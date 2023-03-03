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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 бер, 2023 01:58
Hotab написав:slonomag
,
За год я думаю там это дело уже на поток поставили.
5 куе, але переїзд кордону в конкретному вказаному місці у вказаний час у конкретного погранца. Тому що папери липа, печатка ТЦК підробка.
Оригиналы которые "левые" понятно у "дезертира" остаются, но разве какие то сканы этих подделок при пересечении коридора именно М1860 в системе не сохраняются на какое то долгое(не сутки-неделя) время, и разве проверок с Киева там или обл.центра именно по этим переехавшим М1860(паспорт то в системе висит долго) вообще нет? Ведь видно будет поток людей подпадающих под критерии мобилизации в направлении выезда. Или Киев в хорошей доле с теми кто фальшивки делает?
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:21
akurt написав: BIGor написав:
А за амазон пишуть, що заганяють в стойло на гібрид - на декілька днів в тиждень - сама недолуга система.
За свіжими даними від співробітників Amazon - обов"язково будуть працювати в офісах ("по-старому") з травня 2023 року...
Один программист в НЙ на днях сказал фразу:
"Требуют, чтобы появлялись в офисе хотя-бы раз в неделю. Вот поеду. В первый раз за 3 года."
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:31
flyman написав:https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ
Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платити
При оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.
А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:
Лодзь: дохід — 4 500 злотих, щомісячний платіж — 1 395 злотих. Загальна вартість квартири — 248 225 зл.;
Познань: дохід — 4 900 злотих, щомісячний платіж — 1 725 злотих. Загальна вартість квартири — 306 960 злотих;
Вроцлав: дохід — 5 400 злотих, щомісячний платіж — 2 081 злотих. Загальна вартість квартири — 370 341 зл.;
Краків: дохід — 5700 злотих, щомісячний платіж — 2260 зл. Загальна вартість квартири — 402 378 зл.;
Гданськ: дохід — 5 800 злотих, щомісячний платіж — 2 340 злотих. Загальна вартість квартири — 416 378 зл.;
Варшава: дохід — 6 950 злотих, щомісячний платіж — 2 826 зл. Загальна вартість квартири — 502 770 зл.
Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр?
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:32
stm написав: fler написав:
На форумі відчувається нестача гілки знайомств)))
Флер, когда столько лет на форуме мы уже как большая семья
, такие подробности Мизантроп выкладывает, что я лучше сама признаюсь что я - бландинка с голубыми глазами )))
Ветка про эммиграцию.
Польская семья или...шведская?
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:36
flyman написав: fler написав: flyman написав:
тільки не пишіть, що розподіляєте життєві цінності "жити на $100" (і, навіть на $140)
На форумі відчувається нестача гілки знайомств)))
уже конкуренція за лендлорда
з.і.
не тюлень
Трудно раскороветь до тюленя на 100 баксов в месяц и 2,5 км пешей доступности до транспорта.
Но и на фитнес-тренера с теми-же 100 баксами не наешь.
Скорее, тибетский монах, питающийся благодатью.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:37
stm написав: flyman написав:
я не сумніваюся, що stm бландінка
з.і.
гопчат, напиши покращену версію самого себе... бдих-бдих... рекурсія
ви не думали, що 95% робочих місць, це "приховане безробіття", люди які нічого не роблять корисного, просто їм платять, щоб не здохли і не бунтували.
Флай, вас не заменит ни один ИИ - это 100%, творчество и неординарность мышления, как пример, окружение Киева кавалирками близкими к рейковому транспорту - это не запрограммировать
ПС: у меня ещё и глаза как небо голубые
)
...особенно правый.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:39
rjkz написав:
Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр?
На 4,4 примерно.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:44
fler написав: flyman написав:
Якщо Вам
не цікаво, то Ви
не реагуєте.
Чому? Я зреагувала, щоб підтримати stm. І взагалі у мене позитивне ставлення до гумору та флірту, якщо це в межах здорового глузду.
А харчуватися на $140 в місяць я Вам
настирливо не рекомендую, тому що це загрожує здоров'ю - доведеться витрачатися на ліки та лікарів.
Вы не представляете себе всей степени аскетичности Флая.
Он себе сам и аппендикс удалит и операцию на открытом сердце, если надо.
Рембо, который в фильме себе сшивает кожу, по сравнению с Флаем - просто сопляк.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 02:53
барабашов написав: Hotab написав:slonomag
,
За год я думаю там это дело уже на поток поставили.
5 куе, але переїзд кордону в конкретному вказаному місці у вказаний час у конкретного погранца. Тому що папери липа, печатка ТЦК підробка.
Оригиналы которые "левые" понятно у "дезертира" остаются, но разве какие то сканы этих подделок при пересечении коридора именно М1860 в системе не сохраняются на какое то долгое(не сутки-неделя) время, и разве проверок с Киева там или обл.центра именно по этим переехавшим М1860(паспорт то в системе висит долго) вообще нет? Ведь видно будет поток людей подпадающих под критерии мобилизации в направлении выезда. Или Киев в хорошей доле с теми кто фальшивки делает?
На мою думку рано чи пізно виявлять підробку. Цікаво це може бути лише тим, хто назавжди покидає.
Кажуть, що повністю чесні документи за 8 куе. Ясно, що все це інфо мною не перевірена. Це від людини, яка зараз виїзджає по цій корупційній схемі. .
З.І. Флуман, не пиши мені в ЛС, не дам контакти. Тобі через окоп!!
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