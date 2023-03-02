По бумагам мб и инвалиды ) Мало ли какие там скрытые болячки могла ВЛК "найти". За год я думаю там это дело уже на поток поставили.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 13:17
По бумагам мб и инвалиды ) Мало ли какие там скрытые болячки могла ВЛК "найти". За год я думаю там это дело уже на поток поставили.
Востаннє редагувалось slonomag в Чет 02 бер, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 бер, 2023 13:19
Яка конкуренція? я ж не вписуюсь у рамки $140/місяць. І не блондинка, і очі не блакитні...)))
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