 100 долл уже не осталось. Нужно срочно выписывать северных кореянок или жительниц Тибета

$100 - це "базовий дохід" від альфи/сігми за "гарні очі",

хоче більшого - хай іде працювати $100 - це "базовий дохід" від альфи/сігми за "гарні очі",хоче більшого - хай іде працювати flyman

Повідомлень: 30851 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1452 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 12:17 flyman написав: хоче більшого - хай іде працювати хоче більшого - хай іде працювати тогда зачем ей ты? ради кавалирки и внж.. тогда зачем ей ты? ради кавалирки и внж.. vitaliian

Повідомлень: 17003 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2114 раз. Подякували: 3003 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 12:24 vitaliian написав: flyman написав: хоче більшого - хай іде працювати хоче більшого - хай іде працювати тогда зачем ей ты? ради кавалирки и внж.. тогда зачем ей ты? ради кавалирки и внж..

а що, заради грошей? а що, заради грошей? flyman

Повідомлень: 30851 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1452 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 12:31 flyman написав: vitaliian написав: flyman написав: хоче більшого - хай іде працювати хоче більшого - хай іде працювати тогда зачем ей ты? ради кавалирки и внж.. тогда зачем ей ты? ради кавалирки и внж..

а що, заради грошей? а що, заради грошей?

Заради відчуття безпеки. А безпеку, якщо ти не Термінатор, забезпечують гроші. Тому більшість жінок між фітнес-тренером та огидним тюленем з грошима, обирають огидного тюленя. Заради відчуття безпеки. А безпеку, якщо ти не Термінатор, забезпечують гроші. Тому більшість жінок між фітнес-тренером та огидним тюленем з грошима, обирають огидного тюленя. airmax78 Повідомлень: 41993 З нами з: 25.10.12 Подякував: 955 раз. Подякували: 5154 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 12:34 airmax78 написав: flyman написав: а що, заради грошей? а що, заради грошей?

Заради відчуття безпеки. А безпеку, якщо ти не Термінатор, забезпечують гроші. Тому більшість жінок між фітнес-тренером та огидним тюленем з грошима, обирають огидного тюленя. Заради відчуття безпеки. А безпеку, якщо ти не Термінатор, забезпечують гроші. Тому більшість жінок між фітнес-тренером та огидним тюленем з грошима, обирають огидного тюленя.

це пряма дорога до виродження це пряма дорога до виродження flyman

Повідомлень: 30851 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1452 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 12:40 flyman написав: stm написав: flyman написав: я не сумніваюся, що stm бландінка я не сумніваюся, що stm бландінка

Флай, вас не заменит ни один ИИ - это 100%..

ПС: у меня ещё и глаза как небо голубые ) Флай, вас не заменит ни один ИИ - это 100%..ПС: у меня ещё и глаза как небо голубые )

тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140) тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140)

На форумі відчувається нестача гілки знайомств))) На форумі відчувається нестача гілки знайомств))) fler Повідомлень: 3605 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1098 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 12:44 польські кавалірки в іпотеку https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ



Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платити

При оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.

А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:

Лодзь: дохід — 4 500 злотих, щомісячний платіж — 1 395 злотих. Загальна вартість квартири — 248 225 зл.;

Познань: дохід — 4 900 злотих, щомісячний платіж — 1 725 злотих. Загальна вартість квартири — 306 960 злотих;

Вроцлав: дохід — 5 400 злотих, щомісячний платіж — 2 081 злотих. Загальна вартість квартири — 370 341 зл.;

Краків: дохід — 5700 злотих, щомісячний платіж — 2260 зл. Загальна вартість квартири — 402 378 зл.;

Гданськ: дохід — 5 800 злотих, щомісячний платіж — 2 340 злотих. Загальна вартість квартири — 416 378 зл.;

Варшава: дохід — 6 950 злотих, щомісячний платіж — 2 826 зл. Загальна вартість квартири — 502 770 зл. Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платитиПри оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:Лодзь: дохід — 4 500 злотих, щомісячний платіж — 1 395 злотих. Загальна вартість квартири — 248 225 зл.;Познань: дохід — 4 900 злотих, щомісячний платіж — 1 725 злотих. Загальна вартість квартири — 306 960 злотих;Вроцлав: дохід — 5 400 злотих, щомісячний платіж — 2 081 злотих. Загальна вартість квартири — 370 341 зл.;Краків: дохід — 5700 злотих, щомісячний платіж — 2260 зл. Загальна вартість квартири — 402 378 зл.;Гданськ: дохід — 5 800 злотих, щомісячний платіж — 2 340 злотих. Загальна вартість квартири — 416 378 зл.;Варшава: дохід — 6 950 злотих, щомісячний платіж — 2 826 зл. Загальна вартість квартири — 502 770 зл. flyman

Повідомлень: 30851 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1452 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 12:49 fler написав: На форумі відчувається нестача гілки знайомств))) На форумі відчувається нестача гілки знайомств)))

Флер, когда столько лет на форуме мы уже как большая семья, такие подробности Мизантроп выкладывает, что я лучше сама признаюсь что я - бландинка с голубыми глазами ))) Флер, когда столько лет на форуме мы уже как большая семья, такие подробности Мизантроп выкладывает, что я лучше сама признаюсь что я - бландинка с голубыми глазами ))) stm

Повідомлень: 3654 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 601 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 13:13 fler написав: flyman написав: stm написав: Флай, вас не заменит ни один ИИ - это 100%..

ПС: у меня ещё и глаза как небо голубые ) Флай, вас не заменит ни один ИИ - это 100%..ПС: у меня ещё и глаза как небо голубые )

тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140) тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140)

На форумі відчувається нестача гілки знайомств))) На форумі відчувається нестача гілки знайомств)))

уже конкуренція за лендлорда



з.і.

не тюлень уже конкуренція за лендлордаз.і.не тюлень Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 бер, 2023 13:13, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 30851 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1452 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 13:13 Re: Еміграція, заробітчанство Последной набор на подготовительные интеграционные языковые курсы в Диаконии:

Мужиков в два раза больше, чем женщин. От 21 до 55, инвалидов и многодетных - ни одного.

Похоже, граница где-то таки протекает, причем весьма неслабо. antey1969 1

Повідомлень: 11775 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1612 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 443444445446> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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