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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 447448449450
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:21

  beee написав:
Я знаю, что нужно для ипотеки.
Я не мечтаю, у меня уже есть недвижимость и без ипотеки

Это не отменяет факт того, что ипотеку здесь никто не получил.
Судя по активности эммигрантов на форуме КРЖН, возможно, и не получит


Звісно не все так просто. З грошима мало хто виїхав, тому щоб купити "там"(навіть з іпотекою) потрібно або наскирдувати (що геть не швидко для більшості ВПО) або продати тут, що зовсім не просто за їх хотелки, а скидати суттєво ціну поки мало хто готовий. Та й багато народу очікують коли та чим війна скінчиться-раптом вигідніше буде повернутися. Тому і не беруть іпотеку поки що а можливо і не буде такого в суттєвих об'ємах.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:19

  BIGor написав:Оце у Київських лендлордів підгорає, що ЦА емігрує. Палають дупи продаванів. Все, доїдаю мівіну і біжу в 4-ту зміну мити поли за 2 копійки (С). :D

формуляр А38 заповнив?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:26

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр?

На 4,4 примерно.

Від вересня 2022 до січня 2023 курс від 4 до 5 за $. https://www.google.com/finance/quote/PL ... &window=6M Відповідно і вартість нерухомості в Польщі в любих українцям доларах потрібно рахувати з коливаннями у 25%.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:45

  Ой+ написав:
  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр?

На 4,4 примерно.

Від вересня 2022 до січня 2023 курс від 4 до 5 за $. https://www.google.com/finance/quote/PL ... &window=6M Відповідно і вартість нерухомості в Польщі в любих українцям доларах потрібно рахувати з коливаннями у 25%.

Ні, в Польщі потрібно рахувати у злотих.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:46

  Ой+ написав:
  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Злотый в доллар - это грубо на 4 надо разделить, чтобы понять порядок цифр?

На 4,4 примерно.

Від вересня 2022 до січня 2023 курс від 4 до 5 за $. https://www.google.com/finance/quote/PL ... &window=6M Відповідно і вартість нерухомості в Польщі в любих українцям доларах потрібно рахувати з коливаннями у 25%.


Я вот так смотрю на обсуждение РЖН Польши и вижу, что все привязано к злотому.
РЖН в Украине пытаются видеть в долларах, но он с 2008 года с небольщими подскоками, но все-же падает и каждый девал сказывается на ценах. Так что как минимум гривневая составляющая в КРЖН есть.
Далее, если я не ошибаюсь, на данный момент все валюты мира в той или иной мере девальвировали относительно доллара.
И фунт и евро и йена и злотый и гривна и турецкая лира.
При этом и сам доллар теряет покупательную способность со скоростью в последние годы более 10% в год (формально 8, но этому нельзя верить).
Теперь, внимание, вопрос - какой актив компенсирует эти потери, ибо недвижимость Польши и Украины явно не вариант?
И таки да, судя по тому что я тут читаю, как минимум в Польше выгодней снимать, чем покупать.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Ні, в Польщі потрібно рахувати у злотих.

Гілка про еміграцію. А в чому заощадження українських емігрантів, які вийшли на перші позиції з усіх не поляків, що купляють нерухомість в Польщі? Невже злотими запасались? А якщо доларами, то мали би ловити момент, коли злотий вниз.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:25

  Ой+ написав:
  flyman написав:Ні, в Польщі потрібно рахувати у злотих.

Гілка про еміграцію. А в чому заощадження українських емігрантів, які вийшли на перші позиції з усіх не поляків, що купляють нерухомість в Польщі? Невже злотими запасались? А якщо доларами, то мали би ловити момент, коли злотий вниз.

І?
В Польщі злоті. Якщо хочеться спекуляцію в доларах США, будь-ласка.
Ви би ще в ФРН рахували долари, бо у вас долари.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:формуляр А38 заповнив?

З цього року влаштувався в контору, вже наступного лютого буду заповнювати pit.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:57

  rjkz написав:Один программист в НЙ на днях сказал фразу:
"Требуют, чтобы появлялись в офисе хотя-бы раз в неделю. Вот поеду. В первый раз за 3 года."

Меня попросили раз в неделю ездить. У меня получается раз в две недели. Работодатель смирился.
Понаехал
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