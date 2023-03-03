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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 447448449450 Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:21 beee написав:

Я знаю, что нужно для ипотеки.

Я не мечтаю, у меня уже есть недвижимость и без ипотеки



Это не отменяет факт того, что ипотеку здесь никто не получил.

Судя по активности эммигрантов на форуме КРЖН, возможно, и не получит Я знаю, что нужно для ипотеки.Я не мечтаю, у меня уже есть недвижимость и без ипотекиЭто не отменяет факт того, что ипотеку здесь никто не получил.Судя по активности эммигрантов на форуме КРЖН, возможно, и не получит



Звісно не все так просто. З грошима мало хто виїхав, тому щоб купити "там"(навіть з іпотекою) потрібно або наскирдувати (що геть не швидко для більшості ВПО) або продати тут, що зовсім не просто за їх хотелки, а скидати суттєво ціну поки мало хто готовий. Та й багато народу очікують коли та чим війна скінчиться-раптом вигідніше буде повернутися. Тому і не беруть іпотеку поки що а можливо і не буде такого в суттєвих об'ємах. Звісно не все так просто. З грошима мало хто виїхав, тому щоб купити "там"(навіть з іпотекою) потрібно або наскирдувати (що геть не швидко для більшості ВПО) або продати тут, що зовсім не просто за їх хотелки, а скидати суттєво ціну поки мало хто готовий. Та й багато народу очікують коли та чим війна скінчиться-раптом вигідніше буде повернутися. Тому і не беруть іпотеку поки що а можливо і не буде такого в суттєвих об'ємах. drevlyanin Повідомлень: 1248 З нами з: 01.04.20 Подякував: 454 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:19 BIGor написав: Оце у Київських лендлордів підгорає, що ЦА емігрує. Палають дупи продаванів. Все, доїдаю мівіну і біжу в 4-ту зміну мити поли за 2 копійки (С). Оце у Київських лендлордів підгорає, що ЦА емігрує. Палають дупи продаванів. Все, доїдаю мівіну і біжу в 4-ту зміну мити поли за 2 копійки (С).

формуляр А38 заповнив?

формуляр А38 заповнив? flyman

Повідомлень: 30879 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1452 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:26 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр? Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр?

На 4,4 примерно. На 4,4 примерно.

Від вересня 2022 до січня 2023 курс від 4 до 5 за $. https://www.google.com/finance/quote/PL ... &window=6M Відповідно і вартість нерухомості в Польщі в любих українцям доларах потрібно рахувати з коливаннями у 25%. Від вересня 2022 до січня 2023 курс від 4 до 5 за $.Відповідно і вартість нерухомості в Польщі в любих українцям доларах потрібно рахувати з коливаннями у 25%. Ой+

Повідомлень: 5655 З нами з: 19.04.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:45 Ой+ написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав: Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр? Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр?

На 4,4 примерно. На 4,4 примерно.

Від вересня 2022 до січня 2023 курс від 4 до 5 за $. https://www.google.com/finance/quote/PL ... &window=6M Відповідно і вартість нерухомості в Польщі в любих українцям доларах потрібно рахувати з коливаннями у 25%. Від вересня 2022 до січня 2023 курс від 4 до 5 за $.Відповідно і вартість нерухомості в Польщі в любих українцям доларах потрібно рахувати з коливаннями у 25%.

Ні, в Польщі потрібно рахувати у злотих. Ні, в Польщі потрібно рахувати у злотих. flyman

Повідомлень: 30879 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1452 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:46 Ой+ написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав: Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр? Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр?

На 4,4 примерно. На 4,4 примерно.

Від вересня 2022 до січня 2023 курс від 4 до 5 за $. https://www.google.com/finance/quote/PL ... &window=6M Відповідно і вартість нерухомості в Польщі в любих українцям доларах потрібно рахувати з коливаннями у 25%. Від вересня 2022 до січня 2023 курс від 4 до 5 за $.Відповідно і вартість нерухомості в Польщі в любих українцям доларах потрібно рахувати з коливаннями у 25%.



Я вот так смотрю на обсуждение РЖН Польши и вижу, что все привязано к злотому.

РЖН в Украине пытаются видеть в долларах, но он с 2008 года с небольщими подскоками, но все-же падает и каждый девал сказывается на ценах. Так что как минимум гривневая составляющая в КРЖН есть.

Далее, если я не ошибаюсь, на данный момент все валюты мира в той или иной мере девальвировали относительно доллара.

И фунт и евро и йена и злотый и гривна и турецкая лира.

При этом и сам доллар теряет покупательную способность со скоростью в последние годы более 10% в год (формально 8, но этому нельзя верить).

Теперь, внимание, вопрос - какой актив компенсирует эти потери, ибо недвижимость Польши и Украины явно не вариант?

И таки да, судя по тому что я тут читаю, как минимум в Польше выгодней снимать, чем покупать. Я вот так смотрю на обсуждение РЖН Польши и вижу, что все привязано к злотому.РЖН в Украине пытаются видеть в долларах, но он с 2008 года с небольщими подскоками, но все-же падает и каждый девал сказывается на ценах. Так что как минимум гривневая составляющая в КРЖН есть.Далее, если я не ошибаюсь, на данный момент все валюты мира в той или иной мере девальвировали относительно доллара.И фунт и евро и йена и злотый и гривна и турецкая лира.При этом и сам доллар теряет покупательную способность со скоростью в последние годы более 10% в год (формально 8, но этому нельзя верить).Теперь, внимание, вопрос - какой актив компенсирует эти потери, ибо недвижимость Польши и Украины явно не вариант?И таки да, судя по тому что я тут читаю, как минимум в Польше выгодней снимать, чем покупать. rjkz

Повідомлень: 14271 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7510 раз. Подякували: 4529 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 447448449450 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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