RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 443444445446>
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:38

  antey1969 написав:
  Hotab написав:flyman ,


тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100"


Давно доказано, что у ж̶и̶в̶у̶щ̶и̶х̶ ̶н̶а̶ ̶1̶0̶0̶$̶ ̶в̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц несчастных людей глаза из голубых превращаются в серые и тусклые. Жди китаезок, разделяющих твои ценности. :mrgreen:

Китаезок живущих на 100 долл уже не осталось. Нужно срочно выписывать северных кореянок или жительниц Тибета

$100 - це "базовий дохід" від альфи/сігми за "гарні очі",
хоче більшого - хай іде працювати
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30851
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:17

  flyman написав:хоче більшого - хай іде працювати
тогда зачем ей ты? ради кавалирки и внж..
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17003
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2114 раз.
Подякували: 3003 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:24

  vitaliian написав:
  flyman написав:хоче більшого - хай іде працювати
тогда зачем ей ты? ради кавалирки и внж..

а що, заради грошей?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30851
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:31

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:хоче більшого - хай іде працювати
тогда зачем ей ты? ради кавалирки и внж..

а що, заради грошей?

Заради відчуття безпеки. А безпеку, якщо ти не Термінатор, забезпечують гроші. Тому більшість жінок між фітнес-тренером та огидним тюленем з грошима, обирають огидного тюленя.
airmax78
 
Повідомлень: 41993
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:34

  airmax78 написав:
  flyman написав:а що, заради грошей?

Заради відчуття безпеки. А безпеку, якщо ти не Термінатор, забезпечують гроші. Тому більшість жінок між фітнес-тренером та огидним тюленем з грошима, обирають огидного тюленя.

це пряма дорога до виродження
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30851
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:40

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:я не сумніваюся, що stm бландінка

Флай, вас не заменит ни один ИИ - это 100%..
ПС: у меня ещё и глаза как небо голубые )

тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140)

На форумі відчувається нестача гілки знайомств)))
fler
 
Повідомлень: 3605
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:44

польські кавалірки в іпотеку

https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ

Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платити
При оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.
А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:
Лодзь: дохід — 4 500 злотих, щомісячний платіж — 1 395 злотих. Загальна вартість квартири — 248 225 зл.;
Познань: дохід — 4 900 злотих, щомісячний платіж — 1 725 злотих. Загальна вартість квартири — 306 960 злотих;
Вроцлав: дохід — 5 400 злотих, щомісячний платіж — 2 081 злотих. Загальна вартість квартири — 370 341 зл.;
Краків: дохід — 5700 злотих, щомісячний платіж — 2260 зл. Загальна вартість квартири — 402 378 зл.;
Гданськ: дохід — 5 800 злотих, щомісячний платіж — 2 340 злотих. Загальна вартість квартири — 416 378 зл.;
Варшава: дохід — 6 950 злотих, щомісячний платіж — 2 826 зл. Загальна вартість квартири — 502 770 зл.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30851
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:49

  fler написав:На форумі відчувається нестача гілки знайомств)))

Флер, когда столько лет на форуме мы уже как большая семья, такие подробности Мизантроп выкладывает, что я лучше сама признаюсь что я - бландинка с голубыми глазами )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3654
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:13

  fler написав:
  flyman написав:
  stm написав:Флай, вас не заменит ни один ИИ - это 100%..
ПС: у меня ещё и глаза как небо голубые )

тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140)

На форумі відчувається нестача гілки знайомств)))

уже конкуренція за лендлорда

з.і.
не тюлень
Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 бер, 2023 13:13, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30851
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:13

Re: Еміграція, заробітчанство

Последной набор на подготовительные интеграционные языковые курсы в Диаконии:
Мужиков в два раза больше, чем женщин. От 21 до 55, инвалидов и многодетных - ни одного.
Похоже, граница где-то таки протекает, причем весьма неслабо.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11775
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 3510 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 443444445446>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Google [Bot], vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3836)
02.03.2023 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.