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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 445446447448 Додано: П'ят 03 бер, 2023 01:58 Hotab написав: slonomag ,

За год я думаю там это дело уже на поток поставили.







5 куе, але переїзд кордону в конкретному вказаному місці у вказаний час у конкретного погранца. Тому що папери липа, печатка ТЦК підробка.



5 куе, але переїзд кордону в конкретному вказаному місці у вказаний час у конкретного погранца. Тому що папери липа, печатка ТЦК підробка.

Оригиналы которые "левые" понятно у "дезертира" остаются, но разве какие то сканы этих подделок при пересечении коридора именно М1860 в системе не сохраняются на какое то долгое(не сутки-неделя) время, и разве проверок с Киева там или обл.центра именно по этим переехавшим М1860(паспорт то в системе висит долго) вообще нет? Ведь видно будет поток людей подпадающих под критерии мобилизации в направлении выезда. Или Киев в хорошей доле с теми кто фальшивки делает? Оригиналы которые "левые" понятно у "дезертира" остаются, но разве какие то сканы этих подделок при пересечении коридора именно М1860 в системе не сохраняются на какое то долгое(не сутки-неделя) время, и разве проверок с Киева там или обл.центра именно по этим переехавшим М1860(паспорт то в системе висит долго) вообще нет? Ведь видно будет поток людей подпадающих под критерии мобилизации в направлении выезда. Или Киев в хорошей доле с теми кто фальшивки делает? барабашов Повідомлень: 3038 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:21 akurt написав: BIGor написав: А за амазон пишуть, що заганяють в стойло на гібрид - на декілька днів в тиждень - сама недолуга система. А за амазон пишуть, що заганяють в стойло на гібрид - на декілька днів в тиждень - сама недолуга система.

За свіжими даними від співробітників Amazon - обов"язково будуть працювати в офісах ("по-старому") з травня 2023 року... За свіжими даними від співробітників Amazon - обов"язково будуть працювати в офісах ("по-старому") з травня 2023 року...



Один программист в НЙ на днях сказал фразу:

"Требуют, чтобы появлялись в офисе хотя-бы раз в неделю. Вот поеду. В первый раз за 3 года." Один программист в НЙ на днях сказал фразу:"Требуют, чтобы появлялись в офисе хотя-бы раз в неделю. Вот поеду. В первый раз за 3 года." rjkz

Повідомлень: 14270 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7507 раз. Подякували: 4526 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:31 flyman написав: https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ



Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платити

При оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.

А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:

Лодзь: дохід — 4 500 злотих, щомісячний платіж — 1 395 злотих. Загальна вартість квартири — 248 225 зл.;

Познань: дохід — 4 900 злотих, щомісячний платіж — 1 725 злотих. Загальна вартість квартири — 306 960 злотих;

Вроцлав: дохід — 5 400 злотих, щомісячний платіж — 2 081 злотих. Загальна вартість квартири — 370 341 зл.;

Краків: дохід — 5700 злотих, щомісячний платіж — 2260 зл. Загальна вартість квартири — 402 378 зл.;

Гданськ: дохід — 5 800 злотих, щомісячний платіж — 2 340 злотих. Загальна вартість квартири — 416 378 зл.;

Варшава: дохід — 6 950 злотих, щомісячний платіж — 2 826 зл. Загальна вартість квартири — 502 770 зл. Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платитиПри оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:Лодзь: дохід — 4 500 злотих, щомісячний платіж — 1 395 злотих. Загальна вартість квартири — 248 225 зл.;Познань: дохід — 4 900 злотих, щомісячний платіж — 1 725 злотих. Загальна вартість квартири — 306 960 злотих;Вроцлав: дохід — 5 400 злотих, щомісячний платіж — 2 081 злотих. Загальна вартість квартири — 370 341 зл.;Краків: дохід — 5700 злотих, щомісячний платіж — 2260 зл. Загальна вартість квартири — 402 378 зл.;Гданськ: дохід — 5 800 злотих, щомісячний платіж — 2 340 злотих. Загальна вартість квартири — 416 378 зл.;Варшава: дохід — 6 950 злотих, щомісячний платіж — 2 826 зл. Загальна вартість квартири — 502 770 зл.



Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр? Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр? rjkz

Повідомлень: 14270 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7507 раз. Подякували: 4526 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:32 stm написав: fler написав: На форумі відчувається нестача гілки знайомств))) На форумі відчувається нестача гілки знайомств)))

Флер, когда столько лет на форуме мы уже как большая семья, такие подробности Мизантроп выкладывает, что я лучше сама признаюсь что я - бландинка с голубыми глазами ))) Флер, когда столько лет на форуме, такие подробности Мизантроп выкладывает, что я лучше сама признаюсь что я - бландинка с голубыми глазами )))



Ветка про эммиграцию.

Польская семья или...шведская?

Ветка про эммиграцию.Польская семья или...шведская? rjkz

Повідомлень: 14270 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7507 раз. Подякували: 4526 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:36 flyman написав: fler написав: flyman написав: тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140) тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140)

На форумі відчувається нестача гілки знайомств))) На форумі відчувається нестача гілки знайомств)))

уже конкуренція за лендлорда



з.і.

не тюлень уже конкуренція за лендлордаз.і.не тюлень



Трудно раскороветь до тюленя на 100 баксов в месяц и 2,5 км пешей доступности до транспорта.

Но и на фитнес-тренера с теми-же 100 баксами не наешь.

Скорее, тибетский монах, питающийся благодатью. Трудно раскороветь до тюленя на 100 баксов в месяц и 2,5 км пешей доступности до транспорта.Но и на фитнес-тренера с теми-же 100 баксами не наешь.Скорее, тибетский монах, питающийся благодатью. rjkz

Повідомлень: 14270 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7507 раз. Подякували: 4526 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:37 stm написав: flyman написав: я не сумніваюся, що stm бландінка



з.і.

гопчат, напиши покращену версію самого себе... бдих-бдих... рекурсія



ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували. я не сумніваюся, що stm бландінказ.і.гопчат, напиши покращену версію самого себе... бдих-бдих... рекурсіяви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.

Флай, вас не заменит ни один ИИ - это 100%, творчество и неординарность мышления, как пример, окружение Киева кавалирками близкими к рейковому транспорту - это не запрограммировать



ПС: у меня ещё и глаза как небо голубые ) Флай, вас не заменит ни один ИИ - это 100%, творчество и неординарность мышления, как пример, окружение Киева кавалирками близкими к рейковому транспорту - это не запрограммироватьПС: у меня ещё и



...особенно правый.

...особенно правый. rjkz

Повідомлень: 14270 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7507 раз. Подякували: 4526 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:39 rjkz написав: Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр? Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр?

На 4,4 примерно. На 4,4 примерно. Gastarbaiter Повідомлень: 2411 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:44 fler написав: flyman написав: Якщо Вам не цікаво, то Ви не реагуєте. Якщоне цікаво, тоне реагуєте.

Чому? Я зреагувала, щоб підтримати stm. І взагалі у мене позитивне ставлення до гумору та флірту, якщо це в межах здорового глузду.

А харчуватися на $140 в місяць я Вам настирливо не рекомендую, тому що це загрожує здоров'ю - доведеться витрачатися на ліки та лікарів. Чому? Я зреагувала, щоб підтримати stm. І взагалі у мене позитивне ставлення до гумору та флірту, якщо це в межах здорового глузду.А харчуватися на $140 в місяць янастирливо не рекомендую, тому що це загрожує здоров'ю - доведеться витрачатися на ліки та лікарів.



Вы не представляете себе всей степени аскетичности Флая.

Он себе сам и аппендикс удалит и операцию на открытом сердце, если надо.

Рембо, который в фильме себе сшивает кожу, по сравнению с Флаем - просто сопляк. Вы не представляете себе всей степени аскетичности Флая.Он себе сам и аппендикс удалит и операцию на открытом сердце, если надо.Рембо, который в фильме себе сшивает кожу, по сравнению с Флаем - просто сопляк. rjkz

Повідомлень: 14270 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7507 раз. Подякували: 4526 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:53 барабашов написав: Hotab написав: slonomag ,

За год я думаю там это дело уже на поток поставили.







5 куе, але переїзд кордону в конкретному вказаному місці у вказаний час у конкретного погранца. Тому що папери липа, печатка ТЦК підробка.



5 куе, але переїзд кордону в конкретному вказаному місці у вказаний час у конкретного погранца. Тому що папери липа, печатка ТЦК підробка.

Оригиналы которые "левые" понятно у "дезертира" остаются, но разве какие то сканы этих подделок при пересечении коридора именно М1860 в системе не сохраняются на какое то долгое(не сутки-неделя) время, и разве проверок с Киева там или обл.центра именно по этим переехавшим М1860(паспорт то в системе висит долго) вообще нет? Ведь видно будет поток людей подпадающих под критерии мобилизации в направлении выезда. Или Киев в хорошей доле с теми кто фальшивки делает? Оригиналы которые "левые" понятно у "дезертира" остаются, но разве какие то сканы этих подделок при пересечении коридора именно М1860 в системе не сохраняются на какое то долгое(не сутки-неделя) время, и разве проверок с Киева там или обл.центра именно по этим переехавшим М1860(паспорт то в системе висит долго) вообще нет? Ведь видно будет поток людей подпадающих под критерии мобилизации в направлении выезда. Или Киев в хорошей доле с теми кто фальшивки делает?



На мою думку рано чи пізно виявлять підробку. Цікаво це може бути лише тим, хто назавжди покидає.

Кажуть, що повністю чесні документи за 8 куе. Ясно, що все це інфо мною не перевірена. Це від людини, яка зараз виїзджає по цій корупційній схемі. .

З.І. Флуман, не пиши мені в ЛС, не дам контакти. Тобі через окоп!! На мою думку рано чи пізно виявлять підробку. Цікаво це може бути лише тим, хто назавжди покидає.Кажуть, що повністю чесні документи за 8 куе. Ясно, що все це інфо мною не перевірена. Це від людини, яка зараз виїзджає по цій корупційній схемі. .З.І. Флуман, не пиши мені в ЛС, не дам контакти. Тобі через окоп!! Hotab

Повідомлень: 8652 З нами з: 15.02.09 Подякував: 555 раз. Подякували: 1922 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 445446447448 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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