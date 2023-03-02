Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 444445446447 Додано: Чет 02 бер, 2023 18:58 flyman написав: Faceless написав: BIGor написав: Щось взагалі треба мати копійчаний дохід... Не віриться що бідь-який пересічний з вулиці просто бере квартиру в іпотеку. Водій автобуса в Кракові кажуть заробляє 4500 нетто. Щось взагалі треба мати копійчаний дохід... Не віриться що бідь-який пересічний з вулиці просто бере квартиру в іпотеку. Водій автобуса в Кракові кажуть заробляє 4500 нетто.

Всього тиждень пройшов, статтю повторно обговорюють пройшов, статтю повторно обговорюють

Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів»

27.02.2023, 09:02 — Нерухомість Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів», 09:02 — Нерухомість

До речі, оренда 2500, а місячний платіж по іпотеці 2260 зл. Цікаво - що будуть обирати люди... До речі, оренда 2500, а місячний платіж по іпотеці 2260 зл. Цікаво - що будуть обирати люди... BIGor

Повідомлень: 7326 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 19:01 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: flyman написав: Faceless написав: Всього тиждень пройшов, статтю повторно обговорюють пройшов, статтю повторно обговорюють

Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів»

27.02.2023, 09:02 — Нерухомість Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів», 09:02 — Нерухомість

До речі, оренда 2500, а місячний платіж по іпотеці 2260 зл. Цікаво - що будуть обирати люди... До речі, оренда 2500, а місячний платіж по іпотеці 2260 зл. Цікаво - що будуть обирати люди... Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальності

Див не буває Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальностіДив не буває Faceless

Модератор Повідомлень: 32750 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7692 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 19:07 Faceless написав: Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальності

Див не буває Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальностіДив не буває

Глянув, ну чувак може взяв на 15 років щоб швидше погасити, або щось класне, і медіа в 800 - щось завелика сума. Можливо туди входять модні мопи, підземний паркінг, спортзал ітд. Глянув, ну чувак може взяв на 15 років щоб швидше погасити, або щось класне, і медіа в 800 - щось завелика сума. Можливо туди входять модні мопи, підземний паркінг, спортзал ітд. BIGor

Повідомлень: 7326 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 19:08 slonomag ,

За год я думаю там это дело уже на поток поставили.







5 куе, але переїзд кордону в конкретному вказаному місці у вказаний час у конкретного погранца. Тому що папери липа, печатка ТЦК підробка.



Флуман, а продукти з баришнею окремо тре купляти? Кожен на свої 140 баксів? Окремі полички в холодильнику? Навчи, як треба. 5 куе, але переїзд кордону в конкретному вказаному місці у вказаний час у конкретного погранца. Тому що папери липа, печатка ТЦК підробка.Флуман, а продукти з баришнею окремо тре купляти? Кожен на свої 140 баксів? Окремі полички в холодильнику? Навчи, як треба. Hotab

Повідомлень: 8652 З нами з: 15.02.09 Подякував: 555 раз. Подякували: 1922 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 19:10 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальності

Див не буває Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальностіДив не буває

Глянув, ну чувак може взяв на 15 років щоб швидше погасити, або щось класне, і медіа в 800 - щось завелика сума. Можливо туди входять модні мопи, підземний паркінг, спортзал ітд. Глянув, ну чувак може взяв на 15 років щоб швидше погасити, або щось класне, і медіа в 800 - щось завелика сума. Можливо туди входять модні мопи, підземний паркінг, спортзал ітд.



А який сенс, якщо ставка та сама? Хочеш швидше погасити - просто гасиш більше обов'язкового платежу.

Якби все було так гарно, брали б масово в іпотеку і здавали б оренду, виходить орендарі купують вам квартиру, і швидко просадили б орендні ставки А який сенс, якщо ставка та сама? Хочеш швидше погасити - просто гасиш більше обов'язкового платежу.Якби все було так гарно, брали б масово в іпотеку і здавали б оренду, виходить орендарі купують вам квартиру, і швидко просадили б орендні ставки Faceless

Модератор Повідомлень: 32750 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7692 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 19:12 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальності

Див не буває Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальностіДив не буває

Глянув, ну чувак може взяв на 15 років щоб швидше погасити, або щось класне, і медіа в 800 - щось завелика сума. Можливо туди входять модні мопи, підземний паркінг, спортзал ітд. Глянув, ну чувак може взяв на 15 років щоб швидше погасити, або щось класне, і медіа в 800 - щось завелика сума. Можливо туди входять модні мопи, підземний паркінг, спортзал ітд.



А який сенс, якщо ставка та сама? Хочеш швидше погасити - просто гасиш більше обов'язкового платежу А який сенс, якщо ставка та сама? Хочеш швидше погасити - просто гасиш більше обов'язкового платежу

Може пов'язано від різниці класичної системи і ануітету. наразі не маю даних, по якій дають у Польщі. Може пов'язано від різниці класичної системи і ануітету. наразі не маю даних, по якій дають у Польщі. BIGor

Повідомлень: 7326 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 19:28 Faceless написав: Якби все було так гарно, брали б масово в іпотеку і здавали б оренду, виходить орендарі купують вам квартиру, і швидко просадили б орендні ставки Якби все було так гарно, брали б масово в іпотеку і здавали б оренду, виходить орендарі купують вам квартиру, і швидко просадили б орендні ставки

Саме так усе й було. Сдають новий будинок - на частині балконів одразу висять банери "оренда". У великих містах стрімко розвивався бізнес, багато людей переїздило, в тому числі експати. Плюс українці, які вже вибралися з робітничого хостелу, але ще не вирішилися: чи хочуть вони тут залишатися, чи ні. Плюс студенти. Плюс не усі могли швидко назбирати на власний внесок. На цьому оренда й трималася. Саме так усе й було. Сдають новий будинок - на частині балконів одразу висять банери "оренда". У великих містах стрімко розвивався бізнес, багато людей переїздило, в тому числі експати. Плюс українці, які вже вибралися з робітничого хостелу, але ще не вирішилися: чи хочуть вони тут залишатися, чи ні. Плюс студенти. Плюс не усі могли швидко назбирати на власний внесок. На цьому оренда й трималася. Gastarbaiter Повідомлень: 2409 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 444445446447 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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