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beee написав: Я знаю, что нужно для ипотеки. Я не мечтаю, у меня уже есть недвижимость и без ипотеки
Это не отменяет факт того, что ипотеку здесь никто не получил. Судя по активности эммигрантов на форуме КРЖН, возможно, и не получит
Звісно не все так просто. З грошима мало хто виїхав, тому щоб купити "там"(навіть з іпотекою) потрібно або наскирдувати (що геть не швидко для більшості ВПО) або продати тут, що зовсім не просто за їх хотелки, а скидати суттєво ціну поки мало хто готовий. Та й багато народу очікують коли та чим війна скінчиться-раптом вигідніше буде повернутися. Тому і не беруть іпотеку поки що а можливо і не буде такого в суттєвих об'ємах.
Я вот так смотрю на обсуждение РЖН Польши и вижу, что все привязано к злотому. РЖН в Украине пытаются видеть в долларах, но он с 2008 года с небольщими подскоками, но все-же падает и каждый девал сказывается на ценах. Так что как минимум гривневая составляющая в КРЖН есть. Далее, если я не ошибаюсь, на данный момент все валюты мира в той или иной мере девальвировали относительно доллара. И фунт и евро и йена и злотый и гривна и турецкая лира. При этом и сам доллар теряет покупательную способность со скоростью в последние годы более 10% в год (формально 8, но этому нельзя верить). Теперь, внимание, вопрос - какой актив компенсирует эти потери, ибо недвижимость Польши и Украины явно не вариант? И таки да, судя по тому что я тут читаю, как минимум в Польше выгодней снимать, чем покупать.
flyman написав:Ні, в Польщі потрібно рахувати у злотих.
Гілка про еміграцію. А в чому заощадження українських емігрантів, які вийшли на перші позиції з усіх не поляків, що купляють нерухомість в Польщі? Невже злотими запасались? А якщо доларами, то мали би ловити момент, коли злотий вниз.
flyman написав:Ні, в Польщі потрібно рахувати у злотих.
Гілка про еміграцію. А в чому заощадження українських емігрантів, які вийшли на перші позиції з усіх не поляків, що купляють нерухомість в Польщі? Невже злотими запасались? А якщо доларами, то мали би ловити момент, коли злотий вниз.
І? В Польщі злоті. Якщо хочеться спекуляцію в доларах США, будь-ласка. Ви би ще в ФРН рахували долари, бо у вас долари.