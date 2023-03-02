antey1969 написав:
Китаезок живущих на 100 долл уже не осталось. Нужно срочно выписывать северных кореянок или жительниц Тибета
$100 - це "базовий дохід" від альфи/сігми за "гарні очі",
хоче більшого - хай іде працювати
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:38
$100 - це "базовий дохід" від альфи/сігми за "гарні очі",
хоче більшого - хай іде працювати
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:17
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:24
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:31
Заради відчуття безпеки. А безпеку, якщо ти не Термінатор, забезпечують гроші. Тому більшість жінок між фітнес-тренером та огидним тюленем з грошима, обирають огидного тюленя.
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:34
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:40
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:44
польські кавалірки в іпотеку
https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ
Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платити
При оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.
А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:
Лодзь: дохід — 4 500 злотих, щомісячний платіж — 1 395 злотих. Загальна вартість квартири — 248 225 зл.;
Познань: дохід — 4 900 злотих, щомісячний платіж — 1 725 злотих. Загальна вартість квартири — 306 960 злотих;
Вроцлав: дохід — 5 400 злотих, щомісячний платіж — 2 081 злотих. Загальна вартість квартири — 370 341 зл.;
Краків: дохід — 5700 злотих, щомісячний платіж — 2260 зл. Загальна вартість квартири — 402 378 зл.;
Гданськ: дохід — 5 800 злотих, щомісячний платіж — 2 340 злотих. Загальна вартість квартири — 416 378 зл.;
Варшава: дохід — 6 950 злотих, щомісячний платіж — 2 826 зл. Загальна вартість квартири — 502 770 зл.
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:49
Додано: Чет 02 бер, 2023 13:13
уже конкуренція за лендлорда
з.і.
не тюлень
Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 бер, 2023 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 бер, 2023 13:13
Re: Еміграція, заробітчанство
Последной набор на подготовительные интеграционные языковые курсы в Диаконии:
Мужиков в два раза больше, чем женщин. От 21 до 55, инвалидов и многодетных - ни одного.
Похоже, граница где-то таки протекает, причем весьма неслабо.
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