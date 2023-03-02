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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 444445446447> Додано: Чет 02 бер, 2023 13:19 flyman написав: fler написав: flyman написав: тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140) тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140)

На форумі відчувається нестача гілки знайомств))) На форумі відчувається нестача гілки знайомств)))

уже конкуренція за лендлорда



з.і.

не тюлень уже конкуренція за лендлордаз.і.не тюлень

Яка конкуренція? я ж не вписуюсь у рамки $140/місяць. І не блондинка, і очі не блакитні...))) Яка конкуренція? я ж не вписуюсь у рамки $140/місяць. І не блондинка, і очі не блакитні...))) fler Повідомлень: 3607 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1098 раз. Подякували: 1238 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 13:31 antey1969 написав: Похоже, граница где-то таки протекает, причем весьма неслабо. Похоже, граница где-то таки протекает, причем весьма неслабо.

Молодые мужики без внешних признаков инвалидности за рулем GLE/X6 и прочих лексусов с украинскими номерами и без детских кресел в салоне уже стали обыденностью на польских дорогах. Молодые мужики без внешних признаков инвалидности за рулем GLE/X6 и прочих лексусов с украинскими номерами и без детских кресел в салоне уже стали обыденностью на польских дорогах. Gastarbaiter Повідомлень: 2409 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 368 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 14:16 Грузія продовжила термін безвізового перебування в країні для українців до двох (!) років. akurt

Повідомлень: 7413 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2979 раз. Подякували: 986 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 14:20 flyman написав: fler написав: flyman написав: уже конкуренція за лендлорда

з.і.

не тюлень уже конкуренція за лендлордаз.і.не тюлень

Яка конкуренція? я ж не вписуюсь у рамки $140/місяць. І не блондинка, і очі не блакитні...))) Яка конкуренція? я ж не вписуюсь у рамки $140/місяць. І не блондинка, і очі не блакитні...)))

але вже торгуєтеся але вже торгуєтеся

flyman, годі видавати бажане за дійсне)) Раніше вже було з'ясовано, чому ти мені не підходиш)) Перемикайся на інших. flyman, годі видавати бажане за дійсне)) Раніше вже було з'ясовано, чому ти мені не підходиш)) Перемикайся на інших. fler Повідомлень: 3607 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1098 раз. Подякували: 1238 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 15:39 fler написав: flyman, годі видавати бажане за дійсне)) Раніше вже було з'ясовано, чому ти мені не підходиш)) Перемикайся на інших. flyman, годі видавати бажане за дійсне)) Раніше вже було з'ясовано, чомумені не підходиш)) Перемикайся на інших.

Якщо Вам не цікаво, то Ви не реагуєте. Якщоне цікаво, тоне реагуєте. flyman

Повідомлень: 30864 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1452 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 18:21 flyman написав: https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ



Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платити

При оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.

А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:

Краків: дохід — 5700 злотих, щомісячний платіж — 2260 зл. Загальна вартість квартири — 402 378 зл.; Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платитиПри оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:

Щось взагалі треба мати копійчаний дохід... Не віриться що бідь-який пересічний з вулиці просто бере квартиру в іпотеку. Водій автобуса в Кракові кажуть заробляє 4500 нетто. Щось взагалі треба мати копійчаний дохід... Не віриться що бідь-який пересічний з вулиці просто бере квартиру в іпотеку. Водій автобуса в Кракові кажуть заробляє 4500 нетто. BIGor

Повідомлень: 7326 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 18:22 akurt написав: BIGor написав: А за амазон пишуть, що заганяють в стойло на гібрид - на декілька днів в тиждень - сама недолуга система. А за амазон пишуть, що заганяють в стойло на гібрид - на декілька днів в тиждень - сама недолуга система.

За свіжими даними від співробітників Amazon - обов"язково будуть працювати в офісах ("по-старому") з травня 2023 року... За свіжими даними від співробітників Amazon - обов"язково будуть працювати в офісах ("по-старому") з травня 2023 року...

Теж є знайомі звідти, кажуть тюрма народів була не СРСР... Теж є знайомі звідти, кажуть тюрма народів була не СРСР... BIGor

Повідомлень: 7326 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 18:23 flyman написав: Якщо Вам не цікаво, то Ви не реагуєте. Якщоне цікаво, тоне реагуєте.

Чому? Я зреагувала, щоб підтримати stm. І взагалі у мене позитивне ставлення до гумору та флірту, якщо це в межах здорового глузду.

А харчуватися на $140 в місяць я Вам настирливо не рекомендую, тому що це загрожує здоров'ю - доведеться витрачатися на ліки та лікарів. Чому? Я зреагувала, щоб підтримати stm. І взагалі у мене позитивне ставлення до гумору та флірту, якщо це в межах здорового глузду.А харчуватися на $140 в місяць янастирливо не рекомендую, тому що це загрожує здоров'ю - доведеться витрачатися на ліки та лікарів. fler Повідомлень: 3607 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1098 раз. Подякували: 1238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 18:25 BIGor написав: flyman написав: https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ



Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платити

При оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.

А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:

Краків: дохід — 5700 злотих, щомісячний платіж — 2260 зл. Загальна вартість квартири — 402 378 зл.; Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платитиПри оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:

Щось взагалі треба мати копійчаний дохід... Не віриться що бідь-який пересічний з вулиці просто бере квартиру в іпотеку. Водій автобуса в Кракові кажуть заробляє 4500 нетто. Щось взагалі треба мати копійчаний дохід... Не віриться що бідь-який пересічний з вулиці просто бере квартиру в іпотеку. Водій автобуса в Кракові кажуть заробляє 4500 нетто.

Всього тиждень пройшов, статтю повторно обговорюють Всього тиждень пройшов, статтю повторно обговорюють Faceless

Модератор Повідомлень: 32750 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7692 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 18:48 Faceless написав: BIGor написав: flyman написав: https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ



Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платити

При оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.

А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:

Краків: дохід — 5700 злотих, щомісячний платіж — 2260 зл. Загальна вартість квартири — 402 378 зл.; Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платитиПри оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:

Щось взагалі треба мати копійчаний дохід... Не віриться що бідь-який пересічний з вулиці просто бере квартиру в іпотеку. Водій автобуса в Кракові кажуть заробляє 4500 нетто. Щось взагалі треба мати копійчаний дохід... Не віриться що бідь-який пересічний з вулиці просто бере квартиру в іпотеку. Водій автобуса в Кракові кажуть заробляє 4500 нетто.

Всього тиждень пройшов, статтю повторно обговорюють пройшов, статтю повторно обговорюють

Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів»

27.02.2023, 09:02 — Нерухомість Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів», 09:02 — Нерухомість flyman

Повідомлень: 30864 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1452 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 444445446447> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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