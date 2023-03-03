Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 447448449450> Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:21 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: beee написав: Назовите конкретно человека, который получил ипотеку.

При покупке мной квартиры в Варшаве, риелторы говорили, что таких единицы. И это далеко не украинцы Назовите конкретно человека, который получил ипотеку.При покупке мной квартиры в Варшаве,, что таких единицы. И это далеко не украинцы

"Ріелтори казали" Який інфантилізм. Почитай аналітику і статистику з різних офіційних джерел. "Ріелтори казали"Який інфантилізм. Почитай аналітику і статистику з різних офіційних джерел. Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.

Мне достаточно этой инфы

Я не верю в бабка сказала Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.Мне достаточно этой инфыЯ не верю в бабка сказала beee

Повідомлень: 421 З нами з: 17.12.22 Подякував: 31 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:20 beee написав: BIGor написав: beee написав: Назовите конкретно человека, который получил ипотеку.

При покупке мной квартиры в Варшаве, риелторы говорили, что таких единицы. И это далеко не украинцы Назовите конкретно человека, который получил ипотеку.При покупке мной квартиры в Варшаве,, что таких единицы. И это далеко не украинцы

"Ріелтори казали" Який інфантилізм. Почитай аналітику і статистику з різних офіційних джерел. "Ріелтори казали"Який інфантилізм. Почитай аналітику і статистику з різних офіційних джерел. Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.

Мне достаточно этой инфы

Я не верю в бабка сказала Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.Мне достаточно этой инфыЯ не верю в бабка сказала

Ти реально мечтаешь в то что вот так взял приехал - и тебе дадут ипотеку?

1. Для ипотеки нужна официальная работа.

2. Карта часового побиту минимум с 6 месяцами.



Или ти думаешь, что приехал такой иностранец - без доков, без легализации, без работи - и через две недели идет в банк и берет ипотеку? Ти реально мечтаешь в то что вот так взял приехал - и тебе дадут ипотеку?1. Для ипотеки нужна официальная работа.2. Карта часового побиту минимум с 6 месяцами.Или ти думаешь, что приехал такой иностранец - без доков, без легализации, без работи - и через две недели идет в банк и берет ипотеку? BIGor

Повідомлень: 7333 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:57 А які взагалі тенденції і перспективи польського РН? З початком війни і масовим переселенням українців ціни зросли?

А по мірі повернення наших співвітчизників додому, ціни як себе ведуть? Hotab

Повідомлень: 8654 З нами з: 15.02.09 Подякував: 555 раз. Подякували: 1923 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:21 Hotab написав: А які взагалі тенденції і перспективи польського РН? З початком війни і масовим переселенням українців ціни зросли?

А по мірі повернення наших співвітчизників додому, ціни як себе ведуть? А які взагалі тенденції і перспективи польського РН? З початком війни і масовим переселенням українців ціни зросли?А по мірі повернення наших співвітчизників додому, ціни як себе ведуть?

Ціни зупинилися, бо суттєво зросли відсоткові ставки. Коли ставки почнуть знижуватися - знову полізе вгору. Оренда була на піку восени, зараз потрохи починають з'являтися "адекватні" пропозиції. Ціни зупинилися, бо суттєво зросли відсоткові ставки. Коли ставки почнуть знижуватися - знову полізе вгору. Оренда була на піку восени, зараз потрохи починають з'являтися "адекватні" пропозиції. Gastarbaiter Повідомлень: 2413 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:34 Re: Еміграція, заробітчанство beee написав: Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.

Мне достаточно этой инфы

Я не верю в бабка сказала Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.Мне достаточно этой инфыЯ не верю в бабка сказала



Я Флаю отвечал пару дней назад по поводу взять ипотеку или аренду с правом выкупа:



Ну незнаю, у меня сейчас тоже эта дилемма. Есть квартира 150к, 1/3 сразу, остаток или в ипотеку на 20 лет под 4%, или в течении 3х лет по 3к/месяц. При ипотеке это будет около 600евро в месяц. И вроде хочется по быстрому отстреляться за 3 года и забыть, но с другой стороны 600евро/месяц это вроде как и не накладно, меньше стоимости аренды, а лет через 10 с учетом инфляции, может вообще будет пара походов в магазин, тоесть вообще не заметно для семейного бюджета. И смысл тогда сейчас 3 года в 0 жить, если можно по чуть-чуть до пенсии платить и не напрягаться...



Мне банк сам названивает и напоминает что денежка на ипотеку для меня уже готова, приходите, забирайте. Я тут всего пол года, правда есть контракт с норм зп в европейской компании, банк видит приход моей зп каждый месяц и баланс. Так что ипотеку взять можно, просто пока в сомнениях, описанных выше...



П.С. Это про Испанию. Я Флаю отвечал пару дней назад по поводу взять ипотеку или аренду с правом выкупа:Мне банк сам названивает и напоминает что денежка на ипотеку для меня уже готова, приходите, забирайте. Я тут всего пол года, правда есть контракт с норм зп в европейской компании, банк видит приход моей зп каждый месяц и баланс. Так что ипотеку взять можно, просто пока в сомнениях, описанных выше...П.С. Это про Испанию. slonomag Повідомлень: 220 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:04 Gastarbaiter написав: Hotab написав: А які взагалі тенденції і перспективи польського РН? З початком війни і масовим переселенням українців ціни зросли?

А по мірі повернення наших співвітчизників додому, ціни як себе ведуть? А які взагалі тенденції і перспективи польського РН? З початком війни і масовим переселенням українців ціни зросли?А по мірі повернення наших співвітчизників додому, ціни як себе ведуть?

Ціни зупинилися, бо суттєво зросли відсоткові ставки. Коли ставки почнуть знижуватися - знову полізе вгору. Оренда була на піку восени, зараз потрохи починають з'являтися "адекватні" пропозиції. Ціни зупинилися, бо суттєво зросли відсоткові ставки. Коли ставки почнуть знижуватися - знову полізе вгору. Оренда була на піку восени, зараз потрохи починають з'являтися "адекватні" пропозиції.

Думаю, що з після закінчення блекаутів народ потрохи вертається внаненьку, до літа ще трохи підтягнеться, кому "Польща не торт".

Інші ідуть далі, в більш заможніші країни.

Тому в Польщі пік пройдено. Думаю, що з після закінчення блекаутів народ потрохи вертається внаненьку, до літа ще трохи підтягнеться, кому "Польща не торт".Інші ідуть далі, в більш заможніші країни.Тому в Польщі пік пройдено. flyman

Повідомлень: 30875 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1452 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:15 flyman написав: Думаю, що з після закінчення блекаутів народ потрохи вертається внаненьку, до літа ще трохи підтягнеться, кому "Польща не торт".

Інші ідуть далі, в більш заможніші країни.

Тому в Польщі пік пройдено. Думаю, що з після закінчення блекаутів народ потрохи вертається внаненьку, до літа ще трохи підтягнеться, кому "Польща не торт".Інші ідуть далі, в більш заможніші країни.Тому в Польщі пік пройдено.

Якщо мова про оренду, то, з іншого боку, можна очікувати, що частина біженців по мірі вивчення мови знайде собі більш оплачувальну працю та буде перебиратися у окреме житло. До того ж нове будівництво зараз пригальмувало (бо тут забудовники будують за свої/кредитні, а не за рахунок внесків покупців). У вже побудованих комплексах пропонують гаражі/комори "у подарунок". Якщо мова про оренду, то, з іншого боку, можна очікувати, що частина біженців по мірі вивчення мови знайде собі більш оплачувальну працю та буде перебиратися у окреме житло. До того ж нове будівництво зараз пригальмувало (бо тут забудовники будують за свої/кредитні, а не за рахунок внесків покупців). У вже побудованих комплексах пропонують гаражі/комори "у подарунок". Gastarbaiter Повідомлень: 2413 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:27 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: beee написав: BIGor написав: [quote="5548664:beee"]Назовите конкретно человека, который получил ипотеку.

При покупке мной квартиры в Варшаве, риелторы говорили, что таких единицы. И это далеко не украинцы

"Ріелтори казали" Який інфантилізм. Почитай аналітику і статистику з різних офіційних джерел. "Ріелтори казали"Який інфантилізм. Почитай аналітику і статистику з різних офіційних джерел. Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.

Мне достаточно этой инфы

Я не верю в бабка сказала Зачем? Ты не взял ипотеку. Никто конкретно не написал, что взял ипотеку.Мне достаточно этой инфыЯ не верю в бабка сказала

Ти реально мечтаешь в то что вот так взял приехал - и тебе дадут ипотеку?

1. Для ипотеки нужна официальная работа.

2. Карта часового побиту минимум с 6 месяцами.



Или ти думаешь, что приехал такой иностранец - без доков, без легализации, без работи - и через две недели идет в банк и берет ипотеку? [/quote]



Я знаю, что нужно для ипотеки.

Я не мечтаю, у меня уже есть недвижимость и без ипотеки



Это не отменяет факт того, что ипотеку здесь никто не получил.

Судя по активности эммигрантов на форуме КРЖН, возможно, и не получит Ти реально мечтаешь в то что вот так взял приехал - и тебе дадут ипотеку?1. Для ипотеки нужна официальная работа.2. Карта часового побиту минимум с 6 месяцами.Или ти думаешь, что приехал такой иностранец - без доков, без легализации, без работи - и через две недели идет в банк и берет ипотеку?[/quote]Я знаю, что нужно для ипотеки.Я не мечтаю, у меня уже есть недвижимость и без ипотекиЭто не отменяет факт того, что ипотеку здесь никто не получил.Судя по активности эммигрантов на форуме КРЖН, возможно, и не получит beee

Повідомлень: 421 З нами з: 17.12.22 Подякував: 31 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:10 beee написав: Я знаю, что нужно для ипотеки.

Я не мечтаю, у меня уже есть недвижимость и без ипотеки



Это не отменяет факт того, что ипотеку здесь никто не получил.

Судя по активности эммигрантов на форуме КРЖН, возможно, и не получит Я знаю, что нужно для ипотеки.Я не мечтаю, у меня уже есть недвижимость и без ипотекиЭто не отменяет факт того, что ипотеку здесь никто не получил.Судя по активности эммигрантов на форуме КРЖН, возможно, и не получит

1. Можна, якщо пройти весь шлях легалізації коштів, яких у Бігора та подібних нема

2. Якщо вірити фінансам, то Мск давно мала би згоріти, тим більше тема КРЖН не є палатою мір та ваг для іпотеки в Польщі.

3. Сестра більше 5 рокі в Польщі, має громадяство, чоловік працює, іпотеку не оформила, але оформить, якщо їй підкинути 20% початкового внеску. Вна неньці житло не продає, так як є причини, через які не продає і не продаватиме, знову ж треба "стартовий капітал", щоб продати. Ситуація приблизно така:







Але їй і в оренді непогано. Тому не сильно париться купувати в іпотеку. Бігору це відкриття ще попереду. 1. Можна, якщо пройти весь шлях легалізації коштів, яких у Бігора та подібних нема2. Якщо вірити фінансам, то Мск давно мала би згоріти, тим більше тема КРЖН не є палатою мір та ваг для іпотеки в Польщі.3. Сестра більше 5 рокі в Польщі, має громадяство, чоловік працює, іпотеку не оформила, але оформить, якщо їй підкинути 20% початкового внеску. Вна неньці житло не продає, так як є причини, через які не продає і не продаватиме, знову ж треба "стартовий капітал", щоб продати. Ситуація приблизно така:Але їй і в оренді непогано. Тому не сильно париться купувати в іпотеку. Бігору це відкриття ще попереду. flyman

Повідомлень: 30875 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1452 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:20 Re: Еміграція, заробітчанство Оце у Київських лендлордів підгорає, що ЦА емігрує. Палають дупи продаванів. Все, доїдаю мівіну і біжу в 4-ту зміну мити поли за 2 копійки (С). BIGor

Повідомлень: 7333 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 447448449450> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Amat і 4 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор