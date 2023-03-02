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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 бер, 2023 13:19
flyman написав: fler написав: flyman написав:
тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140)
На форумі відчувається нестача гілки знайомств)))
уже конкуренція за лендлорда
з.і.
не тюлень
Яка конкуренція? я ж не вписуюсь у рамки $140/місяць. І не блондинка, і очі не блакитні...)))
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Додано: Чет 02 бер, 2023 13:31
antey1969 написав:
Похоже, граница где-то таки протекает, причем весьма неслабо.
Молодые мужики без внешних признаков инвалидности за рулем GLE/X6 и прочих лексусов с украинскими номерами и без детских кресел в салоне уже стали обыденностью на польских дорогах.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 14:16
Грузія продовжила термін безвізового перебування в країні для українців до двох (!) років.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 14:20
flyman написав: fler написав: flyman написав:
уже конкуренція за лендлорда
з.і.
не тюлень
Яка конкуренція? я ж не вписуюсь у рамки $140/місяць. І не блондинка, і очі не блакитні...)))
але вже торгуєтеся
flyman, годі видавати бажане за дійсне)) Раніше вже було з'ясовано, чому ти мені не підходиш)) Перемикайся на інших.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 15:39
fler написав:
flyman, годі видавати бажане за дійсне)) Раніше вже було з'ясовано, чому ти
мені не підходиш)) Перемикайся на інших.
Якщо Вам
не цікаво, то Ви
не реагуєте.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 18:21
flyman написав:https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ
Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платити
При оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.
А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:Краків: дохід — 5700 злотих, щомісячний платіж — 2260 зл. Загальна вартість квартири — 402 378 зл.;
Щось взагалі треба мати копійчаний дохід... Не віриться що бідь-який пересічний з вулиці просто бере квартиру в іпотеку. Водій автобуса в Кракові кажуть заробляє 4500 нетто.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 18:22
akurt написав: BIGor написав:
А за амазон пишуть, що заганяють в стойло на гібрид - на декілька днів в тиждень - сама недолуга система.
За свіжими даними від співробітників Amazon - обов"язково будуть працювати в офісах ("по-старому") з травня 2023 року...
Теж є знайомі звідти, кажуть тюрма народів була не СРСР...
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Додано: Чет 02 бер, 2023 18:23
flyman написав:
Якщо Вам
не цікаво, то Ви
не реагуєте.
Чому? Я зреагувала, щоб підтримати stm. І взагалі у мене позитивне ставлення до гумору та флірту, якщо це в межах здорового глузду.
А харчуватися на $140 в місяць я Вам
настирливо не рекомендую, тому що це загрожує здоров'ю - доведеться витрачатися на ліки та лікарів.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 18:25
BIGor написав: flyman написав:https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ
Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платити
При оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.
А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:Краків: дохід — 5700 злотих, щомісячний платіж — 2260 зл. Загальна вартість квартири — 402 378 зл.;
Щось взагалі треба мати копійчаний дохід... Не віриться що бідь-який пересічний з вулиці просто бере квартиру в іпотеку. Водій автобуса в Кракові кажуть заробляє 4500 нетто.
Всього тиждень пройшов, статтю повторно обговорюють
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Додано: Чет 02 бер, 2023 18:48
Faceless написав:
Всього тиждень
BIGor написав: flyman написав:https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ
Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платити
При оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.
А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:Краків: дохід — 5700 злотих, щомісячний платіж — 2260 зл. Загальна вартість квартири — 402 378 зл.;
Щось взагалі треба мати копійчаний дохід... Не віриться що бідь-який пересічний з вулиці просто бере квартиру в іпотеку. Водій автобуса в Кракові кажуть заробляє 4500 нетто.
пройшов, статтю повторно обговорюють
Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів»27.02.2023
, 09:02 — Нерухомість
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flyman
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