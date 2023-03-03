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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:20
При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей
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Faceless
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:37
Faceless написав:
При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей
В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно?
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BIGor
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:41
Понаехал написав: Faceless написав:
При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей
Сейчас идут скрытые, а не публичные увольнения. Прошлые месяцы - были публичные. К примеру, яблоко выгнали кучу контрактеров в последние пару месяцев. А во всех отчётах пишут что увольнения у них не идут. Ну и формально правду пишут...
Зараз будуть загоняти в WFO і якась частина сама піде... Нам сказали з літа в офіс по гібридній системі, жах.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:06
BIGor написав: Faceless написав:
При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей
В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно?
Більшість співробітників в Амазон - ті, що на складах працюють. Їх теж звільняють, часто сезонно.
А ті 13к то з ІТ
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Faceless
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