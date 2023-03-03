RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 447448449450>
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:21

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  beee написав:Назовите конкретно человека, который получил ипотеку.
При покупке мной квартиры в Варшаве, риелторы говорили, что таких единицы. И это далеко не украинцы

"Ріелтори казали" :D Який інфантилізм. Почитай аналітику і статистику з різних офіційних джерел.
Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.
Мне достаточно этой инфы
Я не верю в бабка сказала
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 17.12.22
Подякував: 31 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:20

  beee написав:
BIGor написав:
  beee написав:Назовите конкретно человека, который получил ипотеку.
При покупке мной квартиры в Варшаве, риелторы говорили, что таких единицы. И это далеко не украинцы

"Ріелтори казали" :D Який інфантилізм. Почитай аналітику і статистику з різних офіційних джерел.
Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.
Мне достаточно этой инфы
Я не верю в бабка сказала

Ти реально мечтаешь в то что вот так взял приехал - и тебе дадут ипотеку?
1. Для ипотеки нужна официальная работа.
2. Карта часового побиту минимум с 6 месяцами.

Или ти думаешь, что приехал такой иностранец - без доков, без легализации, без работи - и через две недели идет в банк и берет ипотеку? :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7333
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:57

А які взагалі тенденції і перспективи польського РН? З початком війни і масовим переселенням українців ціни зросли?
А по мірі повернення наших співвітчизників додому, ціни як себе ведуть?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8654
З нами з: 15.02.09
Подякував: 555 раз.
Подякували: 1923 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:21

  Hotab написав:А які взагалі тенденції і перспективи польського РН? З початком війни і масовим переселенням українців ціни зросли?
А по мірі повернення наших співвітчизників додому, ціни як себе ведуть?

Ціни зупинилися, бо суттєво зросли відсоткові ставки. Коли ставки почнуть знижуватися - знову полізе вгору. Оренда була на піку восени, зараз потрохи починають з'являтися "адекватні" пропозиції.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2413
З нами з: 26.02.18
Подякував: 612 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  beee написав:Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.
Мне достаточно этой инфы
Я не верю в бабка сказала


Я Флаю отвечал пару дней назад по поводу взять ипотеку или аренду с правом выкупа:

Ну незнаю, у меня сейчас тоже эта дилемма. Есть квартира 150к, 1/3 сразу, остаток или в ипотеку на 20 лет под 4%, или в течении 3х лет по 3к/месяц. При ипотеке это будет около 600евро в месяц. И вроде хочется по быстрому отстреляться за 3 года и забыть, но с другой стороны 600евро/месяц это вроде как и не накладно, меньше стоимости аренды, а лет через 10 с учетом инфляции, может вообще будет пара походов в магазин, тоесть вообще не заметно для семейного бюджета. И смысл тогда сейчас 3 года в 0 жить, если можно по чуть-чуть до пенсии платить и не напрягаться...


Мне банк сам названивает и напоминает что денежка на ипотеку для меня уже готова, приходите, забирайте. Я тут всего пол года, правда есть контракт с норм зп в европейской компании, банк видит приход моей зп каждый месяц и баланс. Так что ипотеку взять можно, просто пока в сомнениях, описанных выше...

П.С. Это про Испанию.
slonomag
 
Повідомлень: 220
З нами з: 23.11.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:04

  Gastarbaiter написав:
  Hotab написав:А які взагалі тенденції і перспективи польського РН? З початком війни і масовим переселенням українців ціни зросли?
А по мірі повернення наших співвітчизників додому, ціни як себе ведуть?

Ціни зупинилися, бо суттєво зросли відсоткові ставки. Коли ставки почнуть знижуватися - знову полізе вгору. Оренда була на піку восени, зараз потрохи починають з'являтися "адекватні" пропозиції.

Думаю, що з після закінчення блекаутів народ потрохи вертається внаненьку, до літа ще трохи підтягнеться, кому "Польща не торт".
Інші ідуть далі, в більш заможніші країни.
Тому в Польщі пік пройдено.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30875
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:15

  flyman написав:Думаю, що з після закінчення блекаутів народ потрохи вертається внаненьку, до літа ще трохи підтягнеться, кому "Польща не торт".
Інші ідуть далі, в більш заможніші країни.
Тому в Польщі пік пройдено.

Якщо мова про оренду, то, з іншого боку, можна очікувати, що частина біженців по мірі вивчення мови знайде собі більш оплачувальну працю та буде перебиратися у окреме житло. До того ж нове будівництво зараз пригальмувало (бо тут забудовники будують за свої/кредитні, а не за рахунок внесків покупців). У вже побудованих комплексах пропонують гаражі/комори "у подарунок".
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2413
З нами з: 26.02.18
Подякував: 612 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:27

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  beee написав:
BIGor написав:[quote="5548664:beee"]Назовите конкретно человека, который получил ипотеку.
При покупке мной квартиры в Варшаве, риелторы говорили, что таких единицы. И это далеко не украинцы

"Ріелтори казали" :D Який інфантилізм. Почитай аналітику і статистику з різних офіційних джерел.
Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.
Мне достаточно этой инфы
Я не верю в бабка сказала

Ти реально мечтаешь в то что вот так взял приехал - и тебе дадут ипотеку?
1. Для ипотеки нужна официальная работа.
2. Карта часового побиту минимум с 6 месяцами.

Или ти думаешь, что приехал такой иностранец - без доков, без легализации, без работи - и через две недели идет в банк и берет ипотеку? :mrgreen:[/quote]

Я знаю, что нужно для ипотеки.
Я не мечтаю, у меня уже есть недвижимость и без ипотеки

Это не отменяет факт того, что ипотеку здесь никто не получил.
Судя по активности эммигрантов на форуме КРЖН, возможно, и не получит
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 17.12.22
Подякував: 31 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:10

  beee написав:Я знаю, что нужно для ипотеки.
Я не мечтаю, у меня уже есть недвижимость и без ипотеки

Это не отменяет факт того, что ипотеку здесь никто не получил.
Судя по активности эммигрантов на форуме КРЖН, возможно, и не получит

1. Можна, якщо пройти весь шлях легалізації коштів, яких у Бігора та подібних нема
2. Якщо вірити фінансам, то Мск давно мала би згоріти, тим більше тема КРЖН не є палатою мір та ваг для іпотеки в Польщі.
3. Сестра більше 5 рокі в Польщі, має громадяство, чоловік працює, іпотеку не оформила, але оформить, якщо їй підкинути 20% початкового внеску. Вна неньці житло не продає, так як є причини, через які не продає і не продаватиме, знову ж треба "стартовий капітал", щоб продати. Ситуація приблизно така:



Але їй і в оренді непогано. Тому не сильно париться купувати в іпотеку. Бігору це відкриття ще попереду.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30875
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:20

Re: Еміграція, заробітчанство

Оце у Київських лендлордів підгорає, що ЦА емігрує. Палають дупи продаванів. Все, доїдаю мівіну і біжу в 4-ту зміну мити поли за 2 копійки (С). :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7333
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 447448449450>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amat і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (816)
03.03.2023 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.