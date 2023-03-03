Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.
Мне достаточно этой инфы
Я не верю в бабка сказала
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.
Мне достаточно этой инфы
Я не верю в бабка сказала
Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:20
Ти реально мечтаешь в то что вот так взял приехал - и тебе дадут ипотеку?
1. Для ипотеки нужна официальная работа.
2. Карта часового побиту минимум с 6 месяцами.
Или ти думаешь, что приехал такой иностранец - без доков, без легализации, без работи - и через две недели идет в банк и берет ипотеку?
Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:57
А які взагалі тенденції і перспективи польського РН? З початком війни і масовим переселенням українців ціни зросли?
А по мірі повернення наших співвітчизників додому, ціни як себе ведуть?
Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:14
Re: Еміграція, заробітчанство
BIGor у меня есть квартира и не одна, кто дурак?
Я знаю лучше тебя, что нужно для ипотеки.
Это меняет тот факт, что никто её не получил здесь?
Ты точно программист? логикика пзц
А судя по тому, что переселенцы из разных стран сидите на ветке КРЖН и так болезненно реагируете, светит вам в лучшем случае хрущ в спальном районе. Ну ничего, не расстраивайтесь, подзаработаете к пенсии.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:21
Ціни зупинилися, бо суттєво зросли відсоткові ставки. Коли ставки почнуть знижуватися - знову полізе вгору. Оренда була на піку восени, зараз потрохи починають з'являтися "адекватні" пропозиції.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Я Флаю отвечал пару дней назад по поводу взять ипотеку или аренду с правом выкупа:
Мне банк сам названивает и напоминает что денежка на ипотеку для меня уже готова, приходите, забирайте. Я тут всего пол года, правда есть контракт с норм зп в европейской компании, банк видит приход моей зп каждый месяц и баланс. Так что ипотеку взять можно, просто пока в сомнениях, описанных выше...
П.С. Это про Испанию.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:04
Думаю, що з після закінчення блекаутів народ потрохи вертається внаненьку, до літа ще трохи підтягнеться, кому "Польща не торт".
Інші ідуть далі, в більш заможніші країни.
Тому в Польщі пік пройдено.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:15
Якщо мова про оренду, то, з іншого боку, можна очікувати, що частина біженців по мірі вивчення мови знайде собі більш оплачувальну працю та буде перебиратися у окреме житло. До того ж нове будівництво зараз пригальмувало (бо тут забудовники будують за свої/кредитні, а не за рахунок внесків покупців). У вже побудованих комплексах пропонують гаражі/комори "у подарунок".
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