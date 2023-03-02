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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 бер, 2023 13:17
antey1969 написав:
Последной набор на подготовительные интеграционные языковые курсы в Диаконии:
Мужиков в два раза больше, чем женщин. От 21 до 55, инвалидов и многодетных - ни одного.
Похоже, граница где-то таки протекает, причем весьма неслабо.
По бумагам мб и инвалиды ) Мало ли какие там скрытые болячки могла ВЛК "найти". За год я думаю там это дело уже на поток поставили.
Востаннє редагувалось slonomag
в Чет 02 бер, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 13:19
flyman написав: fler написав: flyman написав:
тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140)
На форумі відчувається нестача гілки знайомств)))
уже конкуренція за лендлорда
з.і.
не тюлень
Яка конкуренція? я ж не вписуюсь у рамки $140/місяць. І не блондинка, і очі не блакитні...)))
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Додано: Чет 02 бер, 2023 13:31
antey1969 написав:
Похоже, граница где-то таки протекает, причем весьма неслабо.
Молодые мужики без внешних признаков инвалидности за рулем GLE/X6 и прочих лексусов с украинскими номерами и без детских кресел в салоне уже стали обыденностью на польских дорогах.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 13:46
fler написав: flyman написав: fler написав:
На форумі відчувається нестача гілки знайомств)))
уже конкуренція за лендлорда
з.і.
не тюлень
Яка конкуренція? я ж не вписуюсь у рамки $140/місяць. І не блондинка, і очі не блакитні...)))
але вже торгуєтеся
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2
Додано: Чет 02 бер, 2023 14:16
Грузія продовжила термін безвізового перебування в країні для українців до двох (!) років.
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1
Додано: Чет 02 бер, 2023 14:20
flyman написав: fler написав: flyman написав:
уже конкуренція за лендлорда
з.і.
не тюлень
Яка конкуренція? я ж не вписуюсь у рамки $140/місяць. І не блондинка, і очі не блакитні...)))
але вже торгуєтеся
flyman, годі видавати бажане за дійсне)) Раніше вже було з'ясовано, чому ти мені не підходиш)) Перемикайся на інших.
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