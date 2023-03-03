Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.
Мне достаточно этой инфы
Я не верю в бабка сказала
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.
Мне достаточно этой инфы
Я не верю в бабка сказала
Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:20
Ти реально мечтаешь в то что вот так взял приехал - и тебе дадут ипотеку? Ти дурак?
1. Для ипотеки нужна официальная работа.
2. Карта часового побиту минимум с 6 месяцами.
Или ти думаешь, что приехал такой иностранец - без доков, без легализации, без работи - и через две недели идет в банк и берет ипотеку?
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