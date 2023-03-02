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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 445446447448
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:56

  beee написав:Назовите конкретно человека, который получил ипотеку.
При покупке мной квартиры в Варшаве, риелторы говорили, что таких единицы. И это далеко не украинцы

Блин, ну у меня на позапрошлой работе много народа из Украины было. С кем близко общался - все в ипотеке. Кому родители подкинули на первый взнос, кто постарше - те сами наскирдовали за пару лет.
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