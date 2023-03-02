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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 444445446447
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:58

  flyman написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Щось взагалі треба мати копійчаний дохід... Не віриться що бідь-який пересічний з вулиці просто бере квартиру в іпотеку. Водій автобуса в Кракові кажуть заробляє 4500 нетто.

Всього тиждень пройшов, статтю повторно обговорюють :mrgreen:

Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів»
27.02.2023, 09:02 — Нерухомість

До речі, оренда 2500, а місячний платіж по іпотеці 2260 зл. Цікаво - що будуть обирати люди...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:01

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Всього тиждень пройшов, статтю повторно обговорюють :mrgreen:

Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів»
27.02.2023, 09:02 — Нерухомість

До речі, оренда 2500, а місячний платіж по іпотеці 2260 зл. Цікаво - що будуть обирати люди...
Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальності
Див не буває
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:07

  Faceless написав:Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальності
Див не буває

Глянув, ну чувак може взяв на 15 років щоб швидше погасити, або щось класне, і медіа в 800 - щось завелика сума. Можливо туди входять модні мопи, підземний паркінг, спортзал ітд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:08

slonomag ,
За год я думаю там это дело уже на поток поставили.



5 куе, але переїзд кордону в конкретному вказаному місці у вказаний час у конкретного погранца. Тому що папери липа, печатка ТЦК підробка.

Флуман, а продукти з баришнею окремо тре купляти? Кожен на свої 140 баксів? Окремі полички в холодильнику? Навчи, як треба.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:10

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальності
Див не буває

Глянув, ну чувак може взяв на 15 років щоб швидше погасити, або щось класне, і медіа в 800 - щось завелика сума. Можливо туди входять модні мопи, підземний паркінг, спортзал ітд.


А який сенс, якщо ставка та сама? Хочеш швидше погасити - просто гасиш більше обов'язкового платежу.
Якби все було так гарно, брали б масово в іпотеку і здавали б оренду, виходить орендарі купують вам квартиру, і швидко просадили б орендні ставки
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:12

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальності
Див не буває

Глянув, ну чувак може взяв на 15 років щоб швидше погасити, або щось класне, і медіа в 800 - щось завелика сума. Можливо туди входять модні мопи, підземний паркінг, спортзал ітд.


А який сенс, якщо ставка та сама? Хочеш швидше погасити - просто гасиш більше обов'язкового платежу

Може пов'язано від різниці класичної системи і ануітету. наразі не маю даних, по якій дають у Польщі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:28

  Faceless написав:Якби все було так гарно, брали б масово в іпотеку і здавали б оренду, виходить орендарі купують вам квартиру, і швидко просадили б орендні ставки

Саме так усе й було. Сдають новий будинок - на частині балконів одразу висять банери "оренда". У великих містах стрімко розвивався бізнес, багато людей переїздило, в тому числі експати. Плюс українці, які вже вибралися з робітничого хостелу, але ще не вирішилися: чи хочуть вони тут залишатися, чи ні. Плюс студенти. Плюс не усі могли швидко назбирати на власний внесок. На цьому оренда й трималася.
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