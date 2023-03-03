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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 446447448449
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:21

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  beee написав:Назовите конкретно человека, который получил ипотеку.
При покупке мной квартиры в Варшаве, риелторы говорили, что таких единицы. И это далеко не украинцы

"Ріелтори казали" :D Який інфантилізм. Почитай аналітику і статистику з різних офіційних джерел.
Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.
Мне достаточно этой инфы
Я не верю в бабка сказала
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:20

  beee написав:
BIGor написав:
  beee написав:Назовите конкретно человека, который получил ипотеку.
При покупке мной квартиры в Варшаве, риелторы говорили, что таких единицы. И это далеко не украинцы

"Ріелтори казали" :D Який інфантилізм. Почитай аналітику і статистику з різних офіційних джерел.
Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.
Мне достаточно этой инфы
Я не верю в бабка сказала

Ти реально мечтаешь в то что вот так взял приехал - и тебе дадут ипотеку?
1. Для ипотеки нужна официальная работа.
2. Карта часового побиту минимум с 6 месяцами.

Или ти думаешь, что приехал такой иностранец - без доков, без легализации, без работи - и через две недели идет в банк и берет ипотеку? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:57

А які взагалі тенденції і перспективи польського РН? З початком війни і масовим переселенням українців ціни зросли?
А по мірі повернення наших співвітчизників додому, ціни як себе ведуть?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:14

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor у меня есть квартира и не одна, кто дурак?
Я знаю лучше тебя, что нужно для ипотеки.
Это меняет тот факт, что никто её не получил здесь?
Ты точно программист? логикика пзц

А судя по тому, что переселенцы из разных стран сидите на ветке КРЖН и так болезненно реагируете, светит вам в лучшем случае хрущ в спальном районе. Ну ничего, не расстраивайтесь, подзаработаете к пенсии.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:21

  Hotab написав:А які взагалі тенденції і перспективи польського РН? З початком війни і масовим переселенням українців ціни зросли?
А по мірі повернення наших співвітчизників додому, ціни як себе ведуть?

Ціни зупинилися, бо суттєво зросли відсоткові ставки. Коли ставки почнуть знижуватися - знову полізе вгору. Оренда була на піку восени, зараз потрохи починають з'являтися "адекватні" пропозиції.
Gastarbaiter
 
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