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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 бер, 2023 18:58
flyman написав: Faceless написав:
Всього тиждень
BIGor написав:
Щось взагалі треба мати копійчаний дохід... Не віриться що бідь-який пересічний з вулиці просто бере квартиру в іпотеку. Водій автобуса в Кракові кажуть заробляє 4500 нетто.
пройшов, статтю повторно обговорюють
Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів»27.02.2023
, 09:02 — Нерухомість
До речі, оренда 2500, а місячний платіж по іпотеці 2260 зл. Цікаво - що будуть обирати люди...
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:01
BIGor написав: flyman написав: Faceless написав:Всього тиждень
пройшов, статтю повторно обговорюють
Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів»27.02.2023
, 09:02 — Нерухомість
До речі, оренда 2500, а місячний платіж по іпотеці 2260 зл. Цікаво - що будуть обирати люди...
Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальності
Див не буває
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:07
Faceless написав:
Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальності
Див не буває
Глянув, ну чувак може взяв на 15 років щоб швидше погасити, або щось класне, і медіа в 800 - щось завелика сума. Можливо туди входять модні мопи, підземний паркінг, спортзал ітд.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:08
slonomag
,
За год я думаю там это дело уже на поток поставили.
5 куе, але переїзд кордону в конкретному вказаному місці у вказаний час у конкретного погранца. Тому що папери липа, печатка ТЦК підробка.
Флуман, а продукти з баришнею окремо тре купляти? Кожен на свої 140 баксів? Окремі полички в холодильнику? Навчи, як треба.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:10
BIGor написав: Faceless написав:
Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальності
Див не буває
Глянув, ну чувак може взяв на 15 років щоб швидше погасити, або щось класне, і медіа в 800 - щось завелика сума. Можливо туди входять модні мопи, підземний паркінг, спортзал ітд.
А який сенс, якщо ставка та сама? Хочеш швидше погасити - просто гасиш більше обов'язкового платежу.
Якби все було так гарно, брали б масово в іпотеку і здавали б оренду, виходить орендарі купують вам квартиру, і швидко просадили б орендні ставки
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:12
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Гляньте там коментар, думаю, він куди ближче до реальності
Див не буває
Глянув, ну чувак може взяв на 15 років щоб швидше погасити, або щось класне, і медіа в 800 - щось завелика сума. Можливо туди входять модні мопи, підземний паркінг, спортзал ітд.
А який сенс, якщо ставка та сама? Хочеш швидше погасити - просто гасиш більше обов'язкового платежу
Може пов'язано від різниці класичної системи і ануітету. наразі не маю даних, по якій дають у Польщі.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:28
Faceless написав:
Якби все було так гарно, брали б масово в іпотеку і здавали б оренду, виходить орендарі купують вам квартиру, і швидко просадили б орендні ставки
Саме так усе й було. Сдають новий будинок - на частині балконів одразу висять банери "оренда". У великих містах стрімко розвивався бізнес, багато людей переїздило, в тому числі експати. Плюс українці, які вже вибралися з робітничого хостелу, але ще не вирішилися: чи хочуть вони тут залишатися, чи ні. Плюс студенти. Плюс не усі могли швидко назбирати на власний внесок. На цьому оренда й трималася.
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